大閘蟹放題2025｜實試海雲天任食大閘蟹套餐 低至59折！食足150分鐘/送蠔皇冬菇鮑魚/任食片皮鴨（有片）
大閘蟹季節又來了！任食放題人氣海景餐廳海雲天，就推出任食大閘蟹套餐，當中包括4款不同煮法的大閘蟹，另外還有任食片皮鴨跟各式美食，現在於KKday預訂即享59折優惠，低至$448/位，而且午市都有供應，想甚麼時候食都無問題！
任食片皮鴨！
今次海雲天的大閘蟹套餐可以食足150分鐘，可以任食清水大閘蟹、避風塘大閘蟹、油鹽焗大閘蟹跟藥膳大閘蟹，另外餐廳還加碼套餐任食片皮鴨！如果是愛吃鴨的話，就記得不要錯過鴨崧脆多士、涼瓜炆鴨件跟麻辣鴨絲春卷！而且除了以上任食美食，每位還限量尊享蠔皇鮑魚金錢跟泰式酸辣翅各一客！4人每位更享滷水乳鴿一隻！
Y Buffet評分：4/5
評價：大閘蟹多膏！仲有海景位，抵食！
KKday：【優惠59折】海雲天150分鐘任食大閘蟹、京式片皮鴨｜尊享蠔皇鮑魚金錢｜午市晚市適用
特價：$448/位｜
原價：$748/位
海雲天
地址：九龍紅磡德豐街 20 號海逸君綽酒店二樓 （地圖按此）
電話：2996 8460
