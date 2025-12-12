大阪聖誕節 2025 終極攻略：玩轉關西夢幻燈飾 x 歐陸市集

宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
聖誕臨近，日本再次成為香港旅客嘅熱門目的地！大阪作為日本關西地區嘅璀璨核心，已經為嚟緊嘅聖誕節精心策劃咗一系列精彩絕倫嘅慶祝活動。從流光溢彩嘅聖誕燈飾盛會、充滿異國情調嘅歐陸聖誕市集，到各大主題樂園嘅限定節日慶典，以及購物熱點推出嘅獨家優惠，大阪每個角落都洋溢住濃厚嘅節日氣氛，承諾為您帶嚟一個難忘嘅 2025 大阪聖誕之旅！
💡 Trip.com 終極攻略：玩轉關西聖誕！
為咗讓您嘅 2025 大阪聖誕之旅更加完美無瑕，Trip.com 為您精心彙整咗最全面、最實用嘅最新資訊！
呢份終極攻略涵蓋咗：
大阪必訪嘅夢幻聖誕燈飾景點
熱鬧非凡嘅聖誕市集
精明嘅購物指南
以及充滿節日氣氛嘅主題樂園
而家，就等我哋一同展開呢趟充滿驚喜、浪漫與歡樂嘅聖誕探索之旅啦！
大阪聖誕之旅 | 交通與行程規劃建議
要完美體驗大阪聖誕嘅無限魅力，順暢便捷嘅交通規劃絕對係成功嘅關鍵。無論您係從海外抵達關西國際機場（KIX），定係計劃喺大阪市內穿梭探訪各個精彩景點，以下我哋為您整理咗一份完整交通方案，助您輕鬆玩轉大阪聖誕！
1. 🛫 從香港飛大阪 (直航推薦)
從香港前往充滿聖誕氣氛嘅大阪，現有多班直航航班每日往返關西國際機場（KIX），旅程便捷無憂。
航空公司： 香港航空、國泰航空及香港快運（HK Express）等均提供優質直飛服務。
貼士： 建議旅客可提早於 Trip.com 預訂機票，享受更優惠嘅價格與更彈性嘅選擇，為您嘅大阪聖誕之旅做好萬全準備。
2. 🚊 從關西機場（KIX）前往市區 (高效接駁)
從關西機場出發，前往大阪市區有幾種高效率嘅交通方式：
交通工具
目的地 / 優勢
廣東話貼士
JR 關空快速
天王寺站 / 效率最高、車程約 30-35 分鐘。
啱晒住喺天王寺區或追求效率嘅旅客，最快捷直接！
南海電鐵 Rapi:t
難波站 / 豪華列車、設計獨特、車程約 38 分鐘。
如果行程集中喺難波或心齋橋購物區，呢款特急列車係理想之選。
機場利木津巴士
梅田、難波 OCAT 等主要酒店 / 覆蓋廣泛、無需轉乘。
適合攜帶大量行李或追求更舒適便捷嘅旅客，可直達酒店門口。
3. 🚇 大阪市內交通 (無限暢遊神卡)
想喺大阪市內暢遊無阻，探索每一個聖誕角落？以下係必備嘅交通神卡：
交通神卡
特點 / 費用
聖誕聯遊優勢
大阪地下鐵一日券 (Enjoy Eco Card)
無限次搭乘地下鐵、新電車及巴士。平日 ¥800，週末及假日更優惠至 ¥600。
性價比極高，適合喺市內集中探訪聖誕市集及燈飾景點。
大阪周遊卡 (Osaka Amazing Pass)
包含無限次搭乘地鐵，兼且免費入場超過 40 個熱門景點 (如梅田藍天大廈、大阪城)。
