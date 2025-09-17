施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
大阪世博劇毒紅背蜘蛛出沒！被咬後30分鐘可致命 官方：別用手觸碰
繼東京早前傳出美洲大蟑螂入侵後，大阪最近又陷入另一場生物危機。正在舉行的大阪關西世博會場內，竟發現約70隻具劇毒的紅背蜘蛛（學名：Latrodectus hasselti_出沒，更首次在遊客活動區域發現蜘蛛卵。大阪府知事吉村洋文隨即在社交平台發出警告，坦言這種毒蜘蛛已遍佈大阪府各地。當局正展開大規模防治工作，同時強調市民毋須過度恐慌，因為這種蜘蛛攻擊性不強，只要記住一個自保原則——絕對不要徒手觸碰，基本上就能避免被咬傷的風險。
世博會場突現毒蜘蛛蹤影
根據日本國際博覽會協會最新公布，9月9日在大阪市人工島「夢洲」的世博會場內，工作人員在公眾使用的飲食區餐桌上發現紅背蜘蛛產下的卵囊，這是首次在遊客活動範圍內發現蜘蛛繁殖跡象。此前，會場後勤區域已累計發現約70隻紅背蜘蛛，幸好至今未有任何遊客或工作人員被咬傷的報告。
大阪府知事吉村洋文在記者會及社交媒體上表示：「紅背蜘蛛幾乎已遍佈大阪，民眾要提高警覺，發現時請不要徒手觸碰，牠們並非攻擊性強的蜘蛛，只要不用手捕捉或誤觸，基本上不會被咬。」他呼籲民眾保持冷靜，若在會場發現蜘蛛應立即通知工作人員處理，萬一被咬傷則要馬上前往會場內的救護站接受治療。協會已安排專業滅蟲公司進行定期巡查及清除工作，確保遊客安全。
万博会場で毒を持つセアカゴケグモ見つかる 吉村知事が注意呼びかけ
→セアカゴケグモは、府内全域に生息しています。攻撃性の強いクモではなく、捕まえたり、誤って触れたりしない限り、咬まれることはありません。万一、咬まれたら、会場内救護所で手当てをお願いします。 https://t.co/Eoxo99ccwq
— 吉村洋文（大阪府知事） (@hiroyoshimura) September 11, 2025
毒性驚人 半小時內可奪命
其實紅背蜘蛛在日本出現並非新鮮事。早在1995年初次在大阪已經發現牠們的蹤跡。這種原產於澳洲的毒蜘蛛，與美國惡名昭彰的黑寡婦蜘蛛是近親，被列為世界第4毒的蜘蛛品種。雌性紅背蜘蛛體長約10至14毫米，全身黑色，腹部下方有鮮紅色的沙漏狀斑紋，極易辨認。
被紅背蜘蛛咬傷後，傷口會立即產生如針刺般的劇痛，半小時內痛楚會擴散全身，伴隨發熱、紅腫、出疹、大量出汗等症狀。嚴重個案更會出現腹痛、肌肉抽筋、嘔吐、血壓飆升及呼吸困難，若未能及時注射抗毒血清，最快可在30分鐘內致命。根據澳洲記錄，至少有13人因被紅背蜘蛛咬傷而死亡。因此當局再三提醒，一旦發現紅背蜘蛛，切記不要徒手捕捉或觸碰，應立即離開現場並通知相關人員處理。
