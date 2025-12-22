宏福苑五級火｜情緒支援熱線
大阪環球影城USJ 2026年初設施大維修！過山車、侏羅紀滑浪飛船車暫停營運／芝麻街、史力加4D電影或永久停運？
計劃明年初到大阪環球影城（USJ）的你要特別留意了！早前USJ官方公布了最新維修時間表，多項人氣機動遊戲將於2026年1至2月期間進行例行維修。當中包括最受歡迎的《好萊塢美夢乘車遊》系列，以及經典的《侏羅紀公園乘船》遊等五個設施將暫停服務。值得關注的是，《芝麻街4-D電影魔術》及《史力加4-D歷險記》兩個經典項目則將從1月9日起暫時中止，而官方未有公布重開日期，令人擔心這兩個陪伴大家多年的設施可能會永遠跟大家「say goodbye」。
人氣過山車維修 刺激體驗暫別
USJ的招牌過山車《好萊塢美夢乘車遊》將分階段進行維修，並將於明年2月2日至2月21日期間暫停營運。這個高達43米、最高時速達102公里的過山車，一直是園區內最受歡迎的刺激機動遊戲之一。大家可以一邊聽音樂，一邊體驗刺激的極速俯衝快感。而更加刺激的逆轉世界版本，即倒後行駛的過山車，維修期更長，將從明年1月23日一直停運至3月20日，近兩個月時間。
日本環球影城
地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號 （地圖）
交通：搭乘JR夢咲線（櫻島線）至「環球城站」下車
時間：8:30am-8:30pm（每日營業時間可能有所不同，正確時間請瀏覽官網）
票價：$447起
網址：按這裏
2026年1月及2月遊樂設施中止資訊
《冰凍雷射光乘車遊》中止期間：2026年1月6日至1月15日
《芝麻街4-D電影魔術》中止期間：2026年1月9日至未定
《史力加4-D歷險記》中止期間：2026年1月9日至未定
《侏儸紀公園‧乘船遊》中止期間：2026年1月19日至2月1日
《好萊塢美夢‧乘車遊～逆轉世界～》中止期間：2026年1月23日至3月20日
《好萊塢美夢‧乘車遊》中止期間：2026年2月2日至2月21日
另一個經典設施《侏羅紀公園乘船遊》也將於明年1月19日至2月1日期間進行維修。這個水上歷險項目帶大家穿越恐龍世界，最後從25.9米高處俯衝而下，水花四濺的一刻總是讓人尖叫連連。整個旅程約7分鐘，從平靜的河道開始，逐漸進入充滿恐龍的叢林深處，最後遇上暴龍襲擊，緊張刺激程度一直升級。
兩大元老級設施前景未明
除了過山車和水上機動遊戲外，USJ的室內娛樂也受影響。《芝麻街4-D電影魔術》和《史瑞克4-D歷險記》兩個經典4D電影體驗，將從明年1月9日起暫時中止服務，官方未有公布重開日期。《芝麻街4-D電影魔術》自開幕以來深受小朋友喜愛，結合3D影像和座椅特效，讓大家彷彿置身芝麻街世界，與Elmo、Big Bird等經典角色一起冒險。座椅會配合劇情搖晃、噴水、吹風，帶來身歷其境的體驗。
至於《史力加4-D歷險記》同樣是園區的經典遊戲，延續電影故事，史力加與費安娜公主的蜜月之旅遇上各種爆笑危機。4D效果包括座椅震動、水花噴射等，配合史力加系列的幽默風格，一直是家庭遊客的必看項目。兩個設施同時無限期停運，取而代之的是將於明年2月14日上映的《多啦A夢4-D藝術冒險～大雄的繪畫世界物語～》。
而Minion Park的《冰凍雷射光乘車遊》則會在1月6日至15日期間進行短期維修。這個以Minions主題，類似「咖啡杯」的機動遊戲，結合雷射效果與急速轉彎，勢要轉到大家「暈陀陀」。如大家明年初會去USJ的話，記得趁維修前玩盡這些機動遊戲呀！
