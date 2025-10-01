大谷翔平單場雙響狀態佳 道奇輕取紅人

（法新社洛杉磯30日電） 美國職棒大聯盟季後賽今天正式拉開序幕，大谷翔平轟出兩支全壘打，幫助洛杉磯道奇以10比5戰勝辛辛那提紅人。

日本超級巨星大谷翔平今天率領世界大賽衛冕軍在第1局就發起攻勢，大谷一記375英尺的巨砲擊倒紅人先發投手格林（Hunter Greene），為道奇主場拉起得分序幕。

道奇強大的打線在第3局再次威脅格林，耶南德茲（Teoscar Hernandez）轟出一記3分砲，隨後艾德曼（Tommy Edman）再補一支全壘打，雙方比數來到5比0。

耶南德茲第5局演出單場雙響將比分拉開至6比0。隨後大谷轟出一記右中外野深處的2分全壘打，將比數改寫為8比0。

道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）7局無失分，送出9次三振，不過牛棚表現仍是不佳，紅人在比賽後期追回5分。

如果道奇明天第2戰獲勝，他們將可晉級國家聯盟分區系列賽，對手是費城費城人隊。