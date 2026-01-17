大角咀MMA｜兩中年漢街頭互毆 叉頸箍頸揼手打頭(有片)

大角咀MMA，兩中年漢街頭互毆，叉頸箍頸揼手打頭。(FB/車cam L (香港群組))

大角咀發生街頭打鬥。昨日(16日)下午6時許，鐵樹街公園近櫻桃街有兩名男子打架。有網民於社交平台「車cam L (香港群組) 」上載影片可見，有兩名中年男子在富多來商場外互毆。

流傳片段長約8秒，顯示兩名中年男子在富多來商場外拳來拳往，地上放有兩個黑色手提袋，應該屬於二人。他們互相箍頸叉頸，亦有用拳頭打對方頭部，扭作一團，難分難解。警方回覆傳媒查詢，指事發於16日傍晚6時11分，有途人報案指兩名男子在大角咀鐵樹街公園近櫻桃街街頭打架。警員到場未有發現涉事男子，事件件列「糾紛」處理。

