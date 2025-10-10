大阪酒店優惠｜梅田Intergate酒店人均低至$349.5！鄰近大型購物中心/免費歎咖啡、下午茶、宵夜

香港貿發局將於10月13至17日，與香港科技園聯手，在迪拜舉行的全球海灣資訊科技展（GITEX Global 2025）兩個場地設館，帶來共22家創科企業展示人工智能及機械人、物聯網（IoT）及綠色科技範疇的最新產品及解決方案。現場將舉辦推介會及交流晚宴，協助業界在快速增長的中東市場探索潛在合作與商機，同時展示香港創科實力及作為國際創科中心的獨特優勢。GITEX Global 2025今年踏入第45屆，活動雲集科技巨頭及創新初創企業，預計將吸引來自180多個國家、超過20萬名與會者。隨著中東市場迅速增長，香港貿發局今年率領創科界展團參展，協助香港創科企業開拓中東市場。貿發局中東及非洲首席代表林國駿表示，貿發局在今屆GITEX Global設立香港科技館，協助香港創科企業聯繫中東、以至國際市場的潛在合作夥伴。同時，設立香港科技館亦有助吸引中東及來自世界各地的投資者和創科公司，以香港作為切入點，開拓大灣區、以至更廣闊的內地市場，以及東南亞等高增長市場，進一步鞏固香港作為超級聯繫人及超級增值人的角色。#香港貿發局 #香港科技園 (CW)

infocast ・ 1 天前