大閘蟹買三送三+免運！CRABTASTIC香港唯一自家太湖養殖 $44起豪食最大6.5両爆膏太湖大閘蟹

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

秋風起蟹正肥！CRABTASTIC帶來香港唯一在太湖自家養殖的頂級大閘蟹，水質與飼料造就鮮厚口感。10月23日晚上9點在klook推出買三送三+免運優惠，$44起就能入手爆膏珍品，最大達6.5両！大家記得Book Mark日期準時開搶，別錯過這份秋日鮮味！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

全港唯一 太湖自家養殖場

CRABTASTIC擁有全港唯一的太湖自家養殖場，從源頭把控每一隻大閘蟹的品質，養殖場位於太湖水域，區域水質清新、湖底平坦、植物茂盛，符合優質河蟹生長的自然條件，加上養殖過程中堅持投喂高質飼料，嚴苛的養殖標準，能讓每一隻蟹在潔淨水域中自然生長，最終呈現出肉質鮮甜、蟹味濃郁醇厚的口感，每隻都特別鮮甜重蟹味！

廣告 廣告

CRABTASTIC更提提各位蟹迷，新曆10月吃雌蟹（乸）最好，11月中到尾吃雄蟹（公），雌者成金黃色，雄者如白玉狀，滋味鮮美；所有大閘蟹有三両起，按公乸和重量分成多個不同價錢， 十分精細，絕不含糊，最驚喜的是優惠選擇最大的有6.5両選擇，爆膏之餘亦啖啖肉，絕對是頂級享受！ 提供代蒸服務與自家車隊宅配，購買時還附贈食蟹工具，包括鉸剪套裝、紫蘇葉、蟹醋、紅糖薑茶等！

CRABTASTIC香港唯一自家太湖養殖場的大閘蟹

【快閃買三送三】大閘蟹（4-6.5両）

優惠價：$264起｜ 原價：$528

SHOP NOW

CRABTASTIC的太湖養殖場

CRABTASTIC的太湖養殖場

爆膏大閘蟹

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？