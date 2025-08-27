結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

結業潮｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

位於大角咀的韓國菜餐廳「新沙洞大排檔」，憑着裝修佈置重現韓國街頭氛圍，一度成為區內人氣打卡熱點。然而，餐廳近日於社交平台上宣布將於9月中正式結業，消息一出令不少常客大呼可惜。為了答謝食客支持，店方現正推出臨別的訂位優惠。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

新沙洞大排檔推臨別訂位優惠

「新沙洞大排檔」於社交平台發文，「租約期滿再加上營商環境艱難」，雖然依依不捨，但最終決定要「告一段落」結束營業，該店的營業日定於9月14日。店方同時宣布為答謝食客支持，即日起，凡訂位的顧客均可享全單九折優惠，並額外獲贈一份醬油蝦，讓支持者在告別前仍能以優惠價重溫餐廳味道。

新沙洞大排檔於社交平台上宣布結業在即

新沙洞大排檔是區內人氣打卡熱點

打卡位重現韓國街頭氛圍

「新沙洞大排檔」餐廳設計以韓國路邊攤與車站為靈感，店內燈牌上寫滿「炸雞」、「燒酒」、「大排檔」等韓文字樣，霓虹燈色彩繽紛，加上鮮橙色餐枱，搭配黃、藍、綠座椅，食客隨手一拍就能營造置身韓國街頭的感覺。菜式方面，人氣首選包括甜辣醬炸雞，外層酥脆、雞肉嫩滑；辣炒年糕及辣湯底夠勁，辣度十足；而韓式炸醬麵亦用料實在，加入牛肉粒提升口感。餐廳雖即將結業，讀者可以把握最後機會試試其招牌菜，並與特色佈置打最後一次卡。

裝修佈置重現韓國街頭氛圍

甜辣醬炸雞

辣炒年糕

韓式炸醬麵

圖片來源：Instagram@sinsadong.pocha.hk

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門

食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍

食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」

養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜

香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？