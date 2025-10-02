馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法
去日本旅行，最怕就是提着行李四處走，特別是大阪梅田這種熱鬧地方，大型行李便成為負擔。想解放雙手找個投幣式儲物地方，盡情行街血拼，卻不是易事。現在，只要持有指定信用卡可免費寄存行李，地點就在大阪梅田巴士總站。此活動去到今年年尾，對自由行旅客來說相當實用。
大阪梅田貴賓室免費寄存行李
怎樣才可以免費寄存行李？只要持有台灣、香港、澳門及中國大陸發行的VISA信用卡持卡人，便可到位於大阪梅田阪急百貨1樓的City Terminal環亞貴賓室享有此服務。此處同時為梅田巴士總站所在地，交通極為方便。每張VISA信用卡可兌換兩次寄存服務，每次一件行李，等於寄存兩件行李。可以一次寄存兩件，或分兩次使用，但用完就需換另一張卡。
行李尺寸總和（長+寬+高）不得超過158cm，基本上一般28吋或以下行李箱都符合規定。使用服務時，請攜帶護照及VISA信用卡作身份確認。貴賓室職員會要求簽署相關聲明文件，確認寄存條款，即可辦理，過程簡單方便。貴賓室服務時間配合巴士總站營業時間，由早上8時半至晚上10時，但建議出發前到官網再次確認當日營業時間。梅田站為大阪最繁忙的交通樞紐，附近有阪急、阪神、JR等多條鐵路線，無論前往心齋橋、難波或京都都十分方便。寄存行李後，可以輕鬆逛阪急百貨、Grand Front Osaka或梅田地下街輕鬆血拼。
使用服務注意事項
雖然此項服務相當方便，但使用前有幾點需要特別留意。首先，金錢、護照、首飾等貴重物品切勿放置於寄存的行李內，貴賓室不會為遺失的貴重物品負責。建議將重要證件及現金隨身攜帶，或使用貴賓室內的小型儲物櫃（如有提供）。
活動期限至12月31日，但條款可能隨時更改，建議出發前先至VISA官網確認最新優惠詳情。另外需要注意，此優惠只限指定地區發行的VISA信用卡，debit card或prepaid card可能不適用。如果計劃在週末或日本長假期使用服務，建議提早到達，因為貴賓室可能會較為繁忙。最後提醒各位，領取行李時請預留充足時間，特別是需要趕搭巴士前往機場的旅客，建議最少預留15分鐘領取行李。
寄存行李詳情：
寄放的行李尺寸總和（長+寬+高）不得超過158公分。
行李可寄存至當日營業結束時間（10pm）
請勿將貴重物品，如金錢或護照寄存於貴賓室。享用行李寄存服務前，需要簽章署有關聲明。
活動期間，每位持卡人可兌換兩次服務。
大阪梅田巴士總站環亞貴賓室
活動日期：3月29日-12月31日
營業時間：8:30am-10pm
交通：梅田地鐵站2號出口
地址：大阪市大阪北區芝田1-1-3（鄰近新阪急酒店）（ 地圖 ）
網址：按這裏
