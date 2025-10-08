大閘蟹2025｜網購大閘蟹推介10間！低至25折/免費送貨/送陳年花雕

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

網購大閘蟹在家中享用就最方便不過，但坊間有這麼多間大閘蟹網店，應該如何選擇？這次Yahoo Food精選10間網購大閘蟹店家推介給大家，當中還包括低至$35隻的大閘蟹超抵優惠、免運、送花雕酒，等大家食得方便又開心！

網購大閘蟹2025推介1.知味老頭：江蘇大閘蟹低至$38隻

知味老頭網購的江蘇大閘蟹，其出名蟹膏多肉香甜且新鮮肥美。蟹公及蟹乸均有不同的重量可供選擇，在KKday低至$38隻即可買得到約3至3.5両蟹公，如想食蟹乸則只需$48隻即可享用約3-3.5両。如一次過購買套餐，自取最平只需$538，包括約3至3.5両蟹公12隻。

低至$38隻。

網購大閘蟹2025推介2.Crabtastic：自設自家養殖場！

由網店變成實體店的Crabtastic，於太湖擁有自家養殖場，所有大閘蟹均有產地來源證、衛生證以及售賣許可證，每一隻蟹身亦綁上防偽標籤，視為正貨保證。Crabtastic更有重達8.5兩重的蟹公供應，客人亦可以選擇鹽焗、油鹽焗或冰醉花雕大閘蟹！懶得拆蟹？Crabtastic還有大閘蟹海膽丼、爆汁自家製蟹粉小籠包，今年還新推出潮汕手打牛丸及豬肉丸爆漿流心蟹粉餡！買滿$1000，全港免運費。

爆膏太湖大閘蟹。

網購大閘蟹2025推介3.錦記鮮蝦：高質爆膏大閘蟹！快閃買2送1優惠

錦記鮮蝦擁有70年歷史，主要做冰鮮海產批發，主打的所有大閘蟹皆為一級正牌江蘇蟹，肉質鮮嫩，膏脂豐腴，油脂細膩，令人一試難忘。更獲已故食評蔡瀾先生親自提筆，讚譽貨品為「蝦鮮蟹靚」。每張訂單均附送紫蘇葉、薑茶、醋 (1份)，大閘蟹價錢每隻$88起。

高質爆膏大閘蟹。

網購大閘蟹2025推介4.大閘蟹教主：食神梁文韜推介 獨家25折優惠

大閘蟹教主一向高質，更長年獲食神梁文韜推介，今次KKday獲獨家25折優惠，$111就有約4両公一隻跟約3両公或乸共2隻（ 原價$444 ）；想食大隻一點，KKday亦有獨家35折優惠，約7両蟹公7隻，只售$999（原價 $2,793 ），而自取地點亦方便，可自選九龍城或觀塘。

KKday有不少獨家優惠。

網購大閘蟹2025推介5.蟹將軍：消費滿$600可享免費港九新界送貨上門 首推極級蟹粉黃油

蟹將軍在荃灣設有門市，店內的大閘蟹來自正宗江蘇自家大閘蟹養殖場，全單只需消費滿$600可享免費港九新界送貨上門 (遍遠地區除外)，比起不少大閘蟹店價錢免運要求低。除了大閘蟹以外，店內還有極級蟹粉黃油、蟹皇油跟鮮拆蟹粉，全部都是由經驗師傅一隻一隻精心挑選、細心原隻每日朝早鮮拆，蟹味香濃，蟹膏滿佈黃油，肉質鮮甜又豐滿。

除了大閘蟹，淨想食蟹黃的話，亦有單賣蟹黃油。

網購大閘蟹2025推介6.星藝行大閘蟹：消費滿5隻大閘蟹贈送拆蟹用具

星藝行大閘蟹自98年就在香港專賣大閘蟹，大閘蟹由3.5兩至8.5兩都有，選擇甚多，在Klook預購即可享81折，價錢由$65起，消費滿5隻大閘蟹贈送蟹剪、蟹醋、紫蘇葉、薑茶。滿$800免運費或在尖沙咀/沙田自取。

買滿$800即免運。

網購大閘蟹2025推介7.日新：即日落單即日送貨 加$0.1即可代蒸＋鹽焗

想一回到家就可以食大閘蟹？日新大閘蟹專門店就最貼心，除了即日落單即日送貨，另外只要加$0.1就有代蒸或鹽焗的選擇！另外還有陳年花雕醉熟大閘蟹、黃金大閘蟹粉雞煲、大閘蟹粉荷葉蒸飯等，而六月黃公大閘蟹亦只需$45起，CP值不錯！

還有大閘蟹荷葉蒸飯。

網購大閘蟹2025推介8.永利威：香港百年老字號 買蟹送花雕酒

擁有過百年歷史的香港老字號永利威，於江蘇自設養殖場自家養殖大閘蟹及日本北海道大閘蟹，蟹乸最重達5.3両，蟹公最重達6.2両，極具份量。想抵價購買推介低至$38的大閘蟹蟹公，KKday購買只需$38隻。買滿6隻或以上，附送蟹醋、紫蘇葉、薑茶及赤糖；另外買滿12隻或以上，送永利威玻璃瓶陳年花雕酒1瓶，價值$65，買越多送越多！

買滿12隻或以上，送永利威玻璃瓶陳年花雕酒1瓶。

網購大閘蟹2025推介9.寶達：設大閘蟹禮劵＋半籮出售

網上購物要小心，由其是買大閘蟹這種新鮮食材，因此跟有商譽的店家合作就最可靠！寶達超市的大閘蟹可以以半籮至一籮購買，最適合一班人開Party選購；另外還有設有大閘蟹禮劵，方便大家送給親朋好友！更有江蘇大閘蟹 「赤兔」 (公， 7.0-8.0両） 跟 江蘇大閘蟹 「閉月」（6.0-7.0両）出售，非常吸引！

有大閘蟹劵出售。

10.三陽泰：江蘇清水大閘蟹！網上優惠價$35隻起

三陽泰為米芝蓮食府、五星級酒店、連鎖超市、會所指定供應商，大閘蟹皆由專員親自挑選，產地直送到港，再加以包裝，確保質量新鮮，隻隻蟹膏肥美豐腴，肉質豐滿，每一口都充滿蟹黃精華，母蟹只需$35起、公蟹$38起，愛蟹之人絕對不容錯過！

三陽泰有多年售賣大閘蟹的經驗。

常見問題：

