大阪通天閣商店街發生火警 冒出大量濃煙 消防車到場撲救｜Yahoo

食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
屯門女子墮樓亡 男朋友報案後失聯 執法人員急尋人調查
【on.cc東網專訊】屯門有人墮樓亡。昨日(7日)晚上8時10分，一名男子報案，指其姓蔡(36歲)女朋友於友愛邨愛德樓高處墮下，倒臥平台位置。救援人員接報到場，將昏迷事主送往屯門醫院治理，惜其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信，女子從上址一梯間on.cc 東網 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
日本「一夫多妻」男子涉偷拍性愛片被捕 網售逾千影片圖利 警方檢獲洗腦手冊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本 39 歲男子小野洋平與兩名女子實踐「一夫多妻」生活，三人涉嫌在未經同意下，偷拍小野洋平與其他女子性行為，並上載至網上圖利，合共在網上分享近 1000 段相關影片及照片，估計獲利逾 5500 萬日圓（約 273 萬港元）。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
金鐘太古廣場銀行疑收假匯款單領160億歐元 六旬內地婦被捕(更新)
今日(8日)中午12時09分，警方接獲金鐘太古廣場內一銀行職員報案，指一名女子在上址出示懷疑虛假文書並要求提款。據悉，事主出示虛假匯款單要求提款160億歐元。 警方到場了解後，該名66歲姓周內地女子涉嫌「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第五隊跟進。am730 ・ 19 小時前
【中環解密】青年火鍋湯底小便 父母慘賠220萬
內地火鍋店海底撈，去年發生食客向湯底小便事件，法院判決兩名涉事的未成年人及其監護人，向海底撈公開賠禮道歉，監護人賠償海底撈經濟損失220萬元人民幣。信報財經新聞 ・ 11 小時前
韓亞飛香港客機「尿袋」著火 事主燒傷手 機組人員兩分鐘內救熄 目擊者：起火時有人大叫｜Yahoo
韓亞航空今日（9日）通報，一架由韓國仁川國際機場飛往香港的航班，在飛行途中機艙突然起火，起火來源是一名乘客攜帶的「尿袋」。機組人員順利將火撲滅，機上共載 284 名乘客，除了事主手部輕微燒傷，其他乘客未受影響。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
藍田邨單位起火 約300人疏散
【Now新聞台】藍田邨一個單位發生火警，初步無人受傷。 起火單位嚴重焚毀，外牆熏黑，窗框飛脫。晚上近七時，藍田邨藍蔚樓5樓一個單位發生火警，冒出濃煙，消防員到場開一條喉及一隊煙帽隊灌救。大約300名住客自行疏散去地下，消防員正調查起火原因。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
尖沙咀彌敦道酒店兩男疑服藥一人亡 36 歲外籍男被加控誤殺 案件今早提堂｜Yahoo
尖沙咀日前有兩名男子懷疑在酒店服藥，一名 24 歲男子其後死亡，另一名 36 歲外籍男子早前被控管有危險藥物等罪，警方昨日再以涉嫌誤殺罪名拘捕他。該名外籍男子已被加控誤殺罪，案件已於今日（7日）上午提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
車Cam直擊｜的士葵涌道西九龍走廊逆線行駛 警拘81歲男司機
警方表示留意到社交媒體片段，顯示周二（1月6日）凌晨約4時，一部的士於葵涌道和西九龍走廊逆線行駛。西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊深入調查，翻查大量閉路電視後，周三（1月7日）拘捕涉案81歲本地男的士司機，涉嫌「危險駕駛」。被捕人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。事件中並無人受傷。涉案的士亦已被扣留於九龍灣車輛am730 ・ 1 天前
網上援交騙案兩周逾40宗 26歲男支付約會「保證金」被呃近37萬元
警方「守網者」社交平台發文，指過去兩星期，警方共接獲超過40宗網上援交騙案，涉案損失逾170萬港元。 其中，一名26歲本地男子於去年12月29日，透過Telegram認識了新朋友。對方聲稱可在除夕陪伴男子吃飯及倒數，約在深水埗會合，但見面前先要支付「保證金」。男子透過銀行帳戶將近37萬港元，分別11次轉賬到6個指定銀行帳戶，最後對方並無應約及失聯，男子方知受騙。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
