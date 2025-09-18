小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
大阪卡牌店主的驚人黑幕？強迫吃糞電擊的倫常真相大揭露！
大阪卡牌店主的驚人黑幕？強迫吃糞電擊的倫常真相大揭露！
浪速區的黑暗事件
哎呀，日本新聞迷們，準備好聽一個讓人頭皮發麻的案件了嗎？2025年9月12日，大阪府警方逮捕三名男子，包括37歲的山下諒，他是大阪市浪速區交換卡片遊戲（TCG）店的老闆！
他們涉嫌對一名30多歲熟人實施恐怖暴行，從2月初到17日，強迫受害者吃混入排泄物的食品，還噴酒精燒腳、電擊下體和生殖器，甚至剃光頭髮。這「懲罰遊戲」聽起來像恐怖電影，但居然是真實發生！快跟小編來挖這起倫常慘案的內幕！😱
手機影片的意外揭露
這起案件怎麼曝光的？據《每日新聞》和《時事通信社》報導，警方原本調查另一傷害事件，從疑犯手機發現記錄暴行的影片，才發現這起虐待！
山下諒是主謀，竹内孔志33歲、橋本充輝31歲是共犯，受害者曾在山下店內幫忙。這影片證據，讓警方以傷害罪逮捕三人，後升級調查。這手機黑歷史，簡直像自掘墳墓！📱
暴行的恐怖細節
疑犯的行徑超殘忍！據《共同社》，他們以「我要戳你的眼睛」威脅受害者，強迫吃混排泄物的食物，噴酒精燒腳，電擊下體和生殖器，還剃光頭髮。每當受害者「犯錯」，就來一場「懲罰遊戲」。這持續半個月，讓受害者身心俱疲。這虐待方式，聽起來像中世紀刑罰！⚡
浪速區的社區震撼
浪速區是大阪熱鬧地帶，滿是酒店和商店，這TCG店位於其中。據《NHK》，這起事件讓當地居民震驚，店主山下竟在自家地盤行兇，受害者是熟人，讓人懷疑背後有什麼恩怨。警方正調查動機，疑似債務或私人糾紛。這社區黑暗面，讓人毛骨悚然！🏙
網友熱議的倫常恐怖
案件一出，X平台炸開！@mainichi po文「大阪浪速區TCG店主逮捕，強迫吃排泄物暴行」，獲數百轉推，網友留言：「這也太變態了！」「店主怎麼變怪物？」
台灣網友在PTT吐槽：「大阪酒店附近這麼亂，旅遊要小心！」香港網友說：「這懲罰遊戲太恐怖，疑犯該重判！」討論從案件細節到社會問題，熱度持續高漲！📲
法律的嚴厲後果
這行為違反日本《刑法》傷害罪，最高可判15年！據《產經新聞》，警方正收集證據，調查是否更多受害者。這案件提醒大家，熟人暴行常隱藏在日常，受害者需勇敢報警。這法律鐵錘，讓疑犯無處遁形！⚖
Japhub小編有話說
哈哈，這大阪TCG店主暴行真像噩夢！從強迫吃糞到電擊燒腳，這倫常慘案太駭人。小編提醒大家，遇到暴行別忍耐，趕緊報警保護自己！各位有沒有聽過類似恐怖事件？快留言分享吧，小編已經決定避開浪速區了！
其他人也在看
中秋節好去處2025｜佛山嶺南天地超美中秋燈會！手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠掛滿老街 同場設市集及駐唱演出
中秋佳節即將來臨，佛山嶺南天地舉行一年一度的中秋燈會，在古色古香的嶺南建築群中掛上不同造型的手工燈籠，如聯乘佛山民間藝術社的金魚燈籠、螃蟹燈籠、魚龍燈籠等，同時還有市集及駐唱演出，仿佛回到古代的中秋之夜。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe
被譽為「日本當代恐怖漫畫大師」的伊藤潤二，以其獨特的筆觸和詭異的故事，深深吸引了全球粉絲。INCUBASE Studio將帶來大師的恐怖體驗展，於9月19日至11月9日在旺角舉行，帶領粉絲走進一個驚悚而又迷人的黑暗世界。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 4 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 6 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 19 小時前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 9 小時前