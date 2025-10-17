Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

大閘蟹2025｜原味小聚大閘蟹+龍蝦海鮮蒸氣鍋限量買2送2！人均$269起食大鮑魚／生蠔

大閘蟹季來到，相信各位蟹迷已經開始大吃特吃！而長期有大量捧場客的原味小聚，近日於Klook推出大閘蟹及龍蝦海鮮蒸氣鍋限時買2送2優惠，折後人均最平$269即可食到爆膏大閘蟹、珍寶龍蝦、活大鮑魚、鮮肥生蠔等多款生猛海鮮之外，更有安格斯進口牛、Q彈牛丸王等其他配料，保證大家食得滿足！原味小聚於旺角及觀塘都有分店，非常方便！各位一於趁優惠價，約朋友們去食餐好喇！

立即查看原味小聚海鮮蒸氣鍋優惠頁

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

食足150分鐘！大閘蟹及龍蝦海鮮蒸氣鍋限量買2送2

原味小聚一向是城中其中之一高好評餐廳，不少人都大讚抵食，性價比高。趁著大閘蟹季的來臨，原味小聚亦都乘機推出了「大閘蟹加龍蝦海鮮蒸氣鍋」套餐限量買2送2，折後人均低至$269即可食到多款生猛海鮮。當中重點一定是爆膏大閘蟹，膏肉鮮嫩厚實，蟹膏細膩綿密，食完令人齒頰留香！而另一主角「珍寶龍蝦」則厚肉彈牙，甘甜鮮美，食完好想加碼再叫。除了大閘蟹及龍蝦外，亦有活大鮑魚、肥生蠔、海生蝦等多款時令海鮮，海鮮控絕對可以大飽口福。

廣告 廣告

食完海鮮蒸氣鍋後，當然要用鍋中的鮮甜湯汁來打邊爐。今次套餐還包安格斯進口牛、Q彈牛丸王、有機蔬菜等，當中的安格斯進口牛鮮嫩多汁且富有嚼勁；而牛丸王則鮮脆多汁，咬後被飽滿的肉汁在口中溢出，非常有驚喜！現在只要去Klook預訂更有限量買2送2優惠，折後人均$269起即可食足150分鐘，CP值極高！最後Yahoo購物專員提提大家，去到餐廳需另付每位$48的茶芥及醬油料費用啊！

【快閃買二送二】150分鐘大閘蟹龍蝦海鮮蒸氣鍋餐｜爆膏大閘蟹3隻｜半隻生猛厚肉龍蝦

特價：$1,076/4位｜ 原價：$2,152/4位

SHOP NOW

爆膏靚大閘蟹 （三隻）

生猛珍寶龍蝦 （半隻）

大閘蟹膏肉鮮嫩厚實，蟹膏細膩綿密

珍寶龍蝦厚肉彈牙，甘甜鮮美

鮮甜活大鮑魚

原味小聚大閘蟹+龍蝦海鮮蒸氣鍋限量買2送2

原味小聚 (旺角分店)

地址：旺角彌敦道575號LADDER Dundas9樓 (地圖)

原味小聚 (觀塘分店)

地址：觀塘偉業街93號 93WYS 20樓 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？