深度探索必備！ 邊玩邊慳錢，絕對係節省旅費嘅秘技，Trip.com 輕鬆預訂。
私鐵一日券
阪急、阪神或京阪電鐵推出嘅一日券。
如果行程延伸至神戶、京都或奈良等周邊城市，呢個選擇更具彈性且經濟實惠。
大阪地鐵巴士乘車券1日券／2日券|大阪地鐵及市營巴士周遊券，低至HK$0(134人已購)
【電子票】大阪周遊卡 | 大阪周遊1日券/2日券/萬博紀念樂園版 OSAKA AMAZING PASS，低至HK$175(22035人已購)
【官方票】 JR PASS 關西廣域鐵路周遊券5日 (電子兌換券)，低至HK$602(25015人已購)
大阪聖誕市集 | 感受濃厚歐陸風情
喺大阪寒冷嘅冬日裡，最能溫暖人心、點亮心情嘅，莫過於漫步於璀璨燈光下，手捧一杯熱騰騰嘅紅酒，沉浸喺精緻而充滿節日氣息嘅聖誕市集之中。大阪每年都會舉辦多個充滿獨特魅力嘅聖誕市集，佢哋係感受歐陸聖誕風情嘅絕佳場所！
🎄 天王寺公園「 聖誕市集 in 大阪 」
呢個聖誕市集位於天王寺公園「TEN-SHIBA」廣闊嘅草坪廣場，以其開闊嘅空間和輕鬆舒適嘅氛圍而聞名，深受家庭旅客和情侶們嘅喜愛。
現場設有約二十個精心佈置嘅小木屋攤位，提供嚟自世界各地嘅環球美食和匠心獨具嘅手工藝品。呢度係享受一個悠閒、溫馨嘅大阪聖誕午後嘅理想選擇，為您嘅節日增添一份寧靜嘅浪漫。
資訊類別
詳細內容
活動日期
2025年11月28日 (星期五) 至 12月25日 (星期四)
活動時間
11:00 - 21:00
地址地點
大阪市天王寺區茶臼山町5-55 天王寺公園「TEN-SHIBA」
交通方式
🚆 JR「天王寺站」、🚇 Osaka Metro 御堂筋線/谷町線「天王寺站」步行即可輕鬆抵達，交通非常便利。
費用
免費入場 (餐飲及商品另計)
圖片來源 : クリスマスマーケット in 大阪官方網頁
🎡【大阪聖誕必訪】梅田藍天大廈 Wonder Christmas Marche
梅田藍天大廈（Umeda Sky Building）下方嘅德國聖誕市集，無疑係大阪最具標誌性、最受歡迎嘅聖誕活動之一。
廣場中央矗立住一棵高達 25 米嘅巨型聖誕樹，搭配數十萬顆閃爍嘅 LED 燈飾，共同營造出如夢似幻嘅冬日仙境。市集內，多個充滿德國傳統風情嘅小木屋攤位鱗次櫛比，熱情地售賣住暖心嘅熱紅酒 (Glühwein)、地道嘅德式香腸、香甜嘅薑餅以及各式精美嘅聖誕雜貨，讓您彷彿瞬間置身於浪漫嘅歐洲聖誕小鎮，感受最純正嘅大阪聖誕氛圍！
資訊類別
詳細內容
活動日期
2025年11月14日 (星期五) 至 12月25日 (星期四)
活動時間
週一至週四: 16:00 – 22:00
地址地點
大阪市北區大淀中1-1 梅田藍天大廈1樓 Wonder Square
交通方式
🚆 JR 線：「大阪」站下車，步行約 7 分鐘。
費用
免費入場 (展望台及餐飲購物另計)
圖片來源 : Umeda Sky Building官方網頁
💡 大阪聖誕 | 光之饗宴 光之市集 (中之島公園)
作為大阪冬季盛事「大阪・光之饗宴」嘅璀璨一環，中之島公園嘅光之市集將美食嘅誘惑與燈光嘅魅力完美融合。
現場匯聚咗多輛特色美食餐車，提供熱騰騰嘅各國小食與暖心飲品，讓您喺寒冷嘅冬夜都能大飽口福。喺璀璨奪目嘅燈飾環繞下，品嚐美味佳餚，為您嘅大阪聖誕之夜注入絲絲暖意與無限歡樂！
