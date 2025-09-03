焦點

中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相

大閘蟹食法│大閘蟹拆蟹教學！9個步驟完美拆開 附大閘蟹公乸分別

今次Yahoo Food教你9個步驟完美拆開大閘蟹，更解釋大閘蟹公乸分別，想變大閘蟹達人？即睇內文：

Yahoo Food
Yahoo Food
更新時間
大閘蟹食法│大閘蟹拆蟹教學！9個步驟完美拆開 附大閘蟹公乸分別
大閘蟹食法│大閘蟹拆蟹教學！9個步驟完美拆開 附大閘蟹公乸分別

大閘蟹食法很多，但最佳煮法一定是清蒸大閘蟹，原汁原味，但蒸大閘蟹前要先清潔好，而蒸大閘蟹時切記是蟹蓋向下，蟹肚向上放，否則蟹膏會流在碟上浪費了，蒸的時候可以把紫蘇葉加在水中及蓋在蟹身，可以減少寒涼及增加風味。以下附上大閘蟹拆蟹教學，教你9個步驟完美拆開大閘蟹，更有講解大閘蟹公乸分別，以後就可以教埋喜歡食蟹的朋友怎樣分辨了！

簡易拆蟹步驟9個

最後附上最簡易的9個拆蟹步驟，學懂之後就可以非常簡單地完美拆開大閘蟹，以後食蟹不求人！

大閘蟹步驟1

1.順著蟹腳的方向向下扳，把蟹腿扳下來，這樣可以把根部的骨節帶出。
1.順著蟹腳的方向向下扳，把蟹腿扳下來，這樣可以把根部的骨節帶出。

拆大閘蟹步驟2

2.從關節處折疊蟹腳，在關節處或蟹腳前端剪一刀，使蟹腿分成兩節。
2.從關節處折疊蟹腳，在關節處或蟹腳前端剪一刀，使蟹腿分成兩節。

拆大閘蟹步驟3

3.將蟹腿較細的一截插入較寬的一截中，頂出蟹肉。
3.將蟹腿較細的一截插入較寬的一截中，頂出蟹肉。

拆大閘蟹步驟4

4.用剪刀將蟹鉗從關節處剪斷。
4.用剪刀將蟹鉗從關節處剪斷。

拆大閘蟹步驟5

5.用剪刀從蟹鉗淺色的一側入手，剪開外殼。
5.用剪刀從蟹鉗淺色的一側入手，剪開外殼。

拆大閘蟹步驟6

6.取下蟹臍，掰開蟹蓋，刮下蟹胃。只要按對位置，就可以一下打開掰開蟹蓋！
6.取下蟹臍，掰開蟹蓋，刮下蟹胃。只要按對位置，就可以一下打開掰開蟹蓋！

拆大閘蟹步驟7

7.去除蟹嘴，將蟹斗中的蟹黃刮下。這時可以出動小湯匙把蟹黃刮下。
7.去除蟹嘴，將蟹斗中的蟹黃刮下。這時可以出動小湯匙把蟹黃刮下。

拆大閘蟹步驟8

8.刮去黑色皮層及蟹心。蟹心常常被人所忽視，它是極寒的內臟器官，切記請勿食用。
8.刮去黑色皮層及蟹心。蟹心常常被人所忽視，它是極寒的內臟器官，切記請勿食用。

拆大閘蟹步驟9

9.取出蟹身中間的蟹黃，用剪刀將多餘的蟹嘴和蟹肺剪掉。剪走蟹肺後，就可以食到最完整的大閘蟹！
9.取出蟹身中間的蟹黃，用剪刀將多餘的蟹嘴和蟹肺剪掉。剪走蟹肺後，就可以食到最完整的大閘蟹！
拆蟹完成！
拆蟹完成！

乸蟹只有橙黃蟹黃 公蟹只有白色蟹膏

要分辨大閘蟹是公是乸非常容易，只需把大閘蟹反轉，公蟹肚尖，乸蟹肚圓，所以九月圓臍十月尖的意思，就是農曆九月蟹乸當造，農曆十月蟹公當造。學懂分辨大閘蟹公乸後，就要知道大閘蟹公乸的分別在於哪裡，簡單來說分別在於「蟹膏」，蟹膏來自蟹的性腺，乸蟹的蟹卵呈橙紅色，俗稱紅膏，又叫蟹黃，口感有點沙沙的，帶顆粒感；而公蟹的蟹精熟後呈乳白色，俗稱白膏，又叫蟹膏，口感如果凍，細膩綿密。所以要記住，乸蟹只有蟹黃，公蟹只有蟹膏。

乸蟹肚圓
乸蟹肚圓
公蟹肚尖
公蟹肚尖

