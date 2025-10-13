Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

大閘蟹優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹限時6折起！最平$38食江蘇大閘蟹／日本北海道大閘蟹

踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。現在只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹3至3.5両蟹公低至$38一隻，5.5至6.2両蟹公每隻只需$118起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$48起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送花雕酒、蟹醋、蟹剪工具等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時低至6折優惠價，快約親朋好友食大餐喇！

立即查看永利威大閘蟹優惠頁

上環百年老字號大閘蟹6折起！最平$38就食到

江蘇陽澄湖一帶的大閘蟹，向來以香濃蟹膏及鮮甜蟹肉見稱，每逢大閘蟹季都吸引不少人專程買來食。今年永利威推出的江蘇養殖場大閘蟹分為多個重量選擇，價錢比坊間便宜近半，當中蟹乸3至3.5両折後只需$45，而4.8至5.3両的特大蟹折後$125；蟹公則由最平$38起，至最大隻 6.2両$118，非常划算。未知買蟹乸或蟹公？蟹乸的蟹膏香濃軟滑，入口油潤；而蟹公則肉質結實彈牙，帶鮮甜香氣。不過無論公乸，只要配上蟹醋及薑茶暖胃，都令人回味無窮！

除了江蘇蟹外，永利威亦特別引入來自日本北海道的大閘蟹，主打清甜細膩的風味。北海道蟹乸3至3.5両只需$55，最大5.3両折後$135；而蟹公3両起只要$48，5.5両的特大蟹則$138。北海道大閘蟹香氣細緻無腥味，蟹膏綿滑，無論清蒸或花雕蒸都可以帶出清甜層次。現在只要預定滿6隻或以上大閘蟹，再送蟹醋、紫蘇葉、薑茶、赤糖，滿12隻或以上加送蟹剪工具，大閘蟹迷趁當造季可以瘋狂放肆食大閘蟹喇！

江蘇養殖場大閘蟹 - 蟹乸

特價：$45/隻｜ 原價：$68/隻

江蘇養殖場大閘蟹 - 蟹公

特價：$38/隻｜ 原價：$60/隻

日本北海道大閘蟹 - 蟹乸

特價：$55/隻｜ 原價：$85/隻

日本北海道大閘蟹 - 蟹公

特價：$48/隻｜ 原價：$80/隻

12年陳花雕酒 500ml 豬膽樽型瓷瓶一枝連話梅一樽 (只限門市自取)

特價：$238｜ 原價：$340

大閘蟹膏濃肉厚

清蒸大閘蟹最顯鮮甜

大閘蟹

上環百年老字號永利威

永利威

地址︰上環永樂街 124 號永利威大廈地下（地圖）