馬杜羅夫婦出庭全身傷 美官員稱逃跑時撼穿頭 被押監獄屢傳停電、暴力問題｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國 1 月 3 日出動三角洲特種部隊，在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro），連同其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）押到紐約受審，期間被關在臭名昭著的布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，MDC）。二人周一（5 日）首次出庭，馬杜羅起立時顯得吃力，弗洛雷斯頭部纏著繃帶。有特朗普政府官員指，他們是在逃跑時撞上門框受傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
六旬婦涉100元賄賂銀行職員開戶口遭廉署起訴
廉政公署落案起訴一名女子，控告她涉嫌以100元行賄一名銀行職員，以協助她開設個人銀行戶口，案件昨日(7日)下午在西九龍裁判法院提訊，她並無答辯，裁判官朱文瀚將案件押後至3月4日再提訊，期間被告獲准保釋。 被告張莉(60歲)，退休人士，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。被告於周一(5日)下午到香港am730 ・ 1 天前
香港好去處｜兒童遊樂場Momoland買1送1快閃優惠！人均$75起／全港首個室內滑草梯／適合1至16歲小朋友
小朋友放電的好去處又有優惠！擁有3間主題分店的室內遊樂場Momoland推出快閃優惠，門票限時「買1送1」，原價一小時$150包1大1小入場，折扣後1大1小一小時平均只需$75，即是買一套門票可玩兩小時！小朋友既可以玩全港現時唯一的室內滑草梯，更有特色霓虹光影體能競技場、巨型波波池等，適合不同年齡兒童，家長們準時1月9日10am搶購啦！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
沙田瀝源邨男清潔工遭T牌左軚車撞倒 涉案32歲男司機被捕 暫准保釋
【1月8日18:17更新】警方表示，經進一步調查後，昨日（7日）晚上約7時在沙田區被捕一名32歲姓鄭本地男子，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，已獲准保釋候查，須於二月上旬向警方報到。 ----------------------------------------- 沙田發生車禍。1月7日清晨6時許am730 ・ 17 小時前
休班警牛頭角駕私家車撞警車 涉酒駕等四罪被捕停職 據了解隸屬東九龍總區︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】牛頭角協調道昨日（6 日）深夜發生交通意外，一名休班男警員駕駛私家車撞向警車。該名男警涉嫌酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、及發生交通意外後沒有報案，現已被落案起訴，並即時停職。據了解，休班警隸屬東九龍總區。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國鹽湖城教會喪禮外爆槍擊案 位處摩門教聚會所 2 死 3 危殆 疑犯在逃︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國猶他州鹽湖城一所教堂外當地時間星期三（7 日）晚上發生槍擊案，造成 2 人死亡及 6 人受傷。事發時教堂內正為一名人士舉行追思禮拜，現場突然傳出多下槍聲。當地警方指出，所有受害者均為成年人，目前仍未有疑犯落網。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
中大醫學系內地生承認偷拍裙底 求情稱有參與社會活動冀輕判
一名中文大學醫學系博士研究員，今日在粉嶺裁判法院承認在商場扶手電梯偷拍女子裙底。署理主任裁判官香淑嫻考慮到被告背景良好，為他索取感化及社會服務令報告，押後至本月26日判刑，強調仍有機會判監。 妻子亦是醫學博士 29歲被告田天承認於去年9月23日，在大埔新達廣場扶手電梯，用手機偷拍一名34歲女士的裙底。一名男am730 ・ 19 小時前
港鐵老翁不滿被阻打女乘客 女乘客苦訴事發後僱主突然通知不用上班
港鐵黃大站車廂周日(1月4日)晚上發生襲擊事件，一名老翁疑尋找座位時不滿被阻，與一名女乘客發生口角，繼而出拳打向女子的面部。患有抑鬱症的女事主透露事後兩度萌生輕生念頭，更被新僱主突然通知不用上班。 29歲的事主李小姐接受傳媒訪問，指被對方打了幾拳，嘴唇及下顎持續疼痛。心理上更深受影響，本身患有抑鬱的她以往曾嘗試自am730 ・ 1 天前
休班警涉酒駕私家車撞警車被捕停職｜瑞士寶盛指貴金屬市場見投機跡象｜方媛曝光細女 Cheryl 近照｜1 月 8 日・Yahoo 早報
牛頭角協調道周二深夜發生交通意外，一名休班男警員駕駛私家車撞向警車。警方周三指，該名男警涉嫌酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、及發生交通意外後沒有報案，現已被落案起訴，並即時停職。據了解，休班警隸屬東九龍總區。Yahoo新聞 ・ 1 天前