大角咀Super Sports Park快閃優惠｜震撼價$2暢玩5萬呎室內遊樂場：空中滑索、忍者障礙陣、跳彈床

大角咀 Super Sports Park 快閃優惠｜震撼價$2暢玩5萬呎室內遊樂場：空中滑索、忍者障礙陣、跳彈床

Super Sports Park位於大角咀海輝道「一號銀海」地下，交通相當方便，由港鐵奧運站步行約10分鐘即達。場館面積超過50,000平方呎，主打「運動＋娛樂」概念，場內大致分成數個運動區域，包括彈床區、滑板場、滾軸溜冰場、攀石牆及幼兒區。無論你是好動小朋友、想放鬆的上班族，還是想相約一大班朋友聚會狂歡，去Super Sports Park「放電」一流！

想$2玩盡奧運站超人氣室內遊樂場？是的，你沒有看錯！Super Sports Park平常入場費都要近300元，適逢Trip.com推出「2.2 狂賞」活動，將於1月31日早上11時推出快閃優惠，只需$2即可入場玩足3、4小時，這機會絕對不能錯過！

⭐$2門票！1月31日早上11時開搶

根據Trip.com的票價參考，門票有分為早鳥場、日間場及黃昏場，原價為$210、$290及$260！適逢Trip.com由1月29日起至2月8日一連11日舉行「2.2狂賞」活動，而Super Sports Park的門票，現減至$2，可玩足3、4小時，並將於1月31日上午11時開搶！如此「抵到爛」的優惠，屆時定必「被秒殺」，今次一定要校定鬧鐘，準備搶購！

Super Sports Park門票（可選早／午／晚時段)

價錢：$2（ 原價$210起 ）

SHOP NOW

最潮能量方塊反應遊戲（圖片來源：Trip.com）

Super Sports Park的50,000呎空間裡有超過20項有趣、健康及激發體能的遊戲運動。（圖片來源：Trip.com）

佔地50,000呎！全港最大型「運動＋娛樂」地標

來到Super Sports Park，幾款皇牌設施絕對不能錯過！喜愛速度感的，推介大家必玩「空中滑索」、「車軚滑草」和「滑梯山」，深受小朋友歡迎；想試下「成為真人版Ninja Warrior」？場內設有多組以繩網、吊環、平衡木組成的忍者障礙陣，需要同時用腦、用力、鬥速度，適合喜歡挑戰的青少年和大人。場內除了傳統籃球機、保齡球機、射門遊戲等，Super Sports Park亦引入多款結合大屏幕的互動球類遊戲，例如透過投球去完成屏幕上不同任務的「Multi-Ball」、把投球遊戲與「寶石連線」、「泡泡拼圖」等玩法結合的「New Super Ball」及「全身版Switch遊戲」體感運動iWall等。玩累了，場內還有餐廳補給能量，玩足幾小時都沒有問題！

車軚滑梯：需坐在車軚上，由上而下高速滑行，離心力十足，是跟普通滑梯截然不同的體驗！（圖片來源：Trip.com）

設有不同難度運動小遊戲給各位精英小運動員去挑戰自己極限、發展自己的興趣！（圖片來源：Trip.com）

空中滑索（圖片來源：官方網站）

滾軸溜冰場（圖片來源：官方網站）

Super Sports Park

地址：香港大角咀海輝道18號銀海坊G03及G05舖（地圖按此）

營業時間：早上10時至晚上9時

門票價錢：$210（大小同價）

SHOP NOW

