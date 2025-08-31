大閘蟹2025│大閘蟹新手必學 公乸分別/煮法/飲食宜忌/完美拆蟹方法/配酒

「有啲人話禁下大閘蟹肚位，軟身就係好，其實個肚軟硬係關大閘蟹水質同食咩大，完全唔影響大閘蟹嘅質量。」成隆行負責人 蔡生

大閘蟹是人間美食，但由分大閘蟹公乸開始，去到飲食宜忌、拆蟹方法、配甚麼酒等，已經考到不少人。而且大閘蟹雖然美味，但當中膽固醇卻是讓人卻步，這次就請來50年大閘蟹老字號負責人跟註冊營養師，為大家由頭到尾拆解大閘蟹，更會附上最完美拆蟹秘技。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

>>按此查看更多大閘蟹優惠<<

大閘蟹季節食足3個月 分公乸要睇肚

踏入上環永樂街，基本每隔3間店就有1間大閘蟹專門店，「通常中秋過後，北風吹落嚟就開始食，食3個月左右去到聖誕就差唔多，養得好嘅，勉強都可以食到春節。」大閘蟹身型一年大一年細，細年的大閘蟹最重多數都只有7至8両。成隆行負責人蔡生拿着兩隻大閘蟹，帶着我走上二樓辦公室。安坐後，蔡生把大閘蟹反轉，教我怎樣分公蟹母蟹，「公蟹嘅肚就尖，乸蟹個肚就係圓身。」

大閘蟹公肚子較尖。

大閘蟹母可以看得出是偏圓。

>>按此查看更多大閘蟹優惠<<

眼同手腳知生定死 肚下方睇肥唔肥

買大閘蟹最怕買到「無咩膏」跟死蟹，原來只要輕輕按大閘蟹的眼珠跟手腳，均有動靜即為生蟹，「有時候大閘蟹手腳反應比較慢，有可能係雪櫃太凍，佢哋瞓着咗，打開條繩見啲蟹瓜伸開就得㗎喇。」蔡生笑言，「揀大閘蟹最緊要重身，同埋睇下佢肚下嘅折位漲唔漲，漲嘅話多數都唔錯。」他續說，「有啲人話禁下大閘蟹肚位，軟身就係好，其實個肚軟硬係關大閘蟹水質同食咩大，完全唔影響大閘蟹嘅質量。」

想知大閘蟹靚唔靚，蔡生提議看看肚子下的折位是否飽滿。

大閘蟹公乸月份點分？

從前食大閘蟹講究月份，「九月圓臍十月尖」，即九月食蟹乸、十月食蟹公，蔡生就有個更加明確的時間表，「中秋後，啱啱開始有大閘蟹食時，最好就先食乸，嗰時乸嘅膏最軟熟。」到重陽節，即代表公乸都成熟，兩者都可以食；重陽節後一個月，公大閘蟹的白蟹膏最多，亦是最美味。「不過如果你鍾意食硬身嘅蟹膏，就可以喺最後一個月食乸嘅大閘蟹。」蔡生補充。

食大閘蟹分上中下三個時期，食公蟹定母蟹主要可以按照自己喜歡的口感。

現在假貨充斥市場，就連大閘蟹都傳有假蟹，「大閘蟹就無分假唔假嘅，所謂假嘅大閘蟹，好多時都係來源地造假，好似香港都無入口陽澄湖蟹，或者佢哋嘅出產地來自河溪、稻田等水源無咁靚，自然生得比較瘦弱，有啲人就會話係假蟹。」蔡生說。

>>按此查看更多大閘蟹優惠<<

煮法都有技巧 蒸蟹拆繩易走油

揀好蟹後，大閘蟹煮法都要留意，由蒸至拆蟹都是技巧，「基本上隻蟹本身乾淨嘅話，只需要輕輕洗一洗毛毛位就得。」蔡生說的是大閘蟹蟹鉗位置，他提醒在蒸前千萬不要拆蟹繩，「因為新鮮嘅大閘蟹攻擊力強，拆蟹繩嘅話，除咗易整親，仲有機會喺鑊度走嚟走去，蟹膏蟹油自然流走曬。」

在購買大閘蟹時，商家多數會附送薑跟紫蘇葉，但並非與大閘蟹一同享用，「大閘蟹寒涼，薑同紫蘇葉可以幫手隔走寒氣，但記得呢兩樣嘢係扔落水度一齊煮，最主要係將佢哋嘅功效，化成水蒸氣落到隻蟹度。」當水滾時，就可以將大閘蟹反轉蒸，保證蟹油不會流走。

