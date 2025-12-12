大阪聖誕節 2025 終極攻略：玩轉關西夢幻燈飾 x 歐陸市集

大阪聖誕好去處

聖誕臨近，日本再次成為香港旅客嘅熱門目的地！大阪作為日本關西地區嘅璀璨核心，已經為嚟緊嘅聖誕節精心策劃咗一系列精彩絕倫嘅慶祝活動。從流光溢彩嘅聖誕燈飾盛會、充滿異國情調嘅歐陸聖誕市集，到各大主題樂園嘅限定節日慶典，以及購物熱點推出嘅獨家優惠，大阪每個角落都洋溢住濃厚嘅節日氣氛，承諾為您帶嚟一個難忘嘅 2025 大阪聖誕之旅！

💡 Trip.com 終極攻略：玩轉關西聖誕！

為咗讓您嘅 2025 大阪聖誕之旅更加完美無瑕，Trip.com 為您精心彙整咗最全面、最實用嘅最新資訊！

廣告 廣告

呢份終極攻略涵蓋咗：

大阪 必訪嘅夢幻聖誕燈飾景點

熱鬧非凡嘅聖誕市集

精明嘅購物指南

以及充滿節日氣氛嘅主題樂園

而家，就等我哋一同展開呢趟充滿驚喜、浪漫與歡樂嘅聖誕探索之旅啦！

大阪聖誕之旅 | 交通與行程規劃建議

要完美體驗大阪聖誕嘅無限魅力，順暢便捷嘅交通規劃絕對係成功嘅關鍵。無論您係從海外抵達關西國際機場（KIX），定係計劃喺大阪市內穿梭探訪各個精彩景點，以下我哋為您整理咗一份完整交通方案，助您輕鬆玩轉大阪聖誕！

1. 🛫 從香港飛大阪 (直航推薦)

從香港前往充滿聖誕氣氛嘅大阪，現有多班直航航班每日往返關西國際機場（KIX），旅程便捷無憂。

航空公司： 香港航空、國泰航空及香港快運（HK Express）等均提供優質直飛服務。

貼士： 建議旅客可提早於 Trip.com 預訂機票，享受更優惠嘅價格與更彈性嘅選擇，為您嘅大阪聖誕之旅做好萬全準備。

Shop Now





2. 🚊 從關西機場（KIX）前往市區 (高效接駁)

從關西機場出發，前往大阪市區有幾種高效率嘅交通方式：

交通工具 目的地 / 優勢 廣東話貼士 JR 關空快速 天王寺站 / 效率最高、車程約 30-35 分鐘。 啱晒住喺天王寺區或追求效率嘅旅客，最快捷直接！ 南海電鐵 Rapi:t 難波站 / 豪華列車、設計獨特、車程約 38 分鐘。 如果行程集中喺難波或心齋橋購物區，呢款特急列車係理想之選。 機場利木津巴士 梅田、難波 OCAT 等主要酒店 / 覆蓋廣泛、無需轉乘。 適合攜帶大量行李或追求更舒適便捷嘅旅客，可直達酒店門口。

3. 🚇 大阪市內交通 (無限暢遊神卡)

想喺大阪市內暢遊無阻，探索每一個聖誕角落？以下係必備嘅交通神卡：

交通神卡 特點 / 費用 聖誕聯遊優勢 大阪地下鐵一日券 (Enjoy Eco Card) 無限次搭乘地下鐵、新電車及巴士。平日 ¥800，週末及假日更優惠至 ¥600。 性價比極高，適合喺市內集中探訪聖誕市集及燈飾景點。 大阪周遊卡 (Osaka Amazing Pass) 包含無限次搭乘地鐵，兼且免費入場超過 40 個熱門景點 (如梅田藍天大廈、大阪城)。 深度探索必備！ 邊玩邊慳錢，絕對係節省旅費嘅秘技，Trip.com 輕鬆預訂。 私鐵一日券 阪急、阪神或京阪電鐵推出嘅一日券。 如果行程延伸至神戶、京都或奈良等周邊城市，呢個選擇更具彈性且經濟實惠。

