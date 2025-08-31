葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
大角咀美食2025〡大角咀美食推薦10間！米芝蓮泰北菜/情調歐陸菜/高質潮州菜
大角咀有咩必食餐廳及美食？想知道就馬上看看Yahoo Food的人氣推介，即睇內文：
大角咀美食數不完，價錢親民又餐廳種類多選擇，絕對是周末好去處！香港租金向來高企，走進旺區常見都是一式一樣的連鎖食店，想去小食店不妨轉戰大角咀，大角咀凝聚一股新食力，不論打卡Cafe、地道台食還是東南亞美食都一應俱全，可以一日三餐都安排在大角咀！今個周末，不妨來大角咀覓食，讓平日辛勞的自己得到大滿足！
1. Restoran SAYA：米芝蓮必比登推介泰菜！必試泰北金麵
Restoran SAYA餐廳裝潢富有泰國風情，以湖水綠作設計主調，主打泰國東北部依善地區的傳統美食。連續多年榮獲米芝蓮必比登推介，美食推介泰北金麵配燒雞、炭火鹽魷魚、辣豬肉碎生菜包及蟹肉奄列等。當中的泰北金麵配燒雞以香濃椰漿湯底配以酥脆炸麵，口感豐富，還有燒至焦香的烤雞，啖啖滋味。
Restoran SAYA
地址：大角咀嘉善街18號利奧坊地下G701號舖（地圖按此）
電話：9555 8452
營業時間：12:00-15:00（星期一休息）
2.COBALT：約會一流！情調歐陸菜
想倆口子靜靜地來一趟浪漫約會，最緊要就是有情調！以藍色作主調的西餐廳COBALT，主打歐陸菜，菜式配搭精緻之餘亦具特色。特別推介慢煮紐西蘭法式羊架，五成熟的肉質軟腍可口，羊味十足；另外還有傳統意式辣椒蒜片橄欖油意大利粉，口感彈牙的意大利粉配上辣椒及蒜片，味道濃郁惹味，最後不要錯過法式檸檬撻，酸甜有致且口感順滑。
COBALT
地址：大角咀利得街36-38號地下1A及2G號舖（地圖按此）
電話：3709 8291
營業時間：（星期一至六）12:00-00:00、（星期日）12:00-22:00
3.好吃吃光：文青木系台式餐廳！人氣月見蚵仔魯肉飯
台灣菜向來合港人胃口，好吃吃光以文青木系作裝潢主題，主打各款台式經典美食，推介手工滷肉飯、月見海老蚵仔魯肉飯及多款台式小食椒鹽花枝丸、鹽酥雞及貢丸湯等，不時還會推出期間限定的菜式，保持新鮮感。當中最受歡迎的就是月見蚵仔魯肉飯系列，鋪滿肥美的蠔仔及惹味魯肉，還可以選加入鮭魚、蝦卵的組合，滋味十足。
好吃吃光
地址：大角咀博文街4號地舖（地圖按此）
電話：5725 4848
營業時間：12:00-16:30、18:00-21:00（星期六休息）
4.尚御潮滷居：高質潮州菜！必試極品酒香鵝肝/宮廷醉鴿
愛吃潮州菜，尚御潮滷居必定能滿足你的胃口，是區內的人氣餐廳之一，想吃最好預先訂位。非常適合一大班人享用，特別推介宮廷醉鴿，其肉嫩鮮美，還帶有迷人的酒香，賣相值得打卡。還有極品酒香鵝肝，充滿酒香又口感軟滑。另外還有尚御炒飯、蠔餅也不要錯過。
尚御潮滷居
地址：大角咀杉樹街2-16號金基大廈地下5號舖（地圖按此）
電話：2338 3119
營業時間：12:00-15:00、17:00-22:00
5.那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ：大過塊面的滷排骨台式便當
