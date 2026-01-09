大阪通天閣商店街發生火警 冒出大量濃煙 消防車到場撲救｜Yahoo

小朋友放電的好去處又有優惠！擁有3間主題分店的室內遊樂場Momoland推出快閃優惠，門票限時「買1送1」，原價一小時$150包1大1小入場，折扣後1大1小一小時平均只需$75，即是買一套門票可玩兩小時！小朋友既可以玩全港現時唯一的室內滑草梯，更有特色霓虹光影體能競技場、巨型波波池等，適合不同年齡兒童，家長們準時1月9日10am搶購啦！

Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前