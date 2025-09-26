大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜

日本大阪心齋橋Louis Vuitton御堂筋旗艦店五樓正舉行草間彌生的《INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION》展覽，展期由7月16日至明年的1月12日，完全免費開放。這次展覽配合2025大阪世博，將草間彌生從早期到近年的創作精華一次呈現。最吸引的必定是她1965年創作的首個「無限鏡屋」（Infinity Mirror Room）裝置，讓你走進滿佈紅白波點的鏡像空間，感受無盡延伸的視覺衝擊。展場更展出多幅畫作和影片，讓大家深入了解這位「波點女王」如何將童年幻覺轉化成無人不知的創作。

LV在大阪大阪御堂筋旋艦店舉行了免費的草間彌生《INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION》展覽。（官方圖片）

波點宇宙登陸心齋橋

今次展覽是Louis Vuitton基金會「Hors-les-murs」計劃的一部分，將巴黎總部的珍藏帶到世界各地展出。配合2025大阪世博，特別選址心齋橋LV御堂筋店五樓展廳，將草間彌生橫跨60年的創作歷程濃縮呈現。展覽是完全免費，更無需預約，只要於開放時間直接上樓便可參觀。入口位於店舖右手邊八幡筋巷口的專用電梯，上到五樓就是展覽空間。

《INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION》靈感來自草間彌生童年時的幻視體驗，當時她看見紅花圖案覆蓋整個房間，從此波點成為她的創作核心。展場純白色為基調，掛滿她的著作《INFINITY NETS DHPP》、《DOTS》及《UNTITLED (FEET)》，再搭配她的詩作《Every Day I Pray for Love》，完全讓人沉醉在這位女王的創作世界。畫作以外，展覽設有影片播放室，播放草間彌生親自講述創作理念的紀錄片。她在片中分享如何將10歲時首次經歷的幻覺——看見家中被花紋覆蓋直至吞沒自己到轉化成創作動力。這種「自我治療」方式，讓她透過重複描繪波點和網狀圖案來克服內心恐懼。

草間彌生的《INFINITY NETS DHPP》畫作，橙色波點圖案密集覆蓋整個畫布，展現她標誌性的重複創作手法。（官方圖片）

展覽播放草間彌生親述創作歷程的影片，觀眾可以坐在影片室內細聽她如何將幻覺體驗轉化成創作。（官方圖片）

《Every Day I Pray for Love》系列作品，在波點上寫滿充滿愛與和平訊息的文字，展現草間彌生近年的創作風格。（官方圖片）

無限波點鏡屋 放下自我

展覽最震撼的部分是影片室旁邊的「無限鏡屋」（Infinity Mirror Room）。這是草間彌生1965年創作的首個「無限鏡屋」作品，2013年重新製作展出。進入前需要脫鞋換上拖鞋，每次最多容納3人。工作人員會在你進入後關上門，讓你完全沉浸在這個波點世界。

房間四面都是鏡子，地面除了中間走道，擺滿了紅色圓點白底的長條形軟雕塑。這些雕塑在鏡面無限反射下，營造出沒有盡頭的波點空間。站在其中會感到方向迷失，彷彿被吸進草間彌生的精神世界。她希望讓大家放下自我，與周圍環境融為一體，既適合靜靜觀賞，亦非常打卡-able。

除了「無限鏡屋」，展覽還有一個巨型黃色南瓜雕塑，是草間彌生2023年的新作。南瓜一直是草間彌生重要的創作主題，源於童年在家族農場的記憶，大家欣賞完5樓的展覽後，到LV旗艦店朝聖這個巨型南瓜兼打一打卡。整個展覽空間雖然不大，但每件作品都值得細看，從1960年代紐約時期的作品到近年創作，可以看到她如何持續以波點、網狀和南瓜等元素，建構獨特的視覺語言。

無限鏡屋白底紅點的長條形裝置整，加上鏡像反射效果，營造出無限延伸的視覺震撼。（官方圖片）

2023年創作的巨型黃色南瓜雕塑，黑色波點覆蓋鮮黃表面，是草間彌生最受歡迎的創作之一。（官方圖片）

草間彌生｢INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION｣

地址：大阪市中央區心齋橋筋 2-8-16 Louis Vuitton 大阪御堂筋 5F （ 地圖 ）

日期： 7月16日至2026年1月12日 （逢星期一休息）

時間：12nn-8pm

交通：搭乘大阪地鐵御堂筋線至「心齋橋站」，從「北出口」或「南出口」步行約5分鐘

網址：按這裏

