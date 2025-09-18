大阪卡牌店主的驚人黑幕？強迫吃糞電擊的倫常真相大揭露！

浪速區的黑暗事件

哎呀，日本新聞迷們，準備好聽一個讓人頭皮發麻的案件了嗎？2025年9月12日，大阪府警方逮捕三名男子，包括37歲的山下諒，他是大阪市浪速區交換卡片遊戲（TCG）店的老闆！

他們涉嫌對一名30多歲熟人實施恐怖暴行，從2月初到17日，強迫受害者吃混入排泄物的食品，還噴酒精燒腳、電擊下體和生殖器，甚至剃光頭髮。這「懲罰遊戲」聽起來像恐怖電影，但居然是真實發生！快跟小編來挖這起倫常慘案的內幕！😱

手機影片的意外揭露

這起案件怎麼曝光的？據《每日新聞》和《時事通信社》報導，警方原本調查另一傷害事件，從疑犯手機發現記錄暴行的影片，才發現這起虐待！

山下諒是主謀，竹内孔志33歲、橋本充輝31歲是共犯，受害者曾在山下店內幫忙。這影片證據，讓警方以傷害罪逮捕三人，後升級調查。這手機黑歷史，簡直像自掘墳墓！📱

暴行的恐怖細節

疑犯的行徑超殘忍！據《共同社》，他們以「我要戳你的眼睛」威脅受害者，強迫吃混排泄物的食物，噴酒精燒腳，電擊下體和生殖器，還剃光頭髮。每當受害者「犯錯」，就來一場「懲罰遊戲」。這持續半個月，讓受害者身心俱疲。這虐待方式，聽起來像中世紀刑罰！⚡

浪速區的社區震撼

浪速區是大阪熱鬧地帶，滿是酒店和商店，這TCG店位於其中。據《NHK》，這起事件讓當地居民震驚，店主山下竟在自家地盤行兇，受害者是熟人，讓人懷疑背後有什麼恩怨。警方正調查動機，疑似債務或私人糾紛。這社區黑暗面，讓人毛骨悚然！🏙

網友熱議的倫常恐怖

案件一出，X平台炸開！@mainichi po文「大阪浪速區TCG店主逮捕，強迫吃排泄物暴行」，獲數百轉推，網友留言：「這也太變態了！」「店主怎麼變怪物？」

台灣網友在PTT吐槽：「大阪酒店附近這麼亂，旅遊要小心！」香港網友說：「這懲罰遊戲太恐怖，疑犯該重判！」討論從案件細節到社會問題，熱度持續高漲！📲

法律的嚴厲後果

這行為違反日本《刑法》傷害罪，最高可判15年！據《產經新聞》，警方正收集證據，調查是否更多受害者。這案件提醒大家，熟人暴行常隱藏在日常，受害者需勇敢報警。這法律鐵錘，讓疑犯無處遁形！⚖

Japhub小編有話說

哈哈，這大阪TCG店主暴行真像噩夢！從強迫吃糞到電擊燒腳，這倫常慘案太駭人。小編提醒大家，遇到暴行別忍耐，趕緊報警保護自己！各位有沒有聽過類似恐怖事件？快留言分享吧，小編已經決定避開浪速區了！