恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
大阪酒店優惠｜梅田Intergate酒店人均低至$349.5！鄰近大型購物中心/免費歎咖啡、下午茶、宵夜
Trip.com於即日起至11月2日推出「暢遊日本」優惠活動，大賣低至$99起的一口價酒店，繼10月9日推出京都八條都酒店後，10月16日晚上9點推出大阪梅田Intergate酒店，每晚$699，除開人均$349.5，住客可免費享用咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等，以及大歎大浴場，設備尤如五星級酒店一樣，即刻往下睇睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
10.16晚上9點開搶 每晚$699
10月16日晚上9點Trip.com將推出大阪梅田Intergate酒店一口價優惠，每晚只需$699，二人入住人均只需$349.5，雖然暫時未知所適用的入住時間，但Yahoo購物專員幫大家碌去官網睇睇平時房價，若不計早鳥優惠的話，平均每晚大約為25,000日圓（約港幣$1,275），換言之今次優惠幾乎為5折，加上大阪10月為世博閉幕、11月為紅葉季、12月則為聖誕檔期，無論那段日子出發都值回票價！
大阪梅田Intergate酒店
價錢：每晚$699，人均$349.5
開搶日期：10月16日9pm
5分鐘步程到JR大阪站 鄰近大型購物中心
大阪梅田Intergate酒店絕對適合行街精入住，位於梅田繁華地段，距離JR大阪站櫻橋出口只需行5分鐘即達，Grand Green Osaka、KITTE 大阪、LUCUA Osaka等大型商場全部都可以步行過去，買到一袋二袋亦可以放回酒店，甚至到頂樓大浴場浸浴、焗桑拿或大歎按摩椅後再外出博殺。酒店2021年開幕，設計現代時尚，寬敞明亮，部分客房配備浴缸，住客更可免費享用咖啡、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等，實屬蔗渣價錢燒鵝享受的住宿體驗！
大阪梅田Intergate酒店
價錢：每晚$699，人均$349.5
開搶日期：10月16日9pm
大阪梅田Intergate酒店
地址：大阪市北區梅田2丁目4-9（地圖按此）
交通：JR大阪站櫻橋出口步行約5分鐘
更多相關文章：
大阪新酒店7大推介！人均低至$307 鄰近難波站/房內私人桑拿/大阪灣景色 即睇暑假最低房價
大阪酒店19大推介！暑假房價人均低至$267.5 不用轉線直達世博會場、全球最高無邊露天風呂、連接關西最大水療中心
大阪新酒店優惠｜JR大阪站「格蘭龍仕柏酒店」人均低至$486起歎溫泉水療！鄰近大阪新地標購物超方便
大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜
京都好去處｜京都嵐山花燈路10月浪漫回歸！竹編燈籠點亮竹林小徑 每位$426起 大阪出發、同遊奈良
GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法
2025日本主題樂園排行榜｜大阪USJ屈居亞軍、冠軍毫無懸念？第5位大家未必去過
大阪新酒店｜奢華酒店品牌柏典酒店大阪新開幕！大阪城景觀/先進科技療癒空間/著名音樂人設計冥想空間
2025大阪世博｜兵庫縣新景點推介！海濱綠丘公園BBQ、阪神競馬場坐迷你新幹線、垂水Outlet瘋狂購物
遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法
東京機場交通優惠｜羽田機場利木津巴士票買1送1！單程只需$36.9起、最快40分鐘直達新宿站及多間酒店
日本流感季提早殺到！日本厚生勞動省：較去年早5週爆發、東京、沖繩為重災區 即睇預防措施
其他人也在看
香港貿發局聯同科技園於迪拜GITEX Global 2025設香港館
香港貿發局將於10月13至17日，與香港科技園聯手，在迪拜舉行的全球海灣資訊科技展（GITEX Global 2025）兩個場地設館，帶來共22家創科企業展示人工智能及機械人、物聯網（IoT）及綠色科技範疇的最新產品及解決方案。現場將舉辦推介會及交流晚宴，協助業界在快速增長的中東市場探索潛在合作與商機，同時展示香港創科實力及作為國際創科中心的獨特優勢。GITEX Global 2025今年踏入第45屆，活動雲集科技巨頭及創新初創企業，預計將吸引來自180多個國家、超過20萬名與會者。隨著中東市場迅速增長，香港貿發局今年率領創科界展團參展，協助香港創科企業開拓中東市場。貿發局中東及非洲首席代表林國駿表示，貿發局在今屆GITEX Global設立香港科技館，協助香港創科企業聯繫中東、以至國際市場的潛在合作夥伴。同時，設立香港科技館亦有助吸引中東及來自世界各地的投資者和創科公司，以香港作為切入點，開拓大灣區、以至更廣闊的內地市場，以及東南亞等高增長市場，進一步鞏固香港作為超級聯繫人及超級增值人的角色。#香港貿發局 #香港科技園 (CW)infocast ・ 1 天前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬
