大都會爭塔克失手 傳簽下藍鳥畢歇特

（法新社洛杉磯16日電） 美國運動媒體今天報導，美國職棒紐約大都會在目標球星塔克（Kyle Tucker）投奔洛杉磯道奇後，以3年1億2600萬美元簽下多倫多藍鳥的畢歇特（Bo Bichette）。

道奇與大都會目前是大聯盟（MLB）薪資最高的2支球隊，接連以重金簽走休賽季最受矚目的2名自由球員。儘管球團尚未證實上述消息，但這些交易已經震撼因薪資總額懸殊而分裂的棒球界。

聯盟消息人士向「運動員」（The Athletic）表示，曾在去年帶領藍鳥打進世界大賽的畢歇特，已簽下一紙為期3年、總值1億2600萬美元合約（約新台幣40億元），此合約不但附逃脫條款，而且沒有任何延遲給付。

畢歇特平常擔任游擊手，但報導指出，若交易完成並通過體檢，預計他將為大都會鎮守三壘。

美國體育頻道ESPN昨天報導，另一名大都會鎖定的自由球員塔克最終選擇道奇，簽下為期4年、總值2億4000萬美元合約（約新台幣75.8億）。

右外野手塔克上季效力芝加哥小熊，先前在休士頓太空人表現傑出，曾拿下2022年世界大賽冠軍。

塔克如今加入星光熠熠的道奇打線，陣中還包括大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗利曼（Freddie Freeman）等球星，道奇將力拚世界大賽3連霸。

然而，道奇近年豪擲千金的作風，也引發其他球隊，尤其是小市場球隊不滿，認為在財力上難以競爭。

大聯盟是北美主要職業運動中，唯一沒有薪資上限的聯盟，而是對超過薪資門檻的球隊加課「豪華稅」。