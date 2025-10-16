Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

大閘蟹2025｜九龍城「等等HEA」大閘蟹任飲任食放題限時買1送1！必試生滾大閘蟹粥/蟹粉撈麵/台灣小食

趁著大閘蟹當造季節，不少餐廳都相繼推出大閘蟹放題優惠！今次Yahoo購物專員見到位於九龍城的「等等HEA」餐廳的大閘蟹放題在Klook突發推出買一送一優惠，88分鐘大閘蟹任飲任食！人均最平$449除了可任食大閘蟹，而且再包多款大閘蟹美食及台灣小食，款式超過十款，絕對夠大家食到飽！「等等HEA」去年的大閘蟹放題套餐大受好評，網上不少評價都大讚上菜速度快，以及性價比高，各位蟹迷今年想幫襯的話，記得提早去Klook預訂喇！

立即查看「等等HEA」大閘蟹放題優惠

大閘蟹放題優惠！任食任飲88分鐘

九龍城「等等HEA」主打台式料理，一直是該區人氣餐廳之一。最近餐廳適逢大閘蟹季節，推出極抵食的88分鐘大閘蟹任飲任食放題優惠，當中4両-5両大閘蟹、台式小食都是任食，買一送一後人均低至$449，當中大閘蟹的蟹膏濃郁，不論蟹公或蟹乸都十分肥美，入口豐腴綿滑，甘香濃郁，肉質鮮嫩香甜，食幾隻完全無問題！

今次套餐除了大閘蟹任食外，大廚更特別以大閘蟹炮製多款菜色，包括生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯及蟹油香辣雞煲，當中的生滾大閘蟹粥軟綿香滑，滿佈蟹膏的同時又濃而不膩，非常好味！另外亦有大量台式美食及飲品，包括台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸、蟹粉爆汁貢丸、蟹汁多春魚、蟹汁豬肉串，蟹粉滷肉時菜、萬華街滷肉飯、士林鹽酥雞粒、手工薑茶芋圓、黑糖珍珠系列等，選擇超級多！最後提提大家，去到現場需另付10%服務費，而星期五至日、公眾假期及其前夕亦會另收附加費，記得留意啊！

【買一送一】88分鐘任食4両-5両大閘蟹、台式小食

特價：$499起/位｜ 原價：$898起/位

用餐時段：14:30-16:00、16:00-17:30、17:30-19:00、21:15後

購買後需至少1日前致電餐廳確認訂座（電話: +852 23831766；Whatsapp: +852 53988160）

九龍城「等等HEA」大閘蟹任飲任食放題

可選擇蟹公或蟹乸

食神梁文韜先生都有推介

多款美食

蟹粉撈麵

小籠包

大閘蟹

等等hea 台式料理

地址：九龍城福佬村道41號地下 (地圖)

