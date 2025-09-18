皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
大閘蟹放題2025｜8間大閘蟹放題任食優惠推介 低至$368/無限時任食/任食片皮鴨
大閘蟹放題又來了！今次集齊8間高質大閘蟹放題，就連片皮鴨都可以任食，即睇Yahoo Food內文：
大閘蟹放題邊間最抵食？踏入秋季是品嚐時令大閘蟹的最佳季節，坊間推出不少大閘蟹套餐，甚至是大閘蟹自助餐，令人見到肥美的蟹膏就令人垂涎，忍不住口想一隻接一隻吃個不停，要食個夠本當然是大閘蟹放題最著數，不用左計右計，喜歡食幾多隻都無問題！Yahoo Food為大家精選城中優質大閘蟹放題餐廳，間間都咁吸引，好想全部都逐一試勻！
大閘蟹放題推介1.京都大酒樓+京都薈：大閘蟹及片皮鴨放題120分鐘
京都大酒樓及京都薈推出大閘蟹及片皮鴨放題120分鐘！除了必吃的大閘蟹及片皮鴨外，更有京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦、滋補養生湯、臘味糯米飯、甜品無限追加！最吸引是每位額外贈送蠔皇鮑魚伴金錢一份及時令火鍋海鮮盤6款。只要在KKday預訂即可享優惠價$368/位（
原價$528/位）。
京都大酒樓
地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A-B號舖（地圖按此）
地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓2-11及14-33號舖（地圖按此）
京都薈
地址：美孚百老匯街73號美孚新邨4期地舖及1樓（地圖按此）
KKday收費：$368/位
備註：京都大酒樓（黃大仙）/ 京都薈另收茶位$15, 正價服務費$63.8；京都大酒樓（大埔）另收茶位$16, 正價服務費$63.8。
大閘蟹放題推介2.羲和雅苑：精品大閘蟹片皮鴨90分鐘放題
羲和雅苑的招牌名物雖是片皮鴨，但踏入大閘蟹季同樣供應精品大閘蟹，推出90分鐘放題！可以任食兩大回本名物片皮鴨及清蒸大閘蟹！更有精品菜式如磯煮鮑魚、燒汁牛仔粒、金沙大蝦球及芥末沙律蝦球可供四選一，還有主食黃金蟹肉炒飯及甜品手工奶皮子酸奶或薑茶湯丸可供二選一。只要在KKday預訂可享KKday優惠價$398起（
原價$888起/位）。
羲和雅苑
供應分店：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203號舖（地圖按此）
東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖（地圖按此）
供應時間：12:00-16:30、17:30-20:30
KKday收費：（星期一至五）$398/位、（星期六至日）$428/位
備註：套餐另收取茶位費每位$12 (東涌分店) $20 (尖沙咀分店) 及 正價加一服務費。
大閘蟹放題推介3.陶源酒家：2小時任食大閘蟹片皮鴨+片皮鴨+蟹粉小籠包
雖然坊間有不少餐廳都有做任食大閘蟹，但如果想任食大閘蟹加小菜，推介陶源酒家（
原價$611／位，KKday優惠價$498起位，另收每位茶芥及原價加一服務費），大閘蟹可以自選清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹、鹽焗大閘蟹或花雕熟醉，足3至4両重，之後可以任食京式片皮鴨、各式小菜跟甜品如椒鹽豬小排、椒鹽海中蝦、脆滷豆腐 、生炒糯米飯、生磨蛋白杏仁茶等。現在預約，還加送特盛三式（鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布及蟹肉椰菜粉絲）。
陶源酒家
供應分店：將軍澳日出康城、荃灣嘉達環球中心、觀塘東廣場、九龍灣企業廣場、旺角仕德福酒店、尖沙咀東海商業中心及灣仔大同商場
供應時間：午市：12:00-14:00, 13:00-15:00, 14:00-16:00｜晚市：18:00-20:00, 20:00-22:00
KKday收費：（星期一至四）成人$498/位 、（星期五至日及公眾假期） 成人$558/位
備註：需兩位起，另收茶芥及原價加一服務費。
大閘蟹放題推介4.富臨海鮮酒家：2小時任食大閘蟹！任食蟹粉湯小籠包
除了陶源酒家有做大閘蟹加片皮鴨放題，富臨集團旗下酒家如富臨海鮮酒家跟富臨皇宮亦有推出同樣套餐（