近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。28Hse.com ・ 1 天前
《港樓》西貢傲瀧高層三房1,675萬連車位成交 原業主持貨7年跌價25%
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢清水灣傲瀧新近再錄蝕讓成交，單位為第9座高層D室，實用面積1,173平方呎，屬三房(一套) 兩廳連工人房套間隔，望內園景，單位原叫價1,780萬元，終獲買家以1,675萬元連車位承接，實用面積呎價14,280元，屬市價水平。 廖振雄指出，原業主於2018年2月以2,241萬元購入上址及車位，持貨7年至今沽售，賬面勁蝕566萬元，單位期內跌價約25%。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
安達祐実從童星到金髮辣媽！ 她的變身背後有什麼隱情？
你有沒有聽過一個2歲就當模特兒、12歲喊一句話讓全日本瘋狂的女孩？😜 安達祐実，1981年9月14日出生在東京台東區，152公分的小個子，卻有大大的能量！Japhub日本集合 ・ 20 小時前
【賽事】全球長跑精英瞄準歐洲極速賽道 2025 華倫西亞馬拉松精英跑手媲美大滿貫
被譽為「歐洲極速賽道」的華倫西亞馬拉松，多年來都被世界各地長跑精英視為創 PB 及破紀錄的聖地，賽事所吸引的國際精英跑手，陣容比任何一個大滿貫馬拉松亦毫不遜色！日前賽會正式公布了本屆參賽精英跑手陴容，...運動筆記 ・ 10 小時前
【實惠】周年感謝賞 精選傢俬低至半價、精選家品$9.9（即日起至20/10）
由即日起至10月20日，Pricerite 實惠周年感謝賞，特別提供一系列激抵開心價優惠，精選傢俬低至半價，大型傢俬免運費包安裝；精選家品$9.9起，包退包換，不同家電及寵物用品都有震撼價！除此之外還有驚喜換購活動，可以驚喜價換購多款人氣好物：包括李錦記頭抽、抗菌木砧板、手提行李箱以及Sanrio characters儲物箱，數量有限，換完即止！YAHOO著數 ・ 16 小時前
【話題】馬拉松日本紀錄保持者鈴木健吾 告別富士通開啟新篇章
日本馬拉松現役紀錄保持者－鈴木健吾，於日前（10/08）正式退出效力長達七年半的富士通陸上競技部，同時也辭去在富士通的工作。這位曾經締造日本歷史的跑者，選擇在職業生涯的高峰期，勇敢的邁向一個全新的跑道...運動筆記 ・ 7 小時前
濟州島變身Pokémon樂園！如美地植物園4大主題溫室 野生捕獲小精靈｜濟州好去處
各位「精靈訓練員」注意！韓國濟州島正式變身成為Pokémon天堂喇！由10月2日至10月26日期間，濟州如美地植物園搖身一變成為韓國首個大型Pokémon主題植物園「Pokémon GREEN GARDEN」。這個佔地110,000平方米的戶外庭園加上10,000平方米的室內溫室，現正被各種Pokémon佔據，當中最矚目的14米高異色椰蛋樹（阿羅拉形態）坐鎮中央，配合4個不同屬性主題溫室、限定商品及Pokémon GO印章比賽等活動，絕對是一眾「訓練員」必去朝聖地。Yahoo 旅遊 ・ 46 分鐘前
樓市轉向「改宿」｜近月逾10宗全幢住宅酒店成交涉逾30億
受住宅租金回勇及酒店改裝學生宿舍概念帶動，過去約兩個月市場至少錄得逾10宗全幢住宅或酒店買賣，涉資合共逾30億元。近兩個月投資市場有回暖跡象，全幢物業及酒店買賣成為焦點。統計顯示，自8月至今，市場至少出現10幢全幢物業交投，當中包括酒店及長租型住宅，涉資逾30億元。業界認為，政府推動「留學香港」品牌，以及學生宿位需求上升，酒店改裝為學生宿舍的有具大潛力吸引買家入市。宏安（01243）旗下新蒲崗「日新舍」取得成功後，8月再出手，聯同基金以約4.3億元購入「旭逸酒店‧旺角」；該物業總樓面面積約4.9萬平方呎，現時提供約199間客房。宏安表示，物業鄰近港鐵站，對學生租客非常吸引；連同新蒲崗項目，明年合共料推出約1,800個床位。同類個案還有中原投資斥約3.4億元，向香港基督教女青年會（YWCA）購入西半山般咸道38C號般咸軒，計劃改裝為學生宿舍，初步規劃約提供200個床位。市場人士指，具交通便利及生活配套的全幢酒店及住宅，是現時財團購買改裝宿舍的重要考慮。除改宿之外，全幢住宅作出租用途亦受資金追捧，主因租金回報理想、現金流較穩定。個別成交包括灣仔莊士敦道138號太極軒，上月底以約5.5億元易28Hse.com ・ 1 天前
Realme 新機 GT8 Pro 將獲 Ricoh 加持，目標「打造街頭新傳奇」
從 2016 年 Leica 加持的華為 P9 開始，在本業上已漸顯頹勢的相機廠在手機領域覓得了新的商機。之後蔡司、Hasselblad 接連下場，如今日系街拍的代表 Ricoh 也宣布和 Realme 達成了戰略合作。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Matthieu Blazy執掌下的「人間CHANEL」是這樣：Jennie、Nicole Kidman、竇靖童演繹不同風格的香奈兒