大阪聖誕市集 | 感受濃厚歐陸風情

喺大阪寒冷嘅冬日裡，最能溫暖人心、點亮心情嘅，莫過於漫步於璀璨燈光下，手捧一杯熱騰騰嘅紅酒，沉浸喺精緻而充滿節日氣息嘅聖誕市集之中。大阪每年都會舉辦多個充滿獨特魅力嘅聖誕市集，佢哋係感受歐陸聖誕風情嘅絕佳場所！

🎄 天王寺公園「 聖誕市集 in 大阪 」

呢個聖誕市集位於天王寺公園「TEN-SHIBA」廣闊嘅草坪廣場，以其開闊嘅空間和輕鬆舒適嘅氛圍而聞名，深受家庭旅客和情侶們嘅喜愛。

現場設有約二十個精心佈置嘅小木屋攤位，提供嚟自世界各地嘅環球美食和匠心獨具嘅手工藝品。呢度係享受一個悠閒、溫馨嘅大阪聖誕午後嘅理想選擇，為您嘅節日增添一份寧靜嘅浪漫。

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月28日 (星期五) 至 12月25日 (星期四) 活動時間 11:00 - 21:00 地址地點 大阪市天王寺區茶臼山町5-55 天王寺公園「TEN-SHIBA」 交通方式 🚆 JR「天王寺站」、🚇 Osaka Metro 御堂筋線/谷町線「天王寺站」步行即可輕鬆抵達，交通非常便利。 費用 免費入場 (餐飲及商品另計)





天王寺公園「 聖誕市集 in 大阪 」

圖片來源 : クリスマスマーケット in 大阪官方網頁

Shop Now





🎡【大阪聖誕必訪】梅田藍天大廈 Wonder Christmas Marche

梅田藍天大廈（Umeda Sky Building）下方嘅德國聖誕市集，無疑係大阪最具標誌性、最受歡迎嘅聖誕活動之一。

廣場中央矗立住一棵高達 25 米嘅巨型聖誕樹，搭配數十萬顆閃爍嘅 LED 燈飾，共同營造出如夢似幻嘅冬日仙境。市集內，多個充滿德國傳統風情嘅小木屋攤位鱗次櫛比，熱情地售賣住暖心嘅熱紅酒 (Glühwein)、地道嘅德式香腸、香甜嘅薑餅以及各式精美嘅聖誕雜貨，讓您彷彿瞬間置身於浪漫嘅歐洲聖誕小鎮，感受最純正嘅大阪聖誕氛圍！

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月14日 (星期五) 至 12月25日 (星期四) 活動時間 週一至週四: 16:00 – 22:00 地址地點 大阪市北區大淀中1-1 梅田藍天大廈1樓 Wonder Square 交通方式 🚆 JR 線：「大阪」站下車，步行約 7 分鐘。 費用 免費入場 (展望台及餐飲購物另計)





梅田藍天大樓

圖片來源 : Umeda Sky Building官方網頁

💡 大阪聖誕 | 光之饗宴 光之市集 (中之島公園)

作為大阪冬季盛事「大阪・光之饗宴」嘅璀璨一環，中之島公園嘅光之市集將美食嘅誘惑與燈光嘅魅力完美融合。

現場匯聚咗多輛特色美食餐車，提供熱騰騰嘅各國小食與暖心飲品，讓您喺寒冷嘅冬夜都能大飽口福。喺璀璨奪目嘅燈飾環繞下，品嚐美味佳餚，為您嘅大阪聖誕之夜注入絲絲暖意與無限歡樂！

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月3日 至 2026年1月31日 (展期非常長，橫跨整個聖誕新年！) 活動時間 17:00 – 22:00 地址地點 大阪市北區中之島 中之島公園一帶 交通方式 🚇 Osaka Metro 御堂筋線：「淀屋橋站」； 費用 免費入場 (餐飲及商品另計)





