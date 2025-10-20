Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

大閘蟹2025｜人氣專賣店大閘蟹教主推大閘蟹優惠33折起！最平$33食3両重大閘蟹公

秋風起除了要食臘味外，大閘蟹亦是不能錯過的當造美食之一，而最近不少餐廳都陸續推出各款大閘蟹套餐優惠去吸引大家幫襯。今次Yahoo購物專員發現由「食神梁文韜先生全力推介」專賣大閘蟹的「大閘蟹教主」，於KKday推出超抵價大閘蟹套餐限時低至33折優惠，折後最平$33即可食到約3両重的蟹公，抵到爆！大家只要於KKday訂購完，即可到九龍城店取貨；如果買滿$600或以上更有送貨服務。想知「大閘蟹教主」推出的大閘蟹優惠詳情？即看下文了解喇！

立即查看「大閘蟹教主」優惠頁

超抵價！3両重大閘蟹公最平$33

今次「大閘蟹教主」的優惠主打來自江蘇養殖場的正宗大閘蟹，當中至抵食一定是原價$297 3隻約3両重的蟹公，現在限時33折後只需$99就食到，平均每隻低至$33，極級抵食！如果3両重未夠滿足的話，限時5両重買3蟹公送1蟹乸套餐同樣划算，折後每隻只需$72，以5両重的價錢來講非常便宜。江蘇大閘蟹向來以蟹膏豐滿、肉質鮮嫩見稱，蟹膏細滑而不膩，蟹肉白淨又厚實，當中尤其是蟹乸那厚厚一層「橙黃蟹膏」，入口即溢；而蟹公則肉量更多，膏雖稍少，但肉質厚實及清甜。

到底現在食大閘蟹，應買蟹公或蟹乸？Yahoo購物專員分享小資訊，中秋後剛開始有大閘蟹時，最好先食蟹乸，這時乸膏最軟熟；到重陽節，代表公乸都成熟，兩者都可以食；而重陽節過後一個月，蟹公的白蟹膏最多，亦是最甜美，各有所好，大家可以根據自己喜歡的口感去選擇。

【KKday獨家｜$99 3隻】約3両公 3隻｜包大閘蟹紫蘇葉｜門市自取

特價：$99起/3隻｜ 原價：$297起/3隻

SHOP NOW

【KKday獨家｜買3送1】約5両蟹公3隻 (3靚仔送 1靚女)｜包大閘蟹紫蘇葉

特價：$288起/4隻｜ 原價：$846起/4隻

SHOP NOW

人氣專賣店大閘蟹教主推大閘蟹優惠33折起

江蘇大閘蟹向來以蟹膏豐滿、肉質鮮嫩見稱

蟹膏細滑而不膩，蟹肉白淨又厚實

「食神梁文韜先生全力推介」專賣大閘蟹的「大閘蟹教主」

自取點 - 九龍城店（等等Hea台式料理）

地址：九龍城福佬村道41號地下 (地圖)

