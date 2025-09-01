大閘蟹煮法│清蒸大閘蟹蒸幾耐？紫蘇葉原來係咁用？保存全靠一塊布

又是開始享用肥美大閘蟹的時候，吃大閘蟹宜慢慢享受，所以還是買回家自己煮較好。大閘蟹煮法最佳就是清蒸，吃出原汁原味，但蒸大閘蟹前，記得要先清潔好，預備定一隻乾淨牙刷，並在流動的清水下，將毛毛和蟹身的泥都多刷幾下，而蒸大閘蟹的時候，切記切記切記是蟹蓋向下，蟹肚向上放，不然蟹膏熟了便會流在碟上浪費了，蒸的時候可以把紫蘇葉加在水中和蓋在蟹身，可以減少寒涼和增加風味。蒸的時候水滾才放入蟹，並用大火來蒸。如果五兩或以下的蟹要蒸15分鐘，較大隻的便要多加5至10分鐘，徹底蒸熟。如果未吃的話，便把蟹蓋濕布再放入雪櫃保存多三兩天也成，即睇如何製作清蒸大閘蟹：

清蒸大閘蟹（3人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料

大閘蟹3隻

紫蘇葉3-5片

配搭：

紅糖薑茶2杯

做法

1. 紫蘇葉先泡水，將葉片浸開。

2. 大閘蟹不用解繩，開水龍頭，流水下先用乾淨牙刷洗刷蟹鉗和蟹爪，將繩稍移開，刷蟹肚，再將蟹奄打開洗刷。

3. 將蟹肚朝上放在碟中，蓋上紫蘇葉，剩下的紫蘇葉放入水中。水滾入鑊，五兩以下的蟹大火隔水蒸15分鐘，配紅糖薑茶享用。

如果一次買多了幾隻大閘蟹，要留過兩天才吃，可以將蟹放在雪櫃保鮮格內，蓋上一塊濕毛巾，不過宜儘早食用完畢。

