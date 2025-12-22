Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

大阪環球影城USJ 2026年初設施大維修！過山車、侏羅紀滑浪飛船車暫停營運／芝麻街、史力加4D電影或永久停運？

計劃明年初到大阪環球影城（USJ）的你要特別留意了！早前USJ官方公布了最新維修時間表，多項人氣機動遊戲將於2026年1至2月期間進行例行維修。當中包括最受歡迎的《好萊塢美夢乘車遊》系列，以及經典的《侏羅紀公園乘船》遊等五個設施將暫停服務。值得關注的是，《芝麻街4-D電影魔術》及《史力加4-D歷險記》兩個經典項目則將從1月9日起暫時中止，而官方未有公布重開日期，令人擔心這兩個陪伴大家多年的設施可能會永遠跟大家「say goodbye」。

大阪環球影城明年初有多項設施維修，計劃1至2月到訪的朋友記得先查看官方時間表。多項機動遊戲將暫停服務，想玩齊所有機動遊戲可能要改期了。（圖片來源：Getty Images、USJ官網）

人氣過山車維修 刺激體驗暫別

USJ的招牌過山車《好萊塢美夢乘車遊》將分階段進行維修，並將於明年2月2日至2月21日期間暫停營運。這個高達43米、最高時速達102公里的過山車，一直是園區內最受歡迎的刺激機動遊戲之一。大家可以一邊聽音樂，一邊體驗刺激的極速俯衝快感。而更加刺激的逆轉世界版本，即倒後行駛的過山車，維修期更長，將從明年1月23日一直停運至3月20日，近兩個月時間。

日本環球影城

地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號 （地圖）

交通：搭乘JR夢咲線（櫻島線）至「環球城站」下車

時間：8:30am-8:30pm（每日營業時間可能有所不同，正確時間請瀏覽官網）

票價：$447起

網址：按這裏

2026年1月及2月遊樂設施中止資訊

《冰凍雷射光乘車遊》 中止期間：2026年1月6日至1月15日

《芝麻街4-D電影魔術》 中止期間：2026年1月9日至未定

《史力加4-D歷險記》 中止期間：2026年1月9日至未定

《侏儸紀公園‧乘船遊》 中止期間：2026年1月19日至2月1日

《好萊塢美夢‧乘車遊～逆轉世界～》 中止期間：2026年1月23日至3月20日

《好萊塢美夢‧乘車遊》中止期間：2026年2月2日至2月21日

好萊塢美夢乘車遊是USJ最受歡迎的過山車之一，紅色軌道在藍天下格外搶眼，可惜2月初會暫停營運。（圖片來源：Getty Images、USJ官網）

另一個經典設施《侏羅紀公園乘船遊》也將於明年1月19日至2月1日期間進行維修。這個水上歷險項目帶大家穿越恐龍世界，最後從25.9米高處俯衝而下，水花四濺的一刻總是讓人尖叫連連。整個旅程約7分鐘，從平靜的河道開始，逐漸進入充滿恐龍的叢林深處，最後遇上暴龍襲擊，緊張刺激程度一直升級。

《侏羅紀公園乘船遊》的經典恐龍場景深受大小朋友喜愛，1月中至2月初期間想體驗的話就要改期了。（圖片來源：Getty Images、USJ官網）

兩大元老級設施前景未明

除了過山車和水上機動遊戲外，USJ的室內娛樂也受影響。《芝麻街4-D電影魔術》和《史瑞克4-D歷險記》兩個經典4D電影體驗，將從明年1月9日起暫時中止服務，官方未有公布重開日期。《芝麻街4-D電影魔術》自開幕以來深受小朋友喜愛，結合3D影像和座椅特效，讓大家彷彿置身芝麻街世界，與Elmo、Big Bird等經典角色一起冒險。座椅會配合劇情搖晃、噴水、吹風，帶來身歷其境的體驗。

芝麻街的Elmo與Bid Bird是小朋友的最愛，4D電影讓他們近距離接觸偶像。（圖片來源：USJ官網、Getty Images）

至於《史力加4-D歷險記》同樣是園區的經典遊戲，延續電影故事，史力加與費安娜公主的蜜月之旅遇上各種爆笑危機。4D效果包括座椅震動、水花噴射等，配合史力加系列的幽默風格，一直是家庭遊客的必看項目。兩個設施同時無限期停運，取而代之的是將於明年2月14日上映的《多啦A夢4-D藝術冒險～大雄的繪畫世界物語～》。

《史力加4-D歷險記》的入口處充滿童話色彩，綠色怪物的笑容總是讓人會心一笑。（圖片來源：USJ官網、Getty Images）

而Minion Park的《冰凍雷射光乘車遊》則會在1月6日至15日期間進行短期維修。這個以Minions主題，類似「咖啡杯」的機動遊戲，結合雷射效果與急速轉彎，勢要轉到大家「暈陀陀」。如大家明年初會去USJ的話，記得趁維修前玩盡這些機動遊戲呀！

《冰凍雷射光乘車遊》結合Minions元素，進入Minions的冰雪世界，轉到大家「暈陀陀」。（圖片來源：USJ官網、Getty Images）

