「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
大閘蟹2025｜九龍城「等等HEA」大閘蟹任飲任食放題限時買1送1！必試生滾大閘蟹粥/蟹粉撈麵/台灣小食
九龍城「等等HEA」推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題買一送一優惠，再包多款大閘蟹美食及台灣小食，即看內文：
趁著大閘蟹當造季節，不少餐廳都相繼推出大閘蟹放題優惠！今次Yahoo購物專員見到位於九龍城的「等等HEA」餐廳的大閘蟹放題在Klook突發推出買一送一優惠，88分鐘大閘蟹任飲任食！人均最平$449除了可任食大閘蟹，而且再包多款大閘蟹美食及台灣小食，款式超過十款，絕對夠大家食到飽！「等等HEA」去年的大閘蟹放題套餐大受好評，網上不少評價都大讚上菜速度快，以及性價比高，各位蟹迷今年想幫襯的話，記得提早去Klook預訂喇！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多Klook自助餐優惠<< >>按此查看更多KKday自助餐優惠<<
大閘蟹放題優惠！任食任飲88分鐘
九龍城「等等HEA」主打台式料理，一直是該區人氣餐廳之一。最近餐廳適逢大閘蟹季節，推出極抵食的88分鐘大閘蟹任飲任食放題優惠，當中4両-5両大閘蟹、台式小食都是任食，買一送一後人均低至$449，當中大閘蟹的蟹膏濃郁，不論蟹公或蟹乸都十分肥美，入口豐腴綿滑，甘香濃郁，肉質鮮嫩香甜，食幾隻完全無問題！
今次套餐除了大閘蟹任食外，大廚更特別以大閘蟹炮製多款菜色，包括生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯及蟹油香辣雞煲，當中的生滾大閘蟹粥軟綿香滑，滿佈蟹膏的同時又濃而不膩，非常好味！另外亦有大量台式美食及飲品，包括台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸、蟹粉爆汁貢丸、蟹汁多春魚、蟹汁豬肉串，蟹粉滷肉時菜、萬華街滷肉飯、士林鹽酥雞粒、手工薑茶芋圓、黑糖珍珠系列等，選擇超級多！最後提提大家，去到現場需另付10%服務費，而星期五至日、公眾假期及其前夕亦會另收附加費，記得留意啊！
【買一送一】88分鐘任食4両-5両大閘蟹、台式小食
特價：$499起/位｜
原價：$898起/位
用餐時段：14:30-16:00、16:00-17:30、17:30-19:00、21:15後
購買後需至少1日前致電餐廳確認訂座（電話: +852 23831766；Whatsapp: +852 53988160）
等等hea 台式料理
地址：九龍城福佬村道41號地下 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港電訊或被 FCC 踢出美國電訊網絡
香港電訊(06823)或被美國聯邦通信委員會(FCC)踢出美國電訊網絡。infocast ・ 1 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 23 小時前
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 1 天前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蜜雪冰城平賣啤酒 本地便利店財源將被截？
蜜雪冰城（2097.HK）最近有新搞作，大手筆斥2.97億元人幣收購「鮮啤福鹿家」53%股權，集團公告講明，這單刁令產品由果飲、茶飲擴展到鮮啤。鮮啤福鹿家貫徹蜜雪冰城策略，同樣以平取勝，內地已有1200間分店，如蜜雪冰城將賣啤酒業務擴充至香港，本地便利店重要收入來源可能被截流。Yahoo財經 ・ 2 小時前
國泰會員｜國泰2027年更新會員計劃 新增鑽石行政卡 明年點儲分保住鑽石會員？
國泰航空（293）宣佈，將於2027年1月1日起全面更新會員計劃，包括會籍可跨級提升、統一會籍周期、新增鑽石行...BossMind ・ 15 小時前