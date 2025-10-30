舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
大閘蟹膽固醇太高？揭秘健康吃「不超標」的黃金份量、4個部位不可食用｜營養師Kathy NG
又到秋風起，到了吃大閘蟹肥美的季節！但大閘蟹膽固醇那麼高，是不是要忍痛說再見？但美國官方飲食指南早已取消對蝦蟹、蛋黃這類「高膽固醇卻低飽和脂肪」食物的攝取限制。研究發現，這類食物對血液中膽固醇的影響，遠比我們想像中少。而健康的身體本來就有調節膽固醇的能力，只要適量享用，是不會直接造成膽固醇過高的問題。
大閘蟹不肥可以食多少？
以一隻重量約五両（即200克）的大閘蟹計算，可食用部分約佔100克左右。根據食安中心的數據，每100克蟹肉可提供103卡路里的熱量、17.5克蛋白質、2.6克脂肪、126毫克的鈣質以及267毫克的膽固醇。由此可知，一隻大閘蟹只約含大概為1茶匙的脂肪，但已有大約二至三隻雞蛋的蛋白質。儘管大閘蟹美味且營養豐富，但仍需控制食用份量，一餐食用一至三隻約五両重的大閘蟹便已十分足夠。
大閘蟹料理高脂陷阱
享受大閘蟹美味的同時，必須注意潛在的健康風險。首先，在食用前，務必清除四個不可食用的部位：蟹腮、蟹腸、蟹胃及蟹心。其次，在烹調方式的選擇上需格外謹慎，尤其是在外用餐時，應避免食用以蟹粉製成的菜餚。
因為廚師在烹調過程中通常會加入大量食油，這會大幅增加脂肪與熱量的攝取。而當我們攝取過多的肉類或脂肪，多餘的熱量便會轉化為體脂肪儲存，長期下來將導致肥胖問題。
最後，雖然大閘蟹季節一年僅有一次，但也不應毫無節制地拚命食用。若覺得意猶未盡，不妨將對美味的期待留待下一年，此刻因一時放縱而導致身體不適，絕對是得不償失。
