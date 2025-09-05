大阪平機票優惠只要$399！連稅包20KG行李 把握機會計劃日本紅葉、聖誕節旅行

玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
踏入9月，代表是時候計劃年尾旅行，特別是紅葉季及聖誕節假期！為了讓大家輕鬆又順利出發，Yahoo購物專員為大家找來大阪平機票優惠，坐香港航空連稅包20KG行李每人也只是$399，沒額外收費，超級抵！要怎樣預訂？即睇詳情。
鎖定9月11日9pm搶$399大阪平機票
Trip.com每月上旬都會推出激抵價優惠，當中最受歡迎一定是機票！而在9月11日9pm推出日本機票優惠，其中一個優惠航點就是大阪。搭香港航空由香港直飛大阪只要$399，價錢已經連稅，包7KG手提行李及23KG起的寄艙行李行額，出發日期為由9月11日至2025年12月31日，有效期為2-7日。幫大家睇過，今年大阪紅葉最佳觀賞期大概落在12月4日，想成功搶到平機票睇紅葉，除了要校定鬧鐘準時開搶外，還要提前看看月曆，揀定平日出發，再在Trip.com常用旅客及付款方法欄中事先填寫護照及付款信用卡資料，那麼付款時就可以點選常用資料以節省時間。
大阪來回機票連稅$399
優惠推出日期：2025年9月11日9pm
旅遊日期：2025年9月11日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）399 HKD 預訂香港前往大阪、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
