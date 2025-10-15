Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

無限時任食大閘蟹+片皮鴨！海東軒突發52折優惠 人均$408再送蟹粉扒時蔬／蟹粉小籠包

想無限時任食大閘蟹及片皮鴨？機會來了！於港島及九龍都有多間分店的海東軒，突發於KKday推出無限時任食大閘蟹及片皮鴨套餐限時52折優惠，折後人均只需$408即可食足一晚，絕對有時間讓各位食到夠本！是次套餐除了大閘蟹及片皮鴨外，更有其他多款特色美食，如生拆蟹粉扒時蔬、生拆蟹粉小籠包、黃炆佛跳牆等，夠晒有誠意！其他大部分餐廳推出的任食套餐都只限兩小時，今次海東軒無限時任食套餐，必定吸引一眾蟹迷搶購！各位想食就快去預購喇！

立即查看海東軒大閘蟹及片皮鴨套餐優惠頁

廣告 廣告

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

突發52折優惠！無限時任食大閘蟹及片皮鴨

海東軒屬東海飲食集團的旗下餐廳，一向以出品穩定、用料足而聞名，而今次推出的任食大閘蟹及片皮鴨套餐更是誠意滿滿！各位蟹迷最期待的，莫過於任食大閘蟹，大廚分別以三款烹調方法炮製，清蒸、花雕蒸及油鹽焗。清蒸最可以保留大閘蟹的原汁原味，拆開蟹蓋後的蟹膏香氣撲鼻而來，是Yahoo購物專員的最愛食法；而花雕蒸則滲出酒香，蟹膏混合少少酒味，入口香滑；最後油鹽焗則外殼焦香，鹹味突出，會愈食愈上癮。除了大閘蟹外，片皮鴨亦是今餐的靈魂主角。鴨皮烤至金黃酥脆、油脂剛好，切開時發出微微脆響，香脆可口。而鴨肉則嫩滑多汁，不會太乾，配上薄餅、蔥絲、青瓜條及甜麵醬同吃，那種滿嘴油香的幸福感，非常好味！

今次任食套餐，每位還包其他特色配菜一份，當中有香脆不膩的酥炸魷魚鬚、蟹香四溢的生拆蟹粉扒時蔬及蟹粉小籠包、功夫菜黃炆佛跳牆及古法扣原隻鮑魚金錢等，保證大家一定夠飽！海東軒於鴨脷洲、香港仔、大角咀及黃大仙都有分店，無論住港島或九龍的人都可以輕鬆前往。現在KKday限時52折後，人均只需$408即可無限時任食，回本簡直零難度！

無限時優質大閘蟹片皮鴨套餐｜任食清蒸大閘蟹｜花彫蒸大閘蟹｜油鹽焗大閘蟹

特價：$408/位｜ 原價：$780/位

SHOP NOW

任食片皮鴨

鴨皮烤至金黃酥脆、油脂剛好

無限時任食大閘蟹

海東軒 (大角咀)

地址: 大角咀大角咀道38號新九龍廣場1樓168-187號舖 (地圖)

海東軒（黃大仙）

地址: 黃大仙睦鄰街8號現崇山商場2樓201號舖 (地圖)

海東軒（鴨脷洲）

地址: 鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號舖及1樓3號舖 (地圖)

海東軒（香港仔）

地址: 香港仔香港仔大道152-156號宏興大廈地下C&E號舖及1樓 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？