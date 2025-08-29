羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
大閘蟹全攻略2025！一文睇清大閘蟹當造期、哪個產地最出名？
踏入秋季，又是大閘蟹當造季節！大閘蟹屬於冬眠生物，冬天來臨前都會「儲肥」自己，因此蟹膏蟹肉都會比其他季節多。本文將為大家介紹大閘蟹當造期、如何分辨公乸或揀選大閘蟹、正宗煮法及食法、進食注意事項，以及大閘蟹產地，無論買回家、到餐廳又或直接飛到產地吃都可以做定功課先呢！
大閘蟹全攻略1. 大閘蟹當造期
大閘蟹當造季節長達3個月，一般於農曆八月至十月，即西曆10月至12月，正所謂「九月圓臍十月尖」，農曆九月即新曆10月食圓臍的蟹乸，農曆十月即新曆11月食肚尖的蟹公。原因是九月份是螃蟹繁殖期，蟹乸大量產卵，蟹黃特別飽滿；十月過後，蟹乸已為了孵育下一代體力耗盡，肉質變得鬆散，反而公蟹的蟹膏豐腴香甜，是品嚐公蟹的黃金時期。通常定義為中秋過後吃乸，重陽節後一個月便到蟹公！
大閘蟹全攻略2. 大閘蟹哪個產地最出名？
大閘蟹主要產地集中在中國的江蘇省、上海市，其中以陽澄湖大閘蟹最為知名，因此經常出現供不應求的情況，市面上亦不時出現假冒貨，因此想食到正宗陽澄湖大閘蟹一定要去信譽良好的老字號購買，如新三陽、老三陽等。另外江蘇太湖大閘蟹、河南大通湖大閘蟹、台灣苗栗大閘蟹和日本北海道大閘蟹等，水質乾淨出產的大閘蟹一樣出色。
大閘蟹全攻略3. 揀選大閘蟹技巧
面對新鮮生猛的大閘蟹應如何入手？一隻靚蟹應具備以下條件：
輕輕按近眼位置，如果眼仔碌碌會眨眼就代表新鮮
身體完整，不要有蟹鉗或手腳脫落
拿上手墜手
蟹身呈深綠黑色，蟹毛為金紅色
輕拉蟹腳/尖端會回彈
蟹肚呈白色代表牠生長於乾淨的湖水，愈多結實代表愈多蟹膏蟹肉
大閘蟹全攻略4. 如何分辨公乸？
雌蟹：肚身較圓大，獨有的蟹黃是其卵巢及消化腺，顏色較深，呈鮮橙色，口感油潤細膩，味道濃郁，如吃鹹蛋黃一樣。
公蟹：肚身形狀尖長，蟹膏透白色又稱白膏，是公蟹的精囊、精液及內臓集成的濃稠物，煮熟後變成乳白色，口感細滑Creamy，帶黏性與甘甜，適合偏好口感與蟹膏的人。
大閘蟹全攻略5. 正宗煮法
一般建議用傳統清蒸法，保留大閘蟹的原汁原味，但留意清洗時及蒸煮時不要拆開蟹繩，以免受到攻擊或讓蟹膏蟹油流走。
煮食前先用水沖洗蟹身的污垢 ，再查看蟹鉗，用手輕輕擦洗就可以。
洗淨後，將大閘蟹反轉放在蒸碟上，讓蟹膏或鮮蟹汁保留在蟹殼上。
加薑和紫蘇葉驅走大閘蟹寒氣，在水中加入啤酒或米酒可去腥增香。
冷水開始蒸，蒸蟹時間因應蟹的大小而不同，5両至6両大約蒸15至20分鐘、7両至9両蒸大約20至25分鐘，期間勿開蓋。
熄光後，再燜焗3分鐘即成，確保蟹殼變成紅色、蟹肉呈白色即可食用！
大閘蟹全攻略6. 正確拆蟹方法
拆蟹前應準備刀、剪刀、牙籤、叉等工具，緊記6大部位不能吃：蟹心、腮、胃、肚、腸、牙齒，這些部位污濁有糞、有異味、寒性高，對人體有害，不小心吃了可能會不適或肚瀉。步驟如下：
蟹蒸好後，剪開蟹螯的底部，將蟹腳從蟹身剪下，剪開蟹腿、蟹鉗關節連接處。
反轉大閘蟹，從蟹奄打開，用手指將硬甲部位往下扳即可。
用拇指扣住蟹隻肚子最上端與殼的連接處，用力扳開上蓋。
剪除兩旁像菊花瓣式灰白色的的蟹腮和蟹嘴。
握住蟹身體兩側，用力往兩側扳，將蟹分成兩半。
去除中間位置的白色蟹心。
蟹醋中加入紅糖和薑絲，吃時沾醋食，以醋提蟹鮮味。
食大閘蟹注意事項
1. 不要和柿一同食用
