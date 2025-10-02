遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法

去日本旅行，最怕就是提着行李四處走，特別是大阪梅田這種熱鬧地方，大型行李便成為負擔。想解放雙手找個投幣式儲物地方，盡情行街血拼，卻不是易事。現在，只要持有指定信用卡可免費寄存行李，地點就在大阪梅田巴士總站。此活動去到今年年尾，對自由行旅客來說相當實用。

只要持有指定信用卡，便可到環亞貴賓室享用免費寄存行李服務。（官方圖片、Threads@hepinli_）

大阪梅田貴賓室免費寄存行李

怎樣才可以免費寄存行李？只要持有台灣、香港、澳門及中國大陸發行的VISA信用卡持卡人，便可到位於大阪梅田阪急百貨1樓的City Terminal環亞貴賓室享有此服務。此處同時為梅田巴士總站所在地，交通極為方便。每張VISA信用卡可兌換兩次寄存服務，每次一件行李，等於寄存兩件行李。可以一次寄存兩件，或分兩次使用，但用完就需換另一張卡。

廣告 廣告

行李尺寸總和（長+寬+高）不得超過158cm，基本上一般28吋或以下行李箱都符合規定。使用服務時，請攜帶護照及VISA信用卡作身份確認。貴賓室職員會要求簽署相關聲明文件，確認寄存條款，即可辦理，過程簡單方便。貴賓室服務時間配合巴士總站營業時間，由早上8時半至晚上10時，但建議出發前到官網再次確認當日營業時間。梅田站為大阪最繁忙的交通樞紐，附近有阪急、阪神、JR等多條鐵路線，無論前往心齋橋、難波或京都都十分方便。寄存行李後，可以輕鬆逛阪急百貨、Grand Front Osaka或梅田地下街輕鬆血拼。

環亞貴賓室除了提供免費行李寄存服務，還有座位可以稍作休息。而持VISA卡的旅客只需出示信用卡同護照就可以享用這項優惠。（官方圖片）

使用前記得檢查信用卡是否合資格，卡面需要有VISA標誌，並由指定地區銀行發出。（Getty Images）

除了可以免費寄存行李之外，更附送一杯外帶飲品（咖啡或茶）。（官方圖片）

使用服務注意事項

雖然此項服務相當方便，但使用前有幾點需要特別留意。首先，金錢、護照、首飾等貴重物品切勿放置於寄存的行李內，貴賓室不會為遺失的貴重物品負責。建議將重要證件及現金隨身攜帶，或使用貴賓室內的小型儲物櫃（如有提供）。

活動期限至12月31日，但條款可能隨時更改，建議出發前先至VISA官網確認最新優惠詳情。另外需要注意，此優惠只限指定地區發行的VISA信用卡，debit card或prepaid card可能不適用。如果計劃在週末或日本長假期使用服務，建議提早到達，因為貴賓室可能會較為繁忙。最後提醒各位，領取行李時請預留充足時間，特別是需要趕搭巴士前往機場的旅客，建議最少預留15分鐘領取行李。

寄存的行李尺寸有總和限制（158cm），一般標準旅行箱均能符合規定，特大行李需留意。（官方圖片）

梅田巴士總站有多條路線前往關西機場，大家寄存行李後可以輕鬆購物，之後可直接乘搭巴士前往機場，非常方便。（官方圖片、Threads@hepinli_）

寄存行李詳情：

寄放的行李尺寸總和（長+寬+高）不得超過158公分。 行李可寄存至當日營業結束時間（10pm） 請勿將貴重物品，如金錢或護照寄存於貴賓室。享用行李寄存服務前，需要簽章署有關聲明。 活動期間，每位持卡人可兌換兩次服務。

大阪梅田巴士總站環亞貴賓室

活動日期：3月29日-12月31日

營業時間：8:30am-10pm

交通：梅田地鐵站2號出口

地址：大阪市大阪北區芝田1-1-3（鄰近新阪急酒店）（ 地圖 ）

網址：按這裏

更多相關文章：

大阪新酒店7大推介！人均低至$307 鄰近難波站/房內私人桑拿/大阪灣景色 即睇暑假最低房價

大阪酒店19大推介！暑假房價人均低至$267.5 不用轉線直達世博會場、全球最高無邊露天風呂、連接關西最大水療中心

大阪新酒店優惠｜JR大阪站「格蘭龍仕柏酒店」人均低至$486起歎溫泉水療！鄰近大阪新地標購物超方便

大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜

京都好去處｜京都嵐山花燈路10月浪漫回歸！竹編燈籠點亮竹林小徑 每位$426起 大阪出發、同遊奈良

GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法

大阪浪速淀川煙花大會4大觀賞提案！空中庭園展望台/新大阪32樓居酒屋/酒店套房歎香檳

日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法

大阪世博劇毒紅背蜘蛛出沒！被咬後30分鐘可致命 官方：別用手觸碰

2025日本主題樂園排行榜｜大阪USJ屈居亞軍、冠軍毫無懸念？第5位大家未必去過

大阪新酒店｜奢華酒店品牌柏典酒店大阪新開幕！大阪城景觀/先進科技療癒空間/著名音樂人設計冥想空間

2025大阪世博｜兵庫縣新景點推介！海濱綠丘公園BBQ、阪神競馬場坐迷你新幹線、垂水Outlet瘋狂購物