中之島公園 光之市集

圖片來源 : 大阪光之饗宴官方網頁





大阪聖誕燈飾 | 沉浸璀璨光影世界

當夜幕降臨，大阪嘅冬季夜空因一系列規模宏大、精心設計嘅燈光秀而變得格外迷人。

✨ 大阪・光之饗宴 2025 (城市中軸線)

活動重點： 這是大阪冬季最盛大嘅燈光慶典，核心篇章包括「御堂筋彩燈」 和 「OSAKA光之文藝復興」。

視覺效果： 長達 4 公里 嘅御堂筋大道，兩旁銀杏樹被數十萬顆華麗燈飾點亮，劃分為唔同顏色區域，營造出 流光溢彩嘅城市中軸線 ，係情侶漫步、攝影愛好者嘅絕佳地點。

日期及地點： 2025年11月3日 至 12月31日，御堂筋 (阪神前路口～難波西口路口)。

交通： 沿線各站如「梅田站」、「心齋橋站」、「難波站」均可輕鬆到達。





大阪・光的饗宴 2024

圖片來源 : 大阪光之饗宴官方網頁

Shop Now

🏯 大阪城彩燈 大阪城 Illuminage (歷史穿越)

活動重點： 喺雄偉嘅 大阪城西之丸庭園 內，透過約 350 萬顆 LED 燈飾 ，重現大阪從戰國時代到現代都市嘅發展。

視覺效果： 您會睇到以燈光藝術塑造嘅 通天閣、道頓堀 等大阪著名地標，體驗一場 穿越時空 嘅視覺盛宴。

日期及地點： 2025年11月22日 至 2026年2月25日，大阪城西之丸庭園。

費用： 成人 ¥1,800 (網上預售或有優惠)。





大阪城彩燈

圖片來源 : 大阪城Illuminage官方網頁

🎠 大阪枚方公園 - 光之遊樂園 (遊樂場浪漫)

活動重點： 公園華麗變身，以高達 13 米嘅標誌性巨型聖誕樹 和璀璨嘅光之花園吸引遊客。

氛圍： 將 刺激嘅遊樂設施 與夢幻般嘅燈光藝術完美結合，營造出既浪漫又華麗嘅獨特氛圍，適合全家大小。

日期： 2025年11月1日 至 2026年4月6日 (需查官網確認營業時間)。

費用： 需購買入園門票。





大阪枚方公園 - 光之遊樂園

圖片來源 : 大阪枚方公園官方網頁

大阪聖誕購物指南 | 選購限定禮品

聖誕節絕對係「掃貨」嘅黃金時機！大阪各大商場早就已經換晒節日靚裝，周圍都佈置到靚一靚，仲會推出好多獨家節日限定商品同埋超吸引嘅聖誕大減價。

無論你係想幫親朋好友揀份窩心特別嘅禮物，定係想獎勵吓自己辛勞咗成個年，嚟大阪行聖誕街，保證你一定可以滿載而歸！快啲嚟感受吓濃濃嘅「大阪聖誕氣氛」啦！

大阪聖誕 | Grand Front Osaka

Grand Front Osaka（簡稱 GFO）係梅田區嘅地標式大型綜合商場，集齊晒購物、食嘢同娛樂於一身，係聖誕期間嘅超人氣必去熱點！

每年聖誕節，商場內外嘅獨特**「香檳金燈飾」都係佢嘅最大賣點，營造出嗰種奢華又溫馨**嘅節日氣氛。嚟到呢度，你可以盡情享受購物樂趣，品嚐各式美食，然後行去中庭欣賞華麗嘅燈飾，一次過滿足晒你對大阪聖誕嘅所有願望！

