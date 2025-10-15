不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
大阪世博閉幕通宵排隊的隱藏混亂！脈脈800億吸金的逆轉黑幕真相！
最後一天的排隊馬拉松
哎喲，大阪世博這半年派對，10月13日閉幕當天，東入口外頭排成長龍，900米人潮從凌晨就紮營！😆 朝日新聞畫面顯示，有人帶睡袋席地睡，部分等了20小時，只為最後衝刺。
開門本8時50分，見人多提前10分鐘放行，民眾蜂擁進場，直奔心儀館。Asahi報導，這波熱度從開幕4月13日就燒到尾聲，總客數2800萬，閉幕日單日破20萬。這種馬拉松，從等待到狂歡，也太有梗了吧？
脈脈從醜聞到吸金神獸
說到世博大贏家，非脈脈莫屬！這紅藍觸手怪，2022年曝光時被罵「醜惡可怕」，大阪府市政府還被要求重設計。😏 但開幕後，社群分享周邊照，搶購潮爆發，截至8月底銷售800億日元（約41億台幣），官方驚呼「超預算」！
Jiji Press指出，閉幕後入口兩個脈脈像移到吹田万博記念公園打卡，紀念品店延長營業。從黑馬到神獸，這逆轉，像童話裡的醜小鴨變天鵝。
閉幕日的館內瘋狂
會場內，波蘭館的蕭邦演奏會成最後熱點，一位等6時半的粉絲說：「這音樂讓我忘記疲勞！」😄 每日新聞報導，閉幕日人潮擠爆，脈脈之家場館門口大排長龍，有人來30次還不夠。
總展期184天，科技館如日本館的AI互動、韓國館的K-POP秀，吸睛無數。NHK指出，這波閉幕熱，讓世博從爭議到傳奇。
脈脈周邊的經濟奇蹟
脈脈的吸金力，簡直是世博隱藏BOSS！官方數據，紅藍毛絨玩具、T恤、鑰匙圈賣瘋，海外遊客搶貨帶回家。😉
Yomiuri報導，這800億不只周邊，連衍生商品如脈脈咖啡、脈脈餅乾，都成熱賣。市政府力挺設計，閉幕後公園像變脈脈樂園。這種奇蹟，從罵聲到鈔票，也太勵志。
閉幕後的餘溫延燒
世博閉幕，餘溫不散！万博記念公園將脈脈像永久展出，預計2026年再辦脈脈祭。😊 Mainichi報導，總投資1850億日元，雖有虧損，但脈脈這黑馬，拉回不少面子。
遊客留言：「閉幕日排隊值了，脈脈永遠可愛！」這種延燒，從派對到紀念，也太有後勁。
Japhub小編有話說
大阪世博閉幕，從通宵排隊到脈脈800億逆轉，這半年像大party收尾！😄 小編最愛脈脈的觸手萌，你呢？閉幕日有去嗎？
快留言你的世博奇遇，或者分享脈脈周邊心得。誰說結束無趣？這餘溫，夠我們回味好久！