去得大角咀，不少識食之人都是去那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ，即使長長人龍依然無阻排隊的熱情，絕對是大角咀美食之最！如此受歡迎，全因主打的台式便當配搭豐富且份量十足。招牌名物是那個滷排骨便當，大大塊滷排骨炸得香脆嫩滑再加不同的配菜，佐飯一流。還有香酥脆雞便當及香酥魚菲力便當也是人氣之選。意猶未盡的話，還有不少夜市小吃如甜不辣、蝦卷及芋泥地瓜丸等，絕對能一解對台灣夜市的相思之苦。另外還有供應不少台式飲品如鳳梨冬瓜茶、蜂蜜麻糬白玉奶茶及阿里山蜜香烏龍等都是必飲推介。
那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ
地址：大角咀利得街11號利奧坊地下G501-G503號舖（地圖按此）
電話：2791 1077
營業時間：11:30-21:30
6.上海維記：正宗上海美食！必試招牌小籠包
提起上海菜，就會想吃小籠包！上海維記由擁有30年上海菜的資深大廚掌廚，主打傳統風味上海菜。招牌小籠包皮薄餡靚，一咬開即喝到濃郁湯汁，滋味滿分。另外不要錯過佐飯一流的黑醋骨，肥瘦均勻且味道甘香。還有人氣十足的瑤柱賽螃蟹，嫩滑蛋白配上瑤柱絲，佐飯佳品。
上海維記
地址：大角咀埃華街90號地舖（地圖按此）
電話：2687 6888
營業時間：（星期一至五）11:30-16:00、17:30-21:30、（星期六至日）11:00-22:00
7.文華雞飯(新加坡)：明星食堂！人氣熱捧燒雞白雞
文華雞飯的老闆早年曾移民新加坡，經歷過在當地開店賣雞飯後，最後決定回港開店。嚴選龍崗雞，以斑蘭、香茅等熬製的上湯將雞隻浸熟，設有白雞或燒雞，前者雖然調味不多但雞味濃郁且肉質嫩滑，後者皮脆焦香夠惹味。雞飯則選用泰國米伴以中國絲苗，以香茅、斑蘭及雞油爆香，帶有鹹香味。因此吸引不少明星都會特意前來惠顧！
文華雞飯(新加坡)
地址：大角咀中匯街17號地下(地圖按此)
電話：2301 4266
營業時間：(逢星期三休息)11:30am-22:00pm
8.泰嘟嘟：玩味泰國Tuk Tuk車裝潢！親民抵食泰菜
泰菜惹味開胃，向來深得港人歡心。泰嘟嘟憑著色彩繽紛的壁畫裝飾及將泰國地道的Tuk Tuk車變成座位，猶如置身於泰國一樣，充滿地道風情。在這裡可以吃到多款泰菜，泰式生海蝦、泰式肉碎生菜包及炭燒豬頸肉都是人氣之選。
泰嘟嘟
地址：大角咀利得街14號地舖(地圖按此)
電話：2827 8878
營業時間：11:30am-22:00pm
9.玥屋：平民高質壽司店！三文魚壽司低至$5/件
大角咀的美食眾多，當中這間玥屋得到不少人推介！皆因主打的壽司CP值甚高，標榜每日空運新鮮日本貨，壽司款式選擇豐富，單點的三文魚壽司最平只是$5/件，即使多吃幾件都不會覺得肉赤！想一次嚐盡鮮味，可以選擇壽司定食或特上壽司定食，前者配以吞拿魚、白玉豚、三文魚、鰻魚、海膽及玉子等，後者更有劍魚腩、油甘魚及甘蝦等，絕對抵食。
玥屋
地址：大角咀海景街44號地舖(地圖按此)
電話：3488 6693
營業時間：12:00pm-23:00pm
10.一浪：木系簡約台式Cafe！必試爆餡Igable總匯吐司
台灣有很多特色Cafe，是去旅行時必到的。來到一浪，就有如置身於台灣的Cafe般，一來是置身於小區，貼近生活，二來是簡約木系裝潢，充滿台式風情。主打的一浪總匯吐司份量十足，爆餡的配搭原來加入鹽燒雞腿、日本雞蛋、小黃瓜、花生醬及美乃滋，既吸晴又飽肚。另外還有假日限定的這個是全日早餐也很豐富，配搭很有心思，選用和牛黑松露腸、厚片吐司及煙醺鮭魚，就連用字也跟足台灣。
一浪
地址：大角咀利得街26號地舖(地圖按此)
電話：從缺
營業時間：(逢星期二休息)10:00am-18:00pm
