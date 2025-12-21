大角咀美食｜名店廚主理意式小館「Osteria UNO」 必試自家製手工意粉/Pizza

在大角咀想找一間食物高質、環境舒適性價比又高的意大利菜一點都不容易，好消息是月前進駐大角咀西九匯的「Osteria UNO」正好填補了這空缺。主廚兼老闆之一 Bhupendra Singh移居香港後曾於多間名店如Bread Street Kitchen、Duck & Waffle及米芝蓮星級餐廳 Fiamma by Enrico Bartolini 等工作，師承Gordon Ramsay及Enrico Bartolini等世界級名廚，出品有水準，今次自立門戶特意避開同類餐廳林立兼租金高企的商業區，選址大角咀，開業不久已大受附近街坊及上班族歡迎。

餐廳位於大角咀西九匯，室內設計靈感源自羅馬小餐館。

主廚兼老闆之一 Bhupendra Singh師承Gordon Ramsay及Enrico Bartolini等世界級名廚。

生牛肉他他 $178

每日鮮製手工意粉

每日鮮製的手工意粉是這店的賣點之一，以意大利雞蛋及粗粒小麥粉製作，做出來的意粉蛋香濃郁有嚼勁，粗粒小麥粉亦令麵條的表面帶點粗糙感，可以掛到更多的醬汁。Bhupendra Singh表示目前寬意粉及細扁意粉都是自家製，前者配以自家製鴨肉醬及和帕爾瑪芝士；後者配以鼠尾草牛油、帕爾瑪芝士醬及新鮮黑松露，稍後會推出更多手工意粉如意大利雲吞等選擇。

寬意粉及細扁意粉每天於店內新鮮製作。

黑松露細扁麵 $228

至於其他意粉均採用優質的Mancini意粉，這品牌以自家種植小麥遵循正統黃銅儀熱壓鑄麵，意粉富有小麥香，口感特別al dente之餘吸附醬汁力強。

煙豬面頰粗通粉 $168

即製手工意大利Pizza

餐廳亦供應多款手工意大利pizza，麵糰自家以意大利00麵粉製作，花上共約36小時發酵，放上配料後以高溫烤製，做出來的pizza外層鬆脆帶少少焦香，內裡有嚼勁。Pizza口味選擇多元化，由經典的瑪格麗特、芝士控必點的四重芝士、帶點辣的布拉塔辣肉醬或魔鬼薄餅到配搭較特別的薯仔肉腸Pizza都有。

薯仔肉腸薄餅 $178

西冷牛肉薄切 $328

牛扒已薄切好，配以意大利黑醋及火箭菜等。

經典意大利甜品

圓滿的一餐當然要以甜品作結，這兒可找到不少經典的意式甜品，像Tiramisu、意式奶凍、芝士蛋糕等，Bhupendra Singh推薦大家點Tiramisu，質感濃稠順滑，咖啡香、蛋香、芝士香等層層堆疊，平衡得恰到好處，連各款口味的雪糕及雪葩都是自家製，誠意十足。

Tiramisu $78

Osteria UNO

地址：大角咀櫻桃街38號西九匯地下G08-11號舖 (地圖按此)

文、攝：Amy Luk