資訊類別
詳細內容
活動日期
2025年11月3日 至 2026年1月31日 (展期非常長，橫跨整個聖誕新年！)
活動時間
17:00 – 22:00
地址地點
大阪市北區中之島 中之島公園一帶
交通方式
🚇 Osaka Metro 御堂筋線：「淀屋橋站」；
費用
免費入場 (餐飲及商品另計)
圖片來源 : 大阪光之饗宴官方網頁
大阪聖誕燈飾 | 沉浸璀璨光影世界
當夜幕降臨，大阪嘅冬季夜空因一系列規模宏大、精心設計嘅燈光秀而變得格外迷人。
✨ 大阪・光之饗宴 2025 (城市中軸線)
活動重點： 這是大阪冬季最盛大嘅燈光慶典，核心篇章包括「御堂筋彩燈」和「OSAKA光之文藝復興」。
視覺效果： 長達 4 公里嘅御堂筋大道，兩旁銀杏樹被數十萬顆華麗燈飾點亮，劃分為唔同顏色區域，營造出流光溢彩嘅城市中軸線，係情侶漫步、攝影愛好者嘅絕佳地點。
日期及地點： 2025年11月3日 至 12月31日，御堂筋 (阪神前路口～難波西口路口)。
交通： 沿線各站如「梅田站」、「心齋橋站」、「難波站」均可輕鬆到達。
圖片來源 : 大阪光之饗宴官方網頁
🏯 大阪城彩燈 大阪城 Illuminage (歷史穿越)
活動重點： 喺雄偉嘅大阪城西之丸庭園內，透過約 350 萬顆 LED 燈飾，重現大阪從戰國時代到現代都市嘅發展。
視覺效果： 您會睇到以燈光藝術塑造嘅通天閣、道頓堀等大阪著名地標，體驗一場穿越時空嘅視覺盛宴。
日期及地點： 2025年11月22日 至 2026年2月25日，大阪城西之丸庭園。
費用： 成人 ¥1,800 (網上預售或有優惠)。
圖片來源 : 大阪城Illuminage官方網頁
🎠 大阪枚方公園 - 光之遊樂園 (遊樂場浪漫)
活動重點： 公園華麗變身，以高達 13 米嘅標誌性巨型聖誕樹和璀璨嘅光之花園吸引遊客。
氛圍： 將刺激嘅遊樂設施與夢幻般嘅燈光藝術完美結合，營造出既浪漫又華麗嘅獨特氛圍，適合全家大小。
日期： 2025年11月1日 至 2026年4月6日 (需查官網確認營業時間)。
費用： 需購買入園門票。
圖片來源 : 大阪枚方公園官方網頁
大阪聖誕購物指南 | 選購限定禮品
聖誕節絕對係「掃貨」嘅黃金時機！大阪各大商場早就已經換晒節日靚裝，周圍都佈置到靚一靚，仲會推出好多獨家節日限定商品同埋超吸引嘅聖誕大減價。
無論你係想幫親朋好友揀份窩心特別嘅禮物，定係想獎勵吓自己辛勞咗成個年，嚟大阪行聖誕街，保證你一定可以滿載而歸！快啲嚟感受吓濃濃嘅「大阪聖誕氣氛」啦！
大阪聖誕 | Grand Front Osaka
Grand Front Osaka（簡稱 GFO）係梅田區嘅地標式大型綜合商場，集齊晒購物、食嘢同娛樂於一身，係聖誕期間嘅超人氣必去熱點！
每年聖誕節，商場內外嘅獨特**「香檳金燈飾」都係佢嘅最大賣點，營造出嗰種奢華又溫馨**嘅節日氣氛。嚟到呢度，你可以盡情享受購物樂趣，品嚐各式美食，然後行去中庭欣賞華麗嘅燈飾，一次過滿足晒你對大阪聖誕嘅所有願望！
地址： 大阪府大阪市北區大深町4-1
