大谷翔平4獲MVP 感謝身邊所有人支持

（法新社紐約13日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天第4度獲選年度最有價值球員（MVP）。

大谷助道奇連兩年贏得世界大賽冠軍，今年也蟬聯國家聯盟MVP。他2021年為洛杉磯天使效力時，生涯首度榮膺美國聯盟MVP；2023年再獲美聯MVP。

美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）票選結果顯示，大谷獲得全部30張第1名選票支持；費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）居次；紐約大都會外野手索托（Juan Soto）排名第3。

廣告 廣告

大谷是史上第2名至少4次獲得MVP的球員，僅次於傳奇重砲邦茲（Barry Bonds）的7次。

大谷表示：「這真是莫大的榮幸。」他也向索托和舒瓦伯致意，稱「他們本季表現同樣精彩。他們幫助我在比賽中發揮最佳狀態」。

大谷說：「最重要的事顯然是贏得世界大賽，這最重要。能夠獲得個人獎項、獲選MVP，猶如錦上添花。」

他還說：「我真的要感謝所有隊友、身邊每一個人和幕後團隊的支持。」