地址： 大阪府大阪市北區大深町4-1

營業時間： 商店 11:00 - 21:00；餐廳 11:00 - 23:00 (溫馨提示：各店營業時間或有不同，建議出發前查清楚呀！)

交通： JR「大阪站」、Osaka Metro「梅田站」直通





Grand Front Osaka

圖片來源 : 香港01新聞官方網頁

【大阪聖誕新地標】Grand Green Osaka (梅北2期)

作為梅田地區嘅最新城市地標，Grand Green Osaka 喺聖誕節會為大阪帶嚟前所未有嘅活力同驚喜！

佢嘅重點活動係盛大嘅聖誕老人巡遊（Santa Parade）！屆時會有幾百位工作人員扮成可愛嘅聖誕老人，喺公園同商場附近歡樂巡遊，仲會向遊客派發精美小禮物🎁。最正嘅係，遊客都可以扮成聖誕老人一齊參加，親身體驗呢個熱鬧又充滿互動樂趣嘅大阪聖誕節氣氛！

地址： 大阪府大阪市北區大深町 (Grand Front Osaka 北側)

營業時間： 視乎各區域及活動而定

交通： JR「大阪站」、Osaka Metro「梅田站」行幾步就到（步行即達）

Grand Green Osaka

圖片來源 : 香港01新聞官方網頁





大阪聖誕 | 阿倍野 HARUKAS

日本第一高樓阿倍野 HARUKAS，係一座集百貨、觀景台同美術館於一身嘅超大型綜合設施。

嚟到大阪聖誕，你唔單止可以喺近鐵百貨總店盡情選購獨特嘅節日禮物，仲可以登上位於 58 樓至 60 樓嘅**「HARUKAS 300」觀景台**！喺上面，你可以用 360 度全景視野俯瞰成個大阪市區俾璀璨燈飾點亮嘅浪漫夜景，真係無得輸！另外，行去附近嘅天王寺公園聖誕市集都係一個唔可以錯過嘅精彩選擇，絕對令你嘅大阪聖誕之旅更加豐富多元！

地址： 大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43

營業時間： 百貨 10:00 - 20:30；觀景台 9:00 - 22:00

交通： JR「天王寺站」、Osaka Metro「天王寺站」直通

阿倍野 HARUKAS

圖片來源：abenoharukas_osaka_official官方instagram

Shop Now

大阪聖誕主題景點 | 締造難忘回憶

除咗迷人嘅聖誕燈飾同熱鬧嘅市集之外，大阪各大主題樂園都已經換上繽紛嘅聖誕新裝！佢哋為遊客準備咗獨一無二、充滿驚喜嘅節日體驗，絕對係你大阪聖誕之旅唔可以缺少嘅環節，包你玩到盡情盡興！

【大阪聖誕狂歡】大阪環球影城：「NO LIMIT ! Christmas」

聖誕期間嘅日本環球影城（USJ），絕對係歡樂同魔法嘅代名詞，亦係體驗超狂大阪聖誕氣氛嘅首選！

佢嘅標誌性活動——「NO LIMIT! Christmas」夜間巡遊，會用超動感嘅聖誕歌曲同千變萬化嘅光影效果，將節日氣氛推到最高潮！此外，「霍格華茲™魔法世界」嘅冬日魔法表演會帶你進入奇幻境界，而高達 30 米嘅壯觀聖誕樹更加係璀璨奪目。呢一切都會為你帶嚟無與倫比嘅奇幻大阪聖誕體驗，等你完全沉浸喺夢幻嘅魔法世界入面！