營業時間： 商店 11:00 - 21:00；餐廳 11:00 - 23:00 (溫馨提示：各店營業時間或有不同，建議出發前查清楚呀！)
交通： JR「大阪站」、Osaka Metro「梅田站」直通
圖片來源 : 香港01新聞官方網頁
【大阪聖誕新地標】Grand Green Osaka (梅北2期)
作為梅田地區嘅最新城市地標，Grand Green Osaka 喺聖誕節會為大阪帶嚟前所未有嘅活力同驚喜！
佢嘅重點活動係盛大嘅聖誕老人巡遊（Santa Parade）！屆時會有幾百位工作人員扮成可愛嘅聖誕老人，喺公園同商場附近歡樂巡遊，仲會向遊客派發精美小禮物🎁。最正嘅係，遊客都可以扮成聖誕老人一齊參加，親身體驗呢個熱鬧又充滿互動樂趣嘅大阪聖誕節氣氛！
地址： 大阪府大阪市北區大深町 (Grand Front Osaka 北側)
營業時間： 視乎各區域及活動而定
交通： JR「大阪站」、Osaka Metro「梅田站」行幾步就到（步行即達）
圖片來源 : 香港01新聞官方網頁
大阪聖誕 | 阿倍野 HARUKAS
日本第一高樓阿倍野 HARUKAS，係一座集百貨、觀景台同美術館於一身嘅超大型綜合設施。
嚟到大阪聖誕，你唔單止可以喺近鐵百貨總店盡情選購獨特嘅節日禮物，仲可以登上位於 58 樓至 60 樓嘅**「HARUKAS 300」觀景台**！喺上面，你可以用 360 度全景視野俯瞰成個大阪市區俾璀璨燈飾點亮嘅浪漫夜景，真係無得輸！另外，行去附近嘅天王寺公園聖誕市集都係一個唔可以錯過嘅精彩選擇，絕對令你嘅大阪聖誕之旅更加豐富多元！
地址： 大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43
營業時間： 百貨 10:00 - 20:30；觀景台 9:00 - 22:00
交通： JR「天王寺站」、Osaka Metro「天王寺站」直通
圖片來源：abenoharukas_osaka_official官方instagram
大阪聖誕主題景點 | 締造難忘回憶
除咗迷人嘅聖誕燈飾同熱鬧嘅市集之外，大阪各大主題樂園都已經換上繽紛嘅聖誕新裝！佢哋為遊客準備咗獨一無二、充滿驚喜嘅節日體驗，絕對係你大阪聖誕之旅唔可以缺少嘅環節，包你玩到盡情盡興！
【大阪聖誕狂歡】大阪環球影城：「NO LIMIT ! Christmas」
聖誕期間嘅日本環球影城（USJ），絕對係歡樂同魔法嘅代名詞，亦係體驗超狂大阪聖誕氣氛嘅首選！
佢嘅標誌性活動——「NO LIMIT! Christmas」夜間巡遊，會用超動感嘅聖誕歌曲同千變萬化嘅光影效果，將節日氣氛推到最高潮！此外，「霍格華茲™魔法世界」嘅冬日魔法表演會帶你進入奇幻境界，而高達 30 米嘅壯觀聖誕樹更加係璀璨奪目。呢一切都會為你帶嚟無與倫比嘅奇幻大阪聖誕體驗，等你完全沉浸喺夢幻嘅魔法世界入面！
活動日期： 2025年11月4日（二）～2026年1月4日（日）
地址： 大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號
營業時間： 每日不同，請參考官方網站
交通： JR夢咲線「環球城站」落車行幾步就到
圖片來源 : 大阪環球影城官方網頁
