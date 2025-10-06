中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
大閘蟹2025｜江蘇大閘蟹重臨香港！9年後再度直供 首批300公斤抵港
環境及生態局確認，首兩批共約300公斤來自江蘇的大閘蟹近日已抵港，並完成檢疫程序，即睇內文：
相隔9年，大閘蟹終於重新由內地直供香港。環境及生態局確認，首兩批共約300公斤來自江蘇的大閘蟹近日已抵港，並完成檢疫程序，標誌着「太湖」、「陽澄湖」等正宗江蘇大閘蟹正式直供重返香港市場。
江蘇蟹登場！9年後重啟直供
環境及生態局早前回覆傳媒查詢，確認今次恢復直供的大閘蟹主要來自江蘇省。食安中心於2016年9月驗出太湖大閘蟹樣本，致癌物二噁英含量超標多達5倍，自此內地未有再發出過大閘蟹供港批文，香港9年來再無內地直運供大閘蟹，而因應檢疫及輸港安全標準問題，香港市場自2018年11月起，主要依靠經第三地，例如韓國轉運內地大閘蟹到港，俗稱「飛機蟹」，因此價格偏高。隨着直供通道重新開放，業界預料運輸時間大幅縮短、大閘蟹更新鮮、成本亦會下降，市民終於不用再捱貴蟹。
秋蟹宴！新鮮大閘蟹套餐
今次恢復直供後，不僅運輸成本下降，蟹隻抵港後仍能保持高存活率，整體品質更穩定。想吃到新鮮大閘蟹？銅鑼灣、尖沙咀及旺角多間高級中菜館相繼推出「秋蟹宴」（按此了解），也有不少餐廳推出大閘蟹放題優惠（按此了解）。想買大閘蟹回家自煮的話，Yahoo Food也幫大家準備好大閘蟹煮法（按此了解）。隨着江蘇大閘蟹再度直本港，運輸更快、價格更實惠，預料今年香港的食蟹熱潮將比往年更持久，今年記得不要錯過吃大閘蟹的機會了。
