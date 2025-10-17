葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
大閘蟹2025｜原味小聚大閘蟹+龍蝦海鮮蒸氣鍋限量買2送2！人均$269起食大鮑魚／生蠔
原味小聚推出大閘蟹加龍蝦海鮮蒸氣鍋套餐限量買2送2優惠，折後人均低至$269即可食足150分鐘，即看內文：
大閘蟹季來到，相信各位蟹迷已經開始大吃特吃！而長期有大量捧場客的原味小聚，近日於Klook推出大閘蟹及龍蝦海鮮蒸氣鍋限時買2送2優惠，折後人均最平$269即可食到爆膏大閘蟹、珍寶龍蝦、活大鮑魚、鮮肥生蠔等多款生猛海鮮之外，更有安格斯進口牛、Q彈牛丸王等其他配料，保證大家食得滿足！原味小聚於旺角及觀塘都有分店，非常方便！各位一於趁優惠價，約朋友們去食餐好喇！
食足150分鐘！大閘蟹及龍蝦海鮮蒸氣鍋限量買2送2
原味小聚一向是城中其中之一高好評餐廳，不少人都大讚抵食，性價比高。趁著大閘蟹季的來臨，原味小聚亦都乘機推出了「大閘蟹加龍蝦海鮮蒸氣鍋」套餐限量買2送2，折後人均低至$269即可食到多款生猛海鮮。當中重點一定是爆膏大閘蟹，膏肉鮮嫩厚實，蟹膏細膩綿密，食完令人齒頰留香！而另一主角「珍寶龍蝦」則厚肉彈牙，甘甜鮮美，食完好想加碼再叫。除了大閘蟹及龍蝦外，亦有活大鮑魚、肥生蠔、海生蝦等多款時令海鮮，海鮮控絕對可以大飽口福。
食完海鮮蒸氣鍋後，當然要用鍋中的鮮甜湯汁來打邊爐。今次套餐還包安格斯進口牛、Q彈牛丸王、有機蔬菜等，當中的安格斯進口牛鮮嫩多汁且富有嚼勁；而牛丸王則鮮脆多汁，咬後被飽滿的肉汁在口中溢出，非常有驚喜！現在只要去Klook預訂更有限量買2送2優惠，折後人均$269起即可食足150分鐘，CP值極高！最後Yahoo購物專員提提大家，去到餐廳需另付每位$48的茶芥及醬油料費用啊！
【快閃買二送二】150分鐘大閘蟹龍蝦海鮮蒸氣鍋餐｜爆膏大閘蟹3隻｜半隻生猛厚肉龍蝦
特價：$1,076/4位｜
原價：$2,152/4位
原味小聚 (旺角分店)
地址：旺角彌敦道575號LADDER Dundas9樓 (地圖)
原味小聚 (觀塘分店)
地址：觀塘偉業街93號 93WYS 20樓 (地圖)
