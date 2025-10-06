大閘蟹放題2025｜連鎖酒樓推大閘蟹任食優惠！人均$493起任食片皮鴨/蟹粉湯小籠包/花雕熟醉蟹/蟹粉瀑布上海麵

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
大閘蟹之季又來了，陶源酒家大閘蟹放題推冷熱兩食，富臨則有大閘蟹與片皮鴨雙重享受，人均只需$498！
金秋時節，正是大閘蟹膏肥黃滿的絕佳時刻，無數蟹迷早已翹首以盼！兩間酒家同步在Klook推出超值放題，讓蟹迷們盡情暢享秋日美味！陶源酒家大閘蟹任食放題人均僅$493，不僅有清蒸、太雕蒸等經典熱食，更新增「花雕熟醉蟹」冷盤任食；富臨則帶來2小時任食大閘蟹與片皮鴨雙重盛宴，同樣$493/位，含珍味定食，Klook預訂更享蟹粉三重奏撈、任食蟹粉湯小籠包及指定飲品任飲，金秋品蟹不妨從這兩場盛宴選起！
陶源酒家大閘蟹任食放題
陶源酒家推出的大閘蟹任食放題，今年帶來「冷熱兩食」的全新體驗！熱食方面，陶源酒家保留了一眾經典做法，清蒸大閘蟹最大程度凸顯蟹的原味，肉質清甜；太雕蒸大閘蟹融入酒香，蟹肉更添醇厚；油鹽焗大閘蟹則帶着鹹香，蟹殼酥脆，越吃越有滋味。今年的一大亮點，是新增「花雕熟醉蟹」這道冷盤任食。花雕酒的醇厚與蟹肉的鮮甜相互融合，蟹肉經過醉制後更顯滑嫩，風味獨特，為食客帶來全新的味覺享受！
除了2小時無限任食的大閘蟹，每位客人還能額外獲贈「特盛三式」一份，包含鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、蟹粉瀑布，更可搭配上海麵、窩巴或手抓餅，以及蟹肉椰菜粉絲。於Klook預訂更有獨家福利，可額外獲贈蟹粉獅子頭，蟹粉的鮮香與獅子頭的軟糯結合，的確有驚喜！
陶源酒家大閘蟹任食放題
優惠價：$493/位｜
原價：$562/位
需兩位起訂
富臨2小時任食大閘蟹與片皮鴨人均$493
富臨這場放題絕對是雙重享受，2小時無限任食的大閘蟹與片皮鴨，大閘蟹膏黃豐滿，肉質鮮甜；片皮鴨皮酥肉嫩，搭配薄餅、甜麵醬與蔥絲，鹹香交織，風味十足！除了無限任食的大閘蟹與片皮鴨 ，每位客人還會獲贈珍味定食一份，包含黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄。多種風味的搭配，讓這場盛宴更添豐富層次。於Klook預訂，更可額外尊享多重福利，包括濃郁蟹香的蟹粉三重奏撈，任食的蟹粉湯小籠包，更有指定啤酒或汽水任飲，清爽解膩！
富臨2小時任食大閘蟹與片皮鴨
優惠價：$493/位｜
原價：$528/位
需兩位起訂