杮含有豐富單寧酸（Tannings），與大閘蟹的高蛋白質結合，容易形成蛋白結塊，令人難以消化，導致胃痛、肚痾等腸胃不適的症狀。除了杮外，紅酒白酒、茶葉、番石榴、山楂等都含有單寧酸，建議避免與大閘蟹一同食用。
2. 身體虛弱或怕寒的人不宜食
大閘蟹十分寒涼，如果剛做完手術或大病過後，身體太過虛弱、抵抗力較差或者怕寒的人，都不宜食大閘蟹。同時不宜與凍飲如啤酒、寒性蔬果如火龍果、苦瓜、西瓜等同吃，以免寒上加寒，令脾胃受損。
3. 6種類人不能進食
6類人都要儘量避免食得太多，包括三高或高膽固醇人士、痛風、寒底人士、患癌、孕婦，以及濕疹及過敏人士，一般人建議一日不宜進食多於兩隻大閘蟹，以免影響健康。
4. 不要放過夜
吃不完的大閘蟹最好不要放入雪櫃過夜，如果要食就要徹底加熱才可食用，避免食物中毒。
更多相關文章：
北上旅遊｜中山美食2天團人均$599起送數據卡！入住國際星級酒店、歎魚翅鮑魚海參宴、遊歷史文化景點
北上旅遊｜中山超值美食2天團6折優惠 ！人均$79起再送上網卡 住5星酒店兼食海鮮自助晚餐
中山美食2天團7折優惠！人均$368起送上網卡 重本包魚翅鵝肝自助餐盛宴、住星級酒店、遊歐陸風情「梅拉尼亞小鎮」
北上旅行團｜中山2天團7折優惠！2位大人送小童、人均$266起 包門票玩長江水世界、長鹿休博園
中山美食團推介！人均$99中山1日遊＋送24吋行李箱 嘆荔枝柴燒排骨、走山雞宴/蟲草花五穀宴
北上旅遊｜佛山美食2天團人均$299起！下榻佛山新酒店、包食鮑魚乳豬4大盛宴、暢遊文化歷史景點
北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡
北上肇慶2天團75折優惠、人均$299起！升級住套房 遊5A景點區七星岩、披雲樓
北上旅行團｜河源惠州3天團7折優惠！每日人均$233起再送上網卡 住星級酒店嘆獨立泡池房、暢玩水上樂園、包食7餐
深圳好去處｜甘坑古鎮民族服裝體驗！每人$215起玩足12小時 附精緻妝容髮型、1對1拍攝
深圳旅遊｜WeChat Pay HK港人北上消費優惠！HopeGoo機票減$150、酒店減$88/美團團購$150優惠券
其他人也在看
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 18 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 18 小時前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 21 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 19 小時前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」
最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳國基物業「封塵」四年無人問津！本港商業地產市場有幾大鑊？
政務司司長陳國基持有的港島東商業物業，連續四年「預備出租」卻無人問津，折射本港商廈市場頹勢。Yahoo 地產 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 1 天前
楊受成賣酒！破天荒拍賣426瓶「酒王」 估值超過呢個數｜財經熱話
英皇集團主席楊受成首次推出私人美酒窖藏拍賣。據香港蘇富比資料，「楊受成博士至尊窖藏珍酩」拍賣會將於9月10日下午3時舉行。今次拍賣匯集楊受成窖藏中426瓶「至尊窖藏珍酩」，總估值高達逾千萬港元，引發關注。am730 ・ 15 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前