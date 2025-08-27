居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠
大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」宣佈9月中結業，現正推出訂位優惠，即睇內文：
位於大角咀的韓國菜餐廳「新沙洞大排檔」，憑着裝修佈置重現韓國街頭氛圍，一度成為區內人氣打卡熱點。然而，餐廳近日於社交平台上宣布將於9月中正式結業，消息一出令不少常客大呼可惜。為了答謝食客支持，店方現正推出臨別的訂位優惠。
新沙洞大排檔推臨別訂位優惠
「新沙洞大排檔」於社交平台發文，「租約期滿再加上營商環境艱難」，雖然依依不捨，但最終決定要「告一段落」結束營業，該店的營業日定於9月14日。店方同時宣布為答謝食客支持，即日起，凡訂位的顧客均可享全單九折優惠，並額外獲贈一份醬油蝦，讓支持者在告別前仍能以優惠價重溫餐廳味道。
打卡位重現韓國街頭氛圍
「新沙洞大排檔」餐廳設計以韓國路邊攤與車站為靈感，店內燈牌上寫滿「炸雞」、「燒酒」、「大排檔」等韓文字樣，霓虹燈色彩繽紛，加上鮮橙色餐枱，搭配黃、藍、綠座椅，食客隨手一拍就能營造置身韓國街頭的感覺。菜式方面，人氣首選包括甜辣醬炸雞，外層酥脆、雞肉嫩滑；辣炒年糕及辣湯底夠勁，辣度十足；而韓式炸醬麵亦用料實在，加入牛肉粒提升口感。餐廳雖即將結業，讀者可以把握最後機會試試其招牌菜，並與特色佈置打最後一次卡。
圖片來源：Instagram@sinsadong.pocha.hk