活動日期： 2025年11月4日（二）～2026年1月4日（日）

地址： 大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號

營業時間： 每日不同，請參考官方網站

交通： JR夢咲線「環球城站」落車行幾步就到

大阪環球影城 「NO LIMIT ! Christmas」

圖片來源 : 大阪環球影城官方網頁

Shop Now

【大阪聖誕浪漫】堺・綠色博物館收穫之丘：Wonder Night Hill 2025 5

位於大阪南部，廣闊嘅堺・綠色博物館收穫之丘喺冬季會華麗變身做「Wonder Night Hill」，成為一片如夢似幻嘅燈光森林！

園區內有高達 20 米嘅巨型紅杉聖誕樹，仲有充滿童趣嘅發光韆鞦同埋各種造型精緻華麗嘅動物燈飾。成個活動營造出一個童話又浪漫嘅氣氛，非常適合一家大細一齊嚟，享受一個溫馨愉快嘅親子大阪聖誕時光！

活動日期： 2025年10月31日〜2026年2月23日

活動時間： 17:45 - 21:00

地址： 大阪府堺市南區鉢峯寺2405-1

交通： 泉北高速鐵道「泉丘站」轉乘南海巴士約15分鐘

費用： 需購買入場門票

堺・綠色博物館收穫之丘 Wonder Night Hill 2024

圖片來源 : 堺・綠色博物館收穫之丘官方網頁

【大阪聖誕夢幻】梅田藍天大廈空中庭園：Dreamin’ girl Clara’s another story.. ～胡桃鉗的粉紅聖誕森林～

梅田藍天大廈嘅空中庭園，位於 40 樓、高達 173 米嘅壯闊空間，喺聖誕期間會俾人精心打造成一片獨特嘅粉紅色聖誕樹森林！

呢片森林會帶領遊客走入經典故事《胡桃鉗》嘅夢幻世界，感受童話般嘅浪漫。喺迷人嘅大阪市夜景襯托之下，無論係日間定夜晚，粉紅色嘅聖誕樹森林都會展現出截然不同嘅迷人氛圍，為你帶嚟一個與眾不同、充滿奇幻色彩嘅大阪聖誕體驗！

地點： 大阪市北區大淀中1 - 1 - 88 梅田 Sky Building

交通： JR 大阪駅 / 阪急大阪梅田駅 / Osaka Metro 梅田駅行 7 - 9 分鐘就到（徒步即可輕鬆抵達）

梅田藍天大廈空中庭園 Dreamin’ girl Clara’s another story.. ～

圖片來源 : Umeda Sky Building官方網頁

Shop Now

大阪聖誕 | 聖誕美食

嚟到大阪，點可以錯過充滿節日氣氛嘅特色美食呢？一齊嚟睇吓有咩聖誕限定嘅好嘢食啦！

大阪聖誕 | KFC 肯德基炸雞

呢個獨特嘅傳統源於 1974 年肯德基（KFC）一個經典廣告口號：「聖誕節當然要食 KFC 炸雞！」，並且一路流行至今。如果你都想體驗吓呢份日式聖誕風味，想試吓 KFC 嘅聖誕外賣桶，記住要提早預約，同埋預留足夠嘅等候時間呀！當然，冇預約都唔緊要，你可以去各分店碰吓運氣，話唔定都可以買到呢份節日限定嘅美味，為你嘅大阪聖誕增添一份地道體驗！

KFC炸雞

圖片來源 : Yahoo!Life 官方網頁





大阪聖誕 | Mister Donut 寶可夢冬甩

Mister Donut 係日本家傳戶曉嘅甜甜圈連鎖店。每年聖誕節，佢哋都會同人氣爆燈嘅寶可夢（Pokémon）聯手合作，推出一系列可愛又好味嘅寶可夢造型甜甜圈，成為節日期間嘅搶手貨！

今年已經係佢哋第七年合作啦！除咗經典嘅皮卡丘款式冬甩之外，今年仲特別加入咗地鼠造型，選擇更加豐富！除咗試食呢啲限定甜品之外，你仲可以買到限量周邊商品，為你嘅大阪聖誕之旅帶返獨特嘅紀念品！

