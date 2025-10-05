大谷季後賽首勝 道奇國聯分區賽G1力克費城人

（法新社費城4日電） 洛杉磯道奇今天5比3險勝費城費城人，在MLB國家聯盟分區系列賽先下一城，「二刀流」大谷翔平6局9K，大聯盟季後賽首次先發登板就收下勝投。

另一位日本強投「令和怪物」佐佐木朗希9上登板關門，為球隊守住勝利，也拿下美國職棒大聯盟MLB生涯第1次季後賽救援成功。

兩隊首局都無功而返之後，費城人2局下率先展開攻勢，靠著波姆（Alec Bohm）選到四壞球上壘，馬許（Brandon Marsh）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接連安打，加上貝德（Harrison Bader）的高飛犧牲打先下3分，3比0領先。

道奇則是受制於費城人先發投手桑傑士（Cristopher Sanchez），前5局僅有2支零星安打。

6局上2出局後戰局出現變化，弗利曼（Freddie Freeman）獲得保送上壘，艾德曼（Tommy Edman）、耶南德茲（Enrique Hernandez）接連安打，道奇追回2分，比數來到2比3，僅剩1分落後。

7局上道奇延續攻勢，佩吉（Andy Pages）一上來就敲出安打、史密斯（Will Smith）觸身球，無人出局攻占1、2壘的道奇機會大好，但接下來大谷遭到三振，貝茲（Mookie Betts）飛球出局，眼看就要留下殘壘時，耶南德茲（Teoscar Hernandez）從史特拉姆（Matt Strahm）手中大棒一揮，一發右外野全壘打轟得主場費城人球迷鴉雀無聲。道奇一棒逆轉，反以5比3超前。

7局下大谷功成身退，格拉斯諾（Tyler Glasnow）、維西亞（Alex Vesia）接力守住7、8局，轉戰後援的佐佐木9局負責關門。佐佐木雖然在1出局後被喀卜勒（Max Kepler）敲出二壘安打，但接下來連續解決兩名打者，有驚無險地收下生涯第一次大聯盟季後賽救援成功。