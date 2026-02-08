大角咀醉女街頭持刀被捕 街坊聞巨響誤會開槍

大角咀醉女街頭持刀被捕。

大角咀發生持刀案。今日(8日)凌晨零時許，警方接報，指一名女子持刀在角祥街徘徊。警員接報到場後，發現該名年約40歲的女子手持菜刀，身上有酒氣。警員其後成功勸阻對方，並以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名將她拘捕；女事主由救護車送往廣華醫院接受檢查，事件中無人受傷。

據報女事主此前與男友的兩名朋友在大全街和旺堤街一帶發生爭執，其後回住所取菜刀，再前往角祥街。據指警方到場處理期間，要求對方「咪走」，期間懷疑發出響聲，令街坊誤會警員曾經開槍。據報警員在過程中並沒有開槍。