原價$568起，KKday優惠價$498起，另收每位茶芥及原價加一服務費），可以任食清蒸大閘蟹、花雕蒸大閘蟹及鹽焗大閘蟹。亦有多款小菜、主食、甜品、指定啤酒等，於KKday預訂更可額外獲贈蟹粉三重奏撈搭配多士、炸鰻頭、撈麵；任飲指定啤酒或汽水、任食蟹粉湯小籠包、滿4位送特選紅酒一支。
富臨海鮮酒家
供應分店：柴灣、美孚、黃大仙、欣榮、天盛、紅磡、沙田、建勞、貿易、和宜、中央、鯉魚門、九龍灣、西環
供應時間：12:00-14:00、13:00-15:00、14:00-16:00、18:00-20:00、 19:00-21:00、 20:00-22:00
備註：另收茶芥及原價加一服務費。
KKday收費：（星期一至五）$488/位、（星期六、日及公眾假期）$528/位
大閘蟹放題推介5.海東軒：無限時任食大閘蟹片皮鴨！獨家82折優惠
想任食大閘蟹之餘，又不限時間？海東軒推出無限時任食就最適合不過！可以任食大閘蟹，設有清蒸、花雕蒸或油鹽焗均可，更有片皮鴨無限食。此外還有每位一份的日式酥炸魷魚鬚、古法扣原隻鮑魚、生拆蟹粉扒時蔬、黃炆佛跳牆及薑茶湯丸等。只要在KKday預訂即可享大閘蟹放題優惠$408/位。
海東軒
供應時間：18:00-00:00
KKday收費：$408/位
備註：另收原價加一服務費$78。
地址：
鴨脷洲大街僑民大廈145號（地圖按此）
香港仔大道152-156號宏興大廈地下C、E舖及一樓全層（地圖按此）
大角咀大角咀道38號新九龍廣場1樓168-187號舖（地圖按此）
黃大仙睦鄰街8號現崇山商場2樓201號舖（地圖按此）
大閘蟹放題推介6.海雲天：大閘蟹及片皮鴨放題150分鐘！專享蠔皇鮑魚金錢及泰式酸辣翅
海雲天推出長達150分鐘的大閘蟹及片皮鴨放題，比坊間常見到120分鐘多足30分鐘！任食清水大閘蟹、避風塘大閘蟹、油鹽焆大閘蟹、藥膳大閘蟹、京式片皮鴨、鴨崧脆多士、大良鮮奶卷、涼瓜炆鴨件、手拍青瓜、芥末雲耳仔、麻辣鴨絲春卷、臘味糯米飯、補暖薑茶。每位更可享有蠔皇鮑魚金錢及泰式酸辣翅。4位或以上預訂大閘蟹放題，每位再送滷水乳鴿一隻，超值！只要在KKday預訂大閘蟹放題即可享優惠價$448/位（
原價$748/位）。
海雲天
地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓（地圖按此）
供應時間：11:00-15:00、18:00-21:00
KKday收費：成人$448/位，長者$438/位，兒童$383/位（150cm以下）
大閘蟹放題推介7.港滙軒：大閘蟹及片皮鴨放題120分鐘！專享鮑汁六頭鮑魚扣玉掌及滋補養生燉湯
港滙軒推出大閘蟹及片皮鴨放題120分鐘！可於限時內無限追加清蒸、花雕蒸或鹽油焗大閘蟹，京式片皮鴨、蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包、荷香珍珠鵲、蟹粉拌麵、薑茶湯丸及任飲薑茶及指定啤酒及汽水。更可額外贈送鮑汁六頭鮑魚扣玉掌及滋補養生燉湯。只要在KKday預訂大閘蟹放題即可享優惠價$498/位（
原價$628/位）。
港滙軒
地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場24樓（地圖按此）
供應時間：12:00-15:30、17:30-22:30
KKday收費：$498/位
備註：另收每位茶芥$18及原價加一$62.8服務費。
大閘蟹放題推介8.瀛豐放題料理專門店：$499任食大閘蟹3小時！午市都有得食
不少大閘蟹放題都在晚上才供應，但瀛豐放題料理專門店就在午市都有任食大閘蟹套餐（$499／位，星期五、六、日、公眾假期及假期前夕晚市加$20）供應，即叫即蒸四兩重大閘蟹，蟹膏金黃香濃，隻隻爆膏！午市更可比晚市多吃一小時，足足3小時！套餐還包任食刺身、創作壽司、天婦羅、泰國料理、燒物等200款美食，海鮮拼盤每位送魚子一甖、海膽帶子、1664同 Stella生啤任飲任食！
瀛豐放題料理專門店
供應時間：（午市）12:00-15:00、（晚市）16:00-18:00、18:00-20:00、20:00-22:00、22:00-23:59
收費：任食大閘蟹套餐 $499起/位
備註：最少2位起，需提早一日訂座
地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場3樓全層（地圖按此）
常見問題：
問：大閘蟹放題2025有甚麼優惠？
答：海東軒設有無限時任食......詳情按此
問：大閘蟹放題多數限時多少？
答：多數限時2小時.....詳情按此