【大阪聖誕浪漫】堺・綠色博物館收穫之丘：Wonder Night Hill 20255
位於大阪南部，廣闊嘅堺・綠色博物館收穫之丘喺冬季會華麗變身做「Wonder Night Hill」，成為一片如夢似幻嘅燈光森林！
園區內有高達 20 米嘅巨型紅杉聖誕樹，仲有充滿童趣嘅發光韆鞦同埋各種造型精緻華麗嘅動物燈飾。成個活動營造出一個童話又浪漫嘅氣氛，非常適合一家大細一齊嚟，享受一個溫馨愉快嘅親子大阪聖誕時光！
活動日期： 2025年10月31日〜2026年2月23日
活動時間： 17:45 - 21:00
地址： 大阪府堺市南區鉢峯寺2405-1
交通： 泉北高速鐵道「泉丘站」轉乘南海巴士約15分鐘
費用： 需購買入場門票
圖片來源 : 堺・綠色博物館收穫之丘官方網頁
【大阪聖誕夢幻】梅田藍天大廈空中庭園：Dreamin’ girl Clara’s another story.. ～胡桃鉗的粉紅聖誕森林～
梅田藍天大廈嘅空中庭園，位於 40 樓、高達 173 米嘅壯闊空間，喺聖誕期間會俾人精心打造成一片獨特嘅粉紅色聖誕樹森林！
呢片森林會帶領遊客走入經典故事《胡桃鉗》嘅夢幻世界，感受童話般嘅浪漫。喺迷人嘅大阪市夜景襯托之下，無論係日間定夜晚，粉紅色嘅聖誕樹森林都會展現出截然不同嘅迷人氛圍，為你帶嚟一個與眾不同、充滿奇幻色彩嘅大阪聖誕體驗！
地點： 大阪市北區大淀中1 - 1 - 88 梅田 Sky Building
交通： JR 大阪駅 / 阪急大阪梅田駅 / Osaka Metro 梅田駅行 7 - 9 分鐘就到（徒步即可輕鬆抵達）
圖片來源 : Umeda Sky Building官方網頁
大阪聖誕 | 聖誕美食
嚟到大阪，點可以錯過充滿節日氣氛嘅特色美食呢？一齊嚟睇吓有咩聖誕限定嘅好嘢食啦！
大阪聖誕 | KFC 肯德基炸雞
呢個獨特嘅傳統源於 1974 年肯德基（KFC）一個經典廣告口號：「聖誕節當然要食 KFC 炸雞！」，並且一路流行至今。如果你都想體驗吓呢份日式聖誕風味，想試吓 KFC 嘅聖誕外賣桶，記住要提早預約，同埋預留足夠嘅等候時間呀！當然，冇預約都唔緊要，你可以去各分店碰吓運氣，話唔定都可以買到呢份節日限定嘅美味，為你嘅大阪聖誕增添一份地道體驗！
圖片來源 : Yahoo!Life 官方網頁
大阪聖誕 | Mister Donut 寶可夢冬甩
Mister Donut 係日本家傳戶曉嘅甜甜圈連鎖店。每年聖誕節，佢哋都會同人氣爆燈嘅寶可夢（Pokémon）聯手合作，推出一系列可愛又好味嘅寶可夢造型甜甜圈，成為節日期間嘅搶手貨！
今年已經係佢哋第七年合作啦！除咗經典嘅皮卡丘款式冬甩之外，今年仲特別加入咗地鼠造型，選擇更加豐富！除咗試食呢啲限定甜品之外，你仲可以買到限量周邊商品，為你嘅大阪聖誕之旅帶返獨特嘅紀念品！
圖片來源 : Mister Donut官方網頁
大阪聖誕 | 聖誕小小兵包子～蟹肉奶油
聖誕將至，大阪環球影城（USJ）唔單止換上華麗裝飾，連餐飲菜單都全面更新，迎接佳節！
除咗傳統嘅聖誕蛋糕、香脆吉拿棒、酥脆炸雞同香濃芝士熱狗等經典美食，園區仲特別推出咗聖誕限定版嘅蟹肉奶味小小兵包子等創意料理。等你可以喺大阪聖誕嘅歡樂氛圍中，一路食、一路玩、一路行，盡情享受一場美食巡禮！
