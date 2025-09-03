Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

大閘蟹食法│大閘蟹拆蟹教學！9個步驟完美拆開 附大閘蟹公乸分別

大閘蟹食法很多，但最佳煮法一定是清蒸大閘蟹，原汁原味，但蒸大閘蟹前要先清潔好，而蒸大閘蟹時切記是蟹蓋向下，蟹肚向上放，否則蟹膏會流在碟上浪費了，蒸的時候可以把紫蘇葉加在水中及蓋在蟹身，可以減少寒涼及增加風味。以下附上大閘蟹拆蟹教學，教你9個步驟完美拆開大閘蟹，更有講解大閘蟹公乸分別，以後就可以教埋喜歡食蟹的朋友怎樣分辨了！

簡易拆蟹步驟9個

最後附上最簡易的9個拆蟹步驟，學懂之後就可以非常簡單地完美拆開大閘蟹，以後食蟹不求人！

拆大閘蟹步驟1

1.順著蟹腳的方向向下扳，把蟹腿扳下來，這樣可以把根部的骨節帶出。

拆大閘蟹步驟2

2.從關節處折疊蟹腳，在關節處或蟹腳前端剪一刀，使蟹腿分成兩節。

拆大閘蟹步驟3

3.將蟹腿較細的一截插入較寬的一截中，頂出蟹肉。

拆大閘蟹步驟4

4.用剪刀將蟹鉗從關節處剪斷。

拆大閘蟹步驟5

5.用剪刀從蟹鉗淺色的一側入手，剪開外殼。

拆大閘蟹步驟6

6.取下蟹臍，掰開蟹蓋，刮下蟹胃。只要按對位置，就可以一下打開掰開蟹蓋！

拆大閘蟹步驟7

7.去除蟹嘴，將蟹斗中的蟹黃刮下。這時可以出動小湯匙把蟹黃刮下。

拆大閘蟹步驟8

8.刮去黑色皮層及蟹心。蟹心常常被人所忽視，它是極寒的內臟器官，切記請勿食用。

拆大閘蟹步驟9

9.取出蟹身中間的蟹黃，用剪刀將多餘的蟹嘴和蟹肺剪掉。剪走蟹肺後，就可以食到最完整的大閘蟹！

拆蟹完成！

乸蟹只有橙黃蟹黃 公蟹只有白色蟹膏

要分辨大閘蟹是公是乸非常容易，只需把大閘蟹反轉，公蟹肚尖，乸蟹肚圓，所以九月圓臍十月尖的意思，就是農曆九月蟹乸當造，農曆十月蟹公當造。學懂分辨大閘蟹公乸後，就要知道大閘蟹公乸的分別在於哪裡，簡單來說分別在於「蟹膏」，蟹膏來自蟹的性腺，乸蟹的蟹卵呈橙紅色，俗稱紅膏，又叫蟹黃，口感有點沙沙的，帶顆粒感；而公蟹的蟹精熟後呈乳白色，俗稱白膏，又叫蟹膏，口感如果凍，細膩綿密。所以要記住，乸蟹只有蟹黃，公蟹只有蟹膏。

乸蟹肚圓

公蟹肚尖

