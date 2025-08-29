大閘蟹全攻略2025！一文睇清大閘蟹當造期、哪個產地最出名？

踏入秋季，又是大閘蟹當造季節！大閘蟹屬於冬眠生物，冬天來臨前都會「儲肥」自己，因此蟹膏蟹肉都會比其他季節多。本文將為大家介紹大閘蟹當造期、如何分辨公乸或揀選大閘蟹、正宗煮法及食法、進食注意事項，以及大閘蟹產地，無論買回家、到餐廳又或直接飛到產地吃都可以做定功課先呢！

大閘蟹全攻略1. 大閘蟹當造期

大閘蟹當造季節長達3個月，一般於農曆八月至十月，即西曆10月至12月，正所謂「九月圓臍十月尖」，農曆九月即新曆10月食圓臍的蟹乸，農曆十月即新曆11月食肚尖的蟹公。原因是九月份是螃蟹繁殖期，蟹乸大量產卵，蟹黃特別飽滿；十月過後，蟹乸已為了孵育下一代體力耗盡，肉質變得鬆散，反而公蟹的蟹膏豐腴香甜，是品嚐公蟹的黃金時期。通常定義為中秋過後吃乸，重陽節後一個月便到蟹公！

大閘蟹當造季節長達3個月，一般於農曆八月至十月，即西曆10月至12月。（相片來源：Getty Images）

大閘蟹全攻略2. 大閘蟹哪個產地最出名？

大閘蟹主要產地集中在中國的江蘇省、上海市，其中以陽澄湖大閘蟹最為知名，因此經常出現供不應求的情況，市面上亦不時出現假冒貨，因此想食到正宗陽澄湖大閘蟹一定要去信譽良好的老字號購買，如新三陽、老三陽等。另外江蘇太湖大閘蟹、河南大通湖大閘蟹、台灣苗栗大閘蟹和日本北海道大閘蟹等，水質乾淨出產的大閘蟹一樣出色。

大閘蟹全攻略3. 揀選大閘蟹技巧

面對新鮮生猛的大閘蟹應如何入手？一隻靚蟹應具備以下條件：

輕輕按近眼位置，如果眼仔碌碌會眨眼就代表新鮮

身體完整，不要有蟹鉗或手腳脫落

拿上手墜手

蟹身呈深綠黑色，蟹毛為金紅色

輕拉蟹腳/尖端會回彈

蟹肚呈白色代表牠生長於乾淨的湖水，愈多結實代表愈多蟹膏蟹肉

面對新鮮生猛的大閘蟹應如何入手？（相片來源：Getty Images）

大閘蟹全攻略4. 如何分辨公乸？

雌蟹： 肚身較圓大，獨有的蟹黃是其卵巢及消化腺，顏色較深，呈鮮橙色，口感油潤細膩，味道濃郁，如吃鹹蛋黃一樣。

公蟹：肚身形狀尖長，蟹膏透白色又稱白膏，是公蟹的精囊、精液及內臓集成的濃稠物，煮熟後變成乳白色，口感細滑Creamy，帶黏性與甘甜，適合偏好口感與蟹膏的人。

雌蟹肚身較圓大。（相片來源：Getty Images）

公蟹肚身形狀尖長。（相片來源：Getty Images）

大閘蟹全攻略5. 正宗煮法

一般建議用傳統清蒸法，保留大閘蟹的原汁原味，但留意清洗時及蒸煮時不要拆開蟹繩，以免受到攻擊或讓蟹膏蟹油流走。

煮食前先用水沖洗蟹身的污垢 ，再查看蟹鉗，用手輕輕擦洗就可以。

洗淨後，將大閘蟹反轉放在蒸碟上，讓蟹膏或鮮蟹汁保留在蟹殼上。

加薑和紫蘇葉驅走大閘蟹寒氣，在水中加入啤酒或米酒可去腥增香。

冷水開始蒸，蒸蟹時間因應蟹的大小而不同，5両至6両大約蒸15至20分鐘、7両至9両蒸大約20至25分鐘，期間勿開蓋。

熄光後，再燜焗3分鐘即成，確保蟹殼變成紅色、蟹肉呈白色即可食用！

洗淨後，將大閘蟹反轉放在蒸碟上，讓蟹膏或鮮蟹汁保留在蟹殼上。（相片來源：Getty Images）

大閘蟹全攻略6. 正確拆蟹方法

拆蟹前應準備刀、剪刀、牙籤、叉等工具，緊記6大部位不能吃：蟹心、腮、胃、肚、腸、牙齒，這些部位污濁有糞、有異味、寒性高，對人體有害，不小心吃了可能會不適或肚瀉。步驟如下：

蟹蒸好後，剪開蟹螯的底部，將蟹腳從蟹身剪下，剪開蟹腿、蟹鉗關節連接處。

反轉大閘蟹，從蟹奄打開，用手指將硬甲部位往下扳即可。

用拇指扣住蟹隻肚子最上端與殼的連接處，用力扳開上蓋。

剪除兩旁像菊花瓣式灰白色的的蟹腮和蟹嘴。

握住蟹身體兩側，用力往兩側扳，將蟹分成兩半。

去除中間位置的白色蟹心。

蟹醋中加入紅糖和薑絲，吃時沾醋食，以醋提蟹鮮味。

緊記6大部位不能吃：蟹心、腮、胃、肚、腸、牙齒。（相片來源：Getty Images）

食大閘蟹注意事項

1. 不要和柿一同食用

杮含有豐富單寧酸（Tannings），與大閘蟹的高蛋白質結合，容易形成蛋白結塊，令人難以消化，導致胃痛、肚痾等腸胃不適的症狀。除了杮外，紅酒白酒、茶葉、番石榴、山楂等都含有單寧酸，建議避免與大閘蟹一同食用。

2. 身體虛弱或怕寒的人不宜食

大閘蟹十分寒涼，如果剛做完手術或大病過後，身體太過虛弱、抵抗力較差或者怕寒的人，都不宜食大閘蟹。同時不宜與凍飲如啤酒、寒性蔬果如火龍果、苦瓜、西瓜等同吃，以免寒上加寒，令脾胃受損。

3. 6種類人不能進食

6類人都要儘量避免食得太多，包括三高或高膽固醇人士、痛風、寒底人士、患癌、孕婦，以及濕疹及過敏人士，一般人建議一日不宜進食多於兩隻大閘蟹，以免影響健康。

4. 不要放過夜

吃不完的大閘蟹最好不要放入雪櫃過夜，如果要食就要徹底加熱才可食用，避免食物中毒。

大閘蟹主要產地集中在中國的江蘇省、上海市，其中以陽澄湖大閘蟹最為知名。（相片來源：Getty Images）