大閘蟹非常生猛，蔡生就曾經被夾破指甲。

紫蘇葉性味辛溫，有散寒功效。

蔡生：「買大閘蟹最好即日食，放喺雪櫃度用濕毛巾蓋住佢，如果唔係立即食，一樣用濕毛巾蓋住佢，放喺水果格或者蔬菜格，都勉強Keep到2、3日。」

成隆行在香港紮根超過50年，價錢不算特別平，但勝在每隻生猛乾淨。

食大閘蟹多數配黃酒，蔡生認為花雕跟女兒紅就是不錯選擇，大家可以按照個人口味跟酒精度數決定。

>>按此查看更多大閘蟹優惠<<

食大閘蟹咪配紅酒 1星期最多食2次

坊間常說，食大閘蟹千萬不要配柿，要不然分分中毒，原來這關柿含有豐富的單寧酸 (Tannins)事，「因為柿含有豐富的單寧酸 (Tannins)，而大閘蟹則含豐富的蛋白質。從西方醫學角度來看，單寧酸容易與蛋白質凝結成塊，一起食用會難於消化，容易造成肚瀉和腸胃不適等不良情況。」註冊營養師張彪華（Crimson）說，所以坊間流傳吃大閘蟹時避免與柿一起食用，特別是腸胃不太好的朋友，最好相隔2小時左右才吃，以減輕腸胃負荷。

除了柿之外，茶葉、番石榴、葡萄、紅酒、山楂亦含有較多的單寧酸，所以記得也要盡量避免一同食用

大閘蟹高膽固醇 低卡路里

大閘蟹雖然蟹膏甚多，卻意外地低卡，「1隻約5両重大閘蟹，可供食用的部分只佔約100克，能提供大約103卡路里， 即大幾半碗白飯或1個中型蘋果嘅卡路里。」Crimson繼說，有很多人擔心豐富的蟹黃帶來高膽固醇，「蟹黃的確含有較高嘅膽固醇，不過係唔會明顯咁引致高膽固醇問題。美國膳食諮詢委員會於2016年取消咗每日膽固醇攝取上限，原因係人體內嘅膽固醇只有兩成靠飲食攝取，其餘則靠肝臟合成。」

因此，一些高膽固醇但低脂的食物如大閘蟹、雞蛋、鮮蝦等，並不會顯著的影響體內的膽固醇水平。相反，若長期進食一些含有高飽和脂肪和反式脂肪的食物如午餐肉、腸仔、肥肉、動物皮層、夾心餅乾、酥皮甜品等，則會提升體內的膽固醇水平，增加患上心血管疾病的風險。

不過1隻約重5兩的大閘蟹，其膽固醇含量大約為180至260毫克，由於膽固醇還是越少越好，所以他還是建議正常成年人1日宜進食不多於2隻大閘蟹， 1星期最多食2次。另外，Crimson建議在一日當中，最好在中午吃大閘蟹。「從中醫角度，大閘蟹屬於寒性食物，所以唔適合喺早上和晚上吃。中午陽氣最重，是吃蟹嘅最佳時間，若是夜晚食大閘蟹，會較容易攝入過多寒氣，影響身體健康。」

Crimson為註冊營養師，畢業於澳洲迪肯大學營養治療學碩士。

>>按此查看更多大閘蟹優惠<<

拆蟹步驟

1.順著蟹腳的方向向下扳，把蟹腿扳下來，這樣可以把根部的骨節帶出。

先將所有蟹腳跟蟹鈞扳下來。

2.從關節處折疊蟹腳，在關節處或蟹腳前端剪一刀，使蟹腿分成兩節。

再從蟹腳關節位剪一刀。

3.將蟹腿較細的一截插入較寬的一截中，頂出蟹肉。

然後頂出蟹肉。

4.用剪刀將蟹鉗從關節處剪斷。

斷開蟹鉗。

5.用剪刀從蟹鉗淺色的一側入手，剪開外殼。

剪開外殼，便可以吃到蟹鉗肉了！

6.取下蟹臍，掰開蟹蓋，刮下蟹胃。

只要按對位置，就可以一下打開掰開蟹蓋！

7.去除蟹嘴，將蟹斗中的蟹黃刮下。

這時可以出動小湯匙把蟹黃刮下。

8.刮去黑色皮層及蟹心。

蟹心常常被人所忽視，它是極寒的內臟器官，切記請勿食用。

9.取出蟹身中間的蟹黃，用剪刀將多餘的蟹嘴和蟹肺剪掉。

剪走蟹肺後，就可以食到最完整的大閘蟹！

拆蟹完成！

>>按此查看更多大閘蟹優惠<<

成隆行

地址：上環永樂街120號（地圖按此）

電話：2543 8735

營業時間：09:00am-08:00pm

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多大閘蟹優惠

大閘蟹套餐｜12間大閘蟹餐廳連優惠合集 低至$428起江蘇大閘蟹/買一送一/設一人餐

大閘蟹放題｜13間大閘蟹放題任食優惠推介 低至$398/任食3小時/任食片皮鴨+太史燴蛇羹

大閘蟹公乸│大閘蟹新手必學 公乸分別/煮法/飲食宜忌/完美拆蟹方法/配酒

大閘蟹季節│公乸分別？9個步驟教你完美拆開大閘蟹！以後食蟹靠自己

大閘蟹煮法│清蒸大閘蟹食譜連處理教學！紫蘇葉原來係咁用？保存全靠一塊布

大閘蟹食法│大閘蟹拆蟹教學！9個步驟完美拆開 附大閘蟹公乸分別

大閘蟹價錢│網購大閘蟹高質網店推介5間 優惠價兼送蟹/7両蟹王/免費送貨

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？