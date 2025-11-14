大谷翔平與賈吉 雙雙蟬聯MLB最有價值球員

（法新社紐約13日電） 協助洛杉磯道奇連續第2次奪得世界大賽冠軍的二刀流巨星大谷翔平，今天榮膺個人第4座最有價值球員獎（MVP）。

這位日本球星為道奇連續2年獲得國家聯盟MVP。

他先前效力洛杉磯天使時，榮獲2023年美國聯盟MVP，這是他繼2021年為天使首獲殊榮後，又一次榮膺該獎項。

他和強棒於邦茲（Barry Bonds）是目前僅有2位至少獲得4次MVP的球員。邦茲以1990年至2004年間7次獲得MVP的成績位居歷史榜首。

美國聯盟MVP項連續第2年頒給紐約洋基強棒賈吉（Aaron Judge），他擊敗同樣擁有強大打擊能力的拉利（Cal Raleigh）。

大谷翔平在美國棒球作家協會的投票中獲得全部30張第一名選票。

費城費城人強棒舒瓦伯（Kyle Schwarber）在國聯投票中排名第2，紐約大都會的蘇鐸（Juan Soto）排名第三。