大角咀多次投毒害狗七旬男判監14日緩刑兩年 託家人捐愛協5,000元 官接納有悔意

【動物專訊】72歲被告黃志榕今年2月在大角咀聚魚道寵物共享公園多次投放老鼠藥，意圖毒害狗狗，案件昨日在西九龍裁判法院審理，被告承認兩項企圖殘酷對待動物罪名，惟辯方求情指被告為表悔意，托家人代其捐5,000元予愛護動物協會。署理主任裁判官鄭念慈指考慮被告年老、身體狀况不理想，且已還押7日，接納他有悔意，因此兩罪各判監14日，同期執行，緩刑兩年，即被告可當庭釋放。

警方於2月1日至23日期間接獲康文署多次報案，指聚魚道休憩花園內懷疑有人投放老鼠藥。根據案情，涉案老鼠藥於2月20日出現，外判保安隨即報警，署方翌日展開場地大清洗。保安其後於2月21日及23日均發現同類藍色顆粒，於是報警。警方於2月23日晚上8時大角咀大全街巡邏時發現被告，於是馬上將其截停，並在其身上找到老鼠藥，將其拘捕。被告承認涉案，聲稱自己在該處被狗咬腳，因此放老鼠藥作報復。

辯方求情時指被告為表悔意，託家人代捐5,000元予愛護動物協會。署理主任裁判官鄭念慈指，被告在公開地方投毒，任何動物都有機會受影響，案情具嚴重性，但考慮被告年老、身體狀况不理想，且已還押7日，接納他有悔意，因此兩罪各判監14日，同期執行，緩刑兩年。

旺角警區刑事調查隊第10隊督察葉皓霖在判決後對傳媒表示，警方嚴厲譴責企圖傷害動物的行為，重視所有殘酷對待動物案件，絕不容忍任何殘酷對待動物行為。殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元監禁3年。警方亦會繼續透過「動物守護計劃」，與各持份者和市民合作，合力打擊殘酷對待動物的行為及提高市民對動物福祉的關注。

【案件編號：WKCC 2936/25】