Matthieu Blazy 執掌 Chanel 後，首個 2026 春夏時裝展華麗登場！作為巴黎時裝周的重頭戲，當然邀來的嘉賓亦是份量十足。在 Matthieu Blazy 的統領下，「人間 CHANEL」品牌大使們又有哪些新風格？一起來看看吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期熱選（09/10-13/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，世家簡易茶包100入 $28.9/件、Hansung豬肉加雞肉午餐肉 $26/2件、Haitai Calbee Jagabee薯條 $39.9/2件、森永 Naturis健康素材麥餅 $25.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
男生心底的：女生禁忌清單！日本綜藝揭秘NG行為超傻眼
最近，日本一檔超人氣節目《獨身女與新婚有田》（日文：有田と独身女たち）推出了一集特別企劃，主題直擊靈魂深處：「女生有哪些行為，會讓男生覺得『這婚結不了』？」Japhub日本集合 ・ 16 小時前
香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品
動漫迷注意！官方授權動漫主題店Microworks ACG動漫聯動將於10月10日起在銅鑼灣皇室堡舉行一年一度「動漫聯動祭」，出售過千款產品，有全新發售的，亦有早前動漫節火速售罄的精品，場內特設5大人氣動漫大型打卡位、兩大抽卡機，以及全港首度登場的《DAN DA DAN膽大黨》高速婆婆吉祥物見面會，喜歡《鬼滅之刃》、《怪獸8號》、《我獨自升級》、《藥師少女的獨語》等動漫的粉絲，即睇以下活動詳情及購物優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
《市評》港股造淡 北水重來成交達3,868億 恒生獲提私有化飆近26%
A股長假後復市造好，港股今日受滙控(00005.HK)及中芯(00981.HK)等跌勢拖累向下。美股道指隔晚微跌1點，但納指升1.1%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.591%，美國10年期債券孳息升至4.133%，美匯指數升至99.01，美元兌日圓升至152.86。道指期貨最新跌10點或0.02%，納指期貨最新跌27點或0.11%。上證綜指今日反覆升51點或1.3或收3,933點，深證成指升1.5%，滬深兩市成交額共2.65萬億元人民幣。 恒指高開32點，初段曾跌348點見26,480點後回升，午後曾升148點一度高見26,978點，全日跌76點或0.3%，收26,752點，連跌四個交易日(累跌534點或2%)；國指全日升6點或0.1%，收9,530點；恒生科技指數跌42點或0.7%，收6,471點。大市全日成交總額按日大升1.22倍至3,868.18億元。北水交易總成交額1,609.21億元，而南向資金今日淨流入105.4億元(上日淨流入110.46億元)。阿里巴巴(09988.HK)下滑2.4%收173.3元。 【恒生飆逾兩成 滙控提私有化】 滙控(00005.HK)擬溢價3AASTOCKS ・ 16 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
點一龍結業｜點心專門店「點一龍」全線結業 荃灣最後分店10月12日最後營業！
本港結業潮不斷，連鎖點心專門店「點一龍」宣布最後分店將於10月12日結業，意味著點一龍將會全線結業。不少食客知道後都表示不捨⋯Yahoo Food ・ 17 小時前
麥子樂否認與人爭執及恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利
今日（9日）有網民於Threads指控藝人麥子樂，不單與人爭執，更涉及威嚇行為。而麥子樂回覆《Yahoo娛樂圈》時否認以上行為Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
恒生私有化｜56年恒生指數恐再無「恒生」 網民：似菠蘿包無菠蘿
滙豐控股(005)及恒生銀行(011)今日公告，滙豐建議以每股155港元，溢價約30%將恒生私有化，並撤銷逾半世紀恒生銀行的上市地位，消息震動全港。隨著恒生銀行的上市地位可能被撤銷，成為一間私人公司，這意味著迄今56年的恒生指數，今後很可能再無恒生銀行。am730 ・ 15 小時前
財經｜恒生私有化 滙控艾橋智：戰略考慮商業決定
滙豐控股(00005)提出私有化恒生銀行(00011)，滙控行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)表示，此純粹是基於戰略考慮而做出的商業決定，交易不會影響2025年的股息支付率。 艾橋智在《彭博》節目上談及私有化恒生銀行計劃時表示，這是一項促進增長的投資，展現集團對香港前景的信心，與壞賬情況無關；30%的溢價是非常可觀、很有吸引力的報價，並預計將進一步精簡和簡化。Fortune Insight ・ 22 小時前