圖片來源 : 大阪環球影城官方網頁
大阪聖誕市集 | 大阪酒店推介
聖誕及新年是旅遊旺季，強烈建議旅客 提前1至2個月在 Trip.com 上預訂酒店，以鎖定心儀的選擇和更優惠的價格。
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
把握機會，立即享受超值優惠！即日起至售完為止，透過 Trip.com 網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的專屬折扣。點擊此處，輕鬆省錢，讓您的大阪聖誕之旅更加經濟實惠，享受更多節日樂趣！此處查看更多！
THE 皇家花園酒店 ICONIC 大阪御堂筋
呢間酒店地點無得輸，坐落喺大阪最靚嘅御堂筋大道上，交通方便到極，地鐵站喺附近。酒店大堂同客房都設喺高層，景觀靚到震，好多住客都讚佢城市夜景一流！如果你鍾意簇新、設計現代、而且追求優越地理位置同高層靚景，呢度絕對係你嘅首選。
大阪都喜來登酒店
交通便利係佢最大嘅賣點！酒店直通近鐵大阪上本町站，樓下就係近鐵百貨，行街掃貨超級方便。最重要嘅係，關西機場巴士喺正門口上落，嚟回機場唔使煩轉車！作為老牌五星級酒店，服務穩定，房間亦夠晒寬敞，好適合經常出入關西機場或者想去奈良/神戶嘅旅客。
大阪麗嘉皇家酒店-洲際集團
呢間被譽為「大阪迎賓館」嘅酒店，雖然唔喺梅田最核心地帶，但提供免費接駁巴士直達 JR 大阪站/梅田，非常方便。佢嘅房間出名寬敞闊落，好適合家庭客或者多行李嘅旅客。加上酒店有成 20 間餐廳，餐飲選擇極之豐富，如果你追求高質服務同大空間住宿，絕對值得考慮。
更多大阪遊玩攻略
🎅 大阪聖誕節旅遊 FAQ
Q1：大阪聖誕節有咩特別嘅購物推介？
聖誕節係大阪嘅購物黃金時機！各大商場都會推出節日限定商品同聖誕大減價。你可以去梅田區嘅 Grand Front Osaka 掃貨，或者到阿倍野 HARUKAS 嘅近鐵百貨選購禮品，感受濃濃嘅節日氣氛。
Q2：大阪有邊幾個必去嘅聖誕燈飾同景點？
Grand Front Osaka： 必睇獨特嘅「香檳金燈飾」，奢華又溫馨。
阿倍野 HARUKAS： 登上 HARUKAS 300 觀景台，可以 360 度俯瞰璀璨嘅大阪夜景。
Grand Green Osaka (梅北2期)： 必睇聖誕老人巡遊（Santa Parade），仲可以打扮成聖誕老人一齊參加！
Q3：聖誕節去大阪環球影城（USJ）有咩特別活動？
USJ 會舉辦「NO LIMIT! Christmas」主題活動，係體驗超狂大阪聖誕氣氛嘅首選。重點包括：
動感十足嘅 「NO LIMIT! Christmas」夜間巡遊。
霍格華茲™魔法世界嘅冬日魔法表演。
高達 30 米嘅壯觀聖誕樹。
Q4：大阪仲有冇其他比較浪漫或適合親子嘅聖誕主題活動？
堺・綠色博物館收穫之丘： 舉行 「Wonder Night Hill」，變成夢幻燈光森林，適合親子同樂，有巨型聖誕樹同發光韆鞦。
梅田藍天大廈空中庭園： 打造成粉紅色聖誕樹森林，靈感嚟自《胡桃鉗》，充滿童話般嘅浪漫，係情侶打卡嘅好地方。
