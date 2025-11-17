Black Friday優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹買一送一！最平5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻 買6隻送醋包、紫蘇、薑茶

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
上環百年老字號永利威大閘蟹推出優惠，現在只要去KKday預購最平$105就食到，即看內文：
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。11月17日下午三點只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹買一送一後，5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻；4.8至5.3両蟹乸每隻只需$115起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$125起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送醋包、紫蘇、薑茶等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時優惠，快約親朋好友食大餐喇！
上環百年老字號大閘蟹買一送一！最平$105就食到
江蘇陽澄湖一帶的大閘蟹，向來以香濃蟹膏及鮮甜蟹肉見稱，每逢大閘蟹季都吸引不少人專程買來食。今年永利威推出的江蘇養殖場大閘蟹分為多個重量選擇，價錢比坊間便宜近半，當中蟹乸4.8-5.3両折後只需$115/隻，而蟹公則5.5-6.2兩優惠後$105/隻，非常划算。未知買蟹乸或蟹公？蟹乸的蟹膏香濃軟滑，入口油潤；而蟹公則肉質結實彈牙，帶鮮甜香氣。不過無論公乸，只要配上蟹醋及薑茶暖胃，都令人回味無窮！
除了江蘇蟹外，永利威亦特別引入來自日本北海道的大閘蟹，主打清甜細膩的風味。北海道蟹乸4.8-5.3両只需$125/隻；而蟹公同樣只要$125/隻。北海道大閘蟹香氣細緻無腥味，蟹膏綿滑，無論清蒸或花雕蒸都可以帶出清甜層次。現在只要預定滿6隻或以上大閘蟹，再送蟹醋、紫蘇葉、薑茶、赤糖，滿12隻或以上加送蟹剪工具，大閘蟹迷趁當造季可以瘋狂放肆食大閘蟹喇！
【買1送1】江蘇養殖場大閘蟹- 蟹乸/蟹公（一組包含2隻）
只限自取 / 順豐冷凍自提點自付 / 代客叫車送貨自付
特價：$230起/2隻｜
原價：$460起/2隻
【買1送1】日本北海道大閘蟹 - 蟹乸/蟹公（一組包含2隻）
只限自取 / 順豐冷凍自提點自付 / 代客叫車送貨自付
特價：$250起/2隻｜
原價：$500起/2隻
永利威
地址︰上環永樂街 124 號永利威大廈地下（地圖）
