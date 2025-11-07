大阪酒店優惠｜難波APA度假酒店低至11折！人均只需$305起 步行5分鐘直達難波站、道頓堀＋設溫泉大浴場｜Agoda雙11優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

大阪酒店優惠｜難波APA度假酒店低至11折！人均只需$305起！步行5分鐘內直達難波站、道頓堀＋設溫泉大浴場｜Agoda雙11優惠2025

大阪秋冬時節，正值是賞楓浸溫泉黃金期，酒店價格相對都會較高，適逢一年一度雙11的快閃優惠，Agoda特別推出雙11限定優惠，多間大阪酒店均有超抵折扣，當中人氣酒店之選APA度假酒店大阪難波站前塔樓（APA Hotel Resort Osaka Namba Ekimae Tower），住宿更低至11折，人均只需$305起，精明的讀者們一定要捉緊是次優惠！

步行2分鐘直達難波站、5分鐘到達心齋橋、道頓堀

去旅遊搵酒店住宿，有誰不想住在熱門景點附近。位於大阪難波站步行僅2分鐘路程的APA度假酒店大阪難波站前塔樓，正正坐落於大阪中心地段，步行約5分鐘即達心齋橋商店街和道頓堀美食區，前往黑門市場「掃街」都同樣方便；想去朝聖大阪必去的難波八阪神社，亦只需10分鐘，一次過滿意晒逛街、美食、觀光需求，地置位置認真無得輸！

位於大阪難波站步行僅2分鐘路程的APA度假酒店大阪難波站前塔樓，正正坐落於大阪中心地段。（圖片來源：Agoda）

住客只需步行約5分鐘即達心齋橋商店街和道頓堀美食區，前往黑門市場「掃街」都同樣方便（圖片來源：Agoda）

設溫泉大浴場、露天泳池、桑拿、水療區

酒店於2024年年底才開幕，樓高40層、房間超過2,000間，設有標準房、高級房、相連房、豪華房等多個房型，是關西地區最大規模的度假型酒店之一。酒店其中一大亮點是設有超大公共浴場（男女分開），24小時開放，包含室內熱水浴池、冷水浴池、桑拿房及露天浴池，住客就算住在大阪鬧區中，都能體驗正宗日式泡湯文化。另外，頂樓40樓有專屬住客屋頂泳池，搭配露台和熱水按摩浴缸，可以邊游水邊看夜景，浪漫滿分！酒店還有Spa中心提供按摩、身體護理及臉部療程，徹底可以放鬆身心。

頂樓40樓有專屬住客屋頂泳池，搭配露台和熱水按摩浴缸，可以邊游水邊看夜景！（圖片來源：Agoda）

室內熱水浴池、冷水浴池。（圖片來源：Agoda）

桑拿房（圖片來源：Agoda）

優惠低至11折！人均只需$305起

APA度假酒店大阪難波站前塔樓的房間雖然偏骨緻，但勝在位於大阪市區黃金地帶及有完善配套，相當受遊客歡迎。入住1間標準房間，一晚房價高達5,691，現Agoda激減至人均$305起，優惠名額有限，先搶先得，錯過今次雙11優惠，就要自掏腰包俾多啲book酒店啦！

標準房 - 禁煙 (High Floor Standard Room - Non-Smoking)

房價：$610起 （原價$5,691） ，人均$305起

APA度假酒店大阪難波站前塔樓的房間雖然偏骨緻，但勝在位於大阪市區黃金地帶及有完善配套，相當受遊客歡迎。（圖片來源：Agoda）

入住1間標準房間，一晚房價高達5,691，現Agoda激減至人均$305起！（圖片來源：Agoda）

APA酒店&度假村大阪難波站前塔樓 (APA HOTEL＆RESORT OSAKA NAMBA EKIMAE TOWER )

地址：日本大阪市難波區湊町1-2-13（地圖）

入住時間：3pm後

退房時間：10am前

交通：乘搭JR難波站下車，僅步行約2分鐘直抵酒店

