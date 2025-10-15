專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
無限時任食大閘蟹+片皮鴨！海東軒突發52折優惠 人均$408再送蟹粉扒時蔬／蟹粉小籠包
港島及九龍都有分店的海東軒於KKday推出無限時任食大閘蟹及片皮鴨套餐52折優惠，折後人均只需$408，即看內文：
想無限時任食大閘蟹及片皮鴨？機會來了！於港島及九龍都有多間分店的海東軒，突發於KKday推出無限時任食大閘蟹及片皮鴨套餐限時52折優惠，折後人均只需$408即可食足一晚，絕對有時間讓各位食到夠本！是次套餐除了大閘蟹及片皮鴨外，更有其他多款特色美食，如生拆蟹粉扒時蔬、生拆蟹粉小籠包、黃炆佛跳牆等，夠晒有誠意！其他大部分餐廳推出的任食套餐都只限兩小時，今次海東軒無限時任食套餐，必定吸引一眾蟹迷搶購！各位想食就快去預購喇！
突發52折優惠！無限時任食大閘蟹及片皮鴨
海東軒屬東海飲食集團的旗下餐廳，一向以出品穩定、用料足而聞名，而今次推出的任食大閘蟹及片皮鴨套餐更是誠意滿滿！各位蟹迷最期待的，莫過於任食大閘蟹，大廚分別以三款烹調方法炮製，清蒸、花雕蒸及油鹽焗。清蒸最可以保留大閘蟹的原汁原味，拆開蟹蓋後的蟹膏香氣撲鼻而來，是Yahoo購物專員的最愛食法；而花雕蒸則滲出酒香，蟹膏混合少少酒味，入口香滑；最後油鹽焗則外殼焦香，鹹味突出，會愈食愈上癮。除了大閘蟹外，片皮鴨亦是今餐的靈魂主角。鴨皮烤至金黃酥脆、油脂剛好，切開時發出微微脆響，香脆可口。而鴨肉則嫩滑多汁，不會太乾，配上薄餅、蔥絲、青瓜條及甜麵醬同吃，那種滿嘴油香的幸福感，非常好味！
今次任食套餐，每位還包其他特色配菜一份，當中有香脆不膩的酥炸魷魚鬚、蟹香四溢的生拆蟹粉扒時蔬及蟹粉小籠包、功夫菜黃炆佛跳牆及古法扣原隻鮑魚金錢等，保證大家一定夠飽！海東軒於鴨脷洲、香港仔、大角咀及黃大仙都有分店，無論住港島或九龍的人都可以輕鬆前往。現在KKday限時52折後，人均只需$408即可無限時任食，回本簡直零難度！
無限時優質大閘蟹片皮鴨套餐｜任食清蒸大閘蟹｜花彫蒸大閘蟹｜油鹽焗大閘蟹
特價：$408/位｜
原價：$780/位
海東軒 (大角咀)
地址: 大角咀大角咀道38號新九龍廣場1樓168-187號舖 (地圖)
海東軒（黃大仙）
地址: 黃大仙睦鄰街8號現崇山商場2樓201號舖 (地圖)
海東軒（鴨脷洲）
地址: 鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號舖及1樓3號舖 (地圖)
海東軒（香港仔）
地址: 香港仔香港仔大道152-156號宏興大廈地下C&E號舖及1樓 (地圖)