Mister Donut x Pokemon

圖片來源 : Mister Donut官方網頁

大阪聖誕 | 聖誕小小兵包子～蟹肉奶油

聖誕將至，大阪環球影城（USJ）唔單止換上華麗裝飾，連餐飲菜單都全面更新，迎接佳節！

除咗傳統嘅聖誕蛋糕、香脆吉拿棒、酥脆炸雞同香濃芝士熱狗等經典美食，園區仲特別推出咗聖誕限定版嘅蟹肉奶味小小兵包子等創意料理。等你可以喺大阪聖誕嘅歡樂氛圍中，一路食、一路玩、一路行，盡情享受一場美食巡禮！

USJ 聖誕小小兵包子～蟹肉奶油

圖片來源 : 大阪環球影城官方網頁





大阪聖誕市集 | 大阪酒店推介

聖誕及新年是旅遊旺季，強烈建議旅客 提前1至2個月在 Trip.com 上預訂酒店，以鎖定心儀的選擇和更優惠的價格。

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

把握機會，立即享受超值優惠！即日起至售完為止，透過 Trip.com 網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的專屬折扣。點擊此處，輕鬆省錢，讓您的大阪聖誕之旅更加經濟實惠，享受更多節日樂趣！此處查看更多！

呢間酒店地點無得輸，坐落喺大阪最靚嘅御堂筋大道上，交通方便到極，地鐵站喺附近。酒店大堂同客房都設喺高層，景觀靚到震，好多住客都讚佢城市夜景一流！如果你鍾意簇新、設計現代、而且追求優越地理位置同高層靚景，呢度絕對係你嘅首選。

THE 皇家花園酒店 ICONIC 大阪御堂筋

Shop Now





交通便利係佢最大嘅賣點！酒店直通近鐵大阪上本町站，樓下就係近鐵百貨，行街掃貨超級方便。最重要嘅係，關西機場巴士喺正門口上落，嚟回機場唔使煩轉車！作為老牌五星級酒店，服務穩定，房間亦夠晒寬敞，好適合經常出入關西機場或者想去奈良/神戶嘅旅客。

大阪都喜來登酒店

Shop Now





呢間被譽為「大阪迎賓館」嘅酒店，雖然唔喺梅田最核心地帶，但提供免費接駁巴士直達 JR 大阪站/梅田，非常方便。佢嘅房間出名寬敞闊落，好適合家庭客或者多行李嘅旅客。加上酒店有成 20 間餐廳，餐飲選擇極之豐富，如果你追求高質服務同大空間住宿，絕對值得考慮。

大阪麗嘉皇家酒店-洲際集團

Shop Now





更多大阪遊玩攻略





🎅 大阪聖誕節旅遊 FAQ

Q1：大阪聖誕節有咩特別嘅購物推介？

聖誕節係大阪嘅購物黃金時機！各大商場都會推出節日限定商品同聖誕大減價。你可以去梅田區嘅 Grand Front Osaka 掃貨，或者到阿倍野 HARUKAS 嘅近鐵百貨選購禮品，感受濃濃嘅節日氣氛。

Q2：大阪有邊幾個必去嘅聖誕燈飾同景點？

Grand Front Osaka： 必睇獨特嘅「香檳金燈飾」，奢華又溫馨。

阿倍野 HARUKAS： 登上 HARUKAS 300 觀景台 ，可以 360 度俯瞰 璀璨嘅大阪夜景 。

Grand Green Osaka (梅北2期)： 必睇聖誕老人巡遊（Santa Parade），仲可以打扮成聖誕老人一齊參加！

Q3：聖誕節去大阪環球影城（USJ）有咩特別活動？

USJ 會舉辦「NO LIMIT! Christmas」主題活動，係體驗超狂大阪聖誕氣氛嘅首選。重點包括：

動感十足嘅 「NO LIMIT! Christmas」夜間巡遊 。

霍格華茲™魔法世界 嘅冬日魔法表演。

高達 30 米嘅壯觀聖誕樹。

Q4：大阪仲有冇其他比較浪漫或適合親子嘅聖誕主題活動？