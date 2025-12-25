《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
大阪酒店｜道頓堀酒店引入世博爆紅「自動洗澡機」！1.5小時沉浸式享受、每位約$900
曾於大阪世博引起熱話的「未來人類洗濯機」，現已正式進駐道頓堀Crystal Hotel III，成為日本首間提供此體驗的酒店。無需抽籤排隊，只要預約入住，即可親身感受這場來自未來的洗浴革命，躺進一個透明太空艙，讓溫水與氣泡自動洗淨全身。想體驗未來的洗澡方式，就要把這間酒店列入行程表中。
自動洗澡機 透明艙內自動洗淨
這部被暱稱為「自動洗澡機」的裝置，由大阪科技公司Science開發，外形猶如一個透明太空艙。使用者只需躺進艙內，機器便會自動注入溫水，並釋放大量微細氣泡，無需使用肥皂，便能完成全身清潔。在剛過去的關西世博中，這部機器以「15 分鐘全自動洗澡」的嶄新體驗吸引大批參觀者，場場爆滿，成為展覽中的人氣焦點。如今，旅客無需再苦等機會，只要入住道頓堀水晶酒店 III 的指定房型，即可享受這項話題科技。
1.5 小時沉浸式體驗 每人約 $900
酒店推出的「未來人類洗濯機體驗服務」以時段形式提供，每次使用時間1.5 小時，費用為 18,000 日圓（約港幣$900），需至少兩人預約，最多可四人共用。每位實際入艙時間約為 20 分鐘，過程包括注水、氣泡包覆、溫水霧及水流搖曳等多重感官刺激，主打「洗淨、療癒、調整」三大效果。要留意是，體驗需透過酒店官網預約，並不接受現場即時報名，建議有興趣的旅客提早安排。
道頓堀Crystal Hotel III
地址：大阪市中央區島之內 2-6-13
交通：地下鐵長堀橋站、日本橋站步行約 8 分鐘
未來人類洗濯機體驗服務：兩人成行每人 18,000 日圓
網址：按這裡
其他人也在看
日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店
Sanrio粉絲有福啦！位於九州大分縣的日本唯一戶外Sanrio主題樂園「三麗鷗和諧樂園 （Harmony Land）」，即將迎來史上最大規模重整！營運公司Sanrio Entertainment正式公布「Entertainment Resort化計劃」，預計用10年時間將樂園升級為可長住的「天空樂園」度假區，初期投資約100億日圓，總投資達數百億日圓，未來Hello Kitty、My Melody等角色將在更舒適、更夢幻的環境迎接大家！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
聖誕大餐食譜│聖誕樹牛油果小多士 三樣材料即可快手做的餐前小吃？
聖誕派對，好友相聚，未齊人開餐，少不了一些餐前派對小吃去填填肚子，除了薯片和芝士凍肉拼盤等小食，也可以預備些簡單快手的小吃，這個將方包分成四個三角形來製作的牛油果小多士，加上小雪條棍，再加點蟹籽做裝飾，像不像閃著聖誕小燈泡的聖誕樹，非常應景，亦可做親子小吃，即睇如何製作聖誕樹牛油果小多士：Yahoo Food ・ 1 天前
全球首間哈利波特酒店！2026德國LEGOLAND開幕，麻瓜圓夢入住霍格華茲四大學院宿舍
各位麻瓜們準備好你的魔杖及加隆(Galleon)魔法幣吧！全球哈利波特迷期待已久的官方主題酒店終於成真。Merlin Entertainments與華納兄弟探索全球體驗部門（Warner Bros. Discovery Global Experiences）正式宣布，2026年將在德國樂高樂園度假區（LEGOLAND Deutschland Resort）開設全球第一間哈利波特主題酒店。 這次計劃最特別之處，在於將魔法世界與樂高積木創意完美結合，打造出一個與環球影城截然不同的住宿體驗。酒店將以霍格華茲為設計靈感，房間會按照葛萊分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫四大學院主題佈置，加入大量魔法道具與互動元素。配合同步開幕的樂高哈利波特主題園區，旅客從踏入度假區那刻開始，就如同收到霍格華茲入學通知書般，正式進入JK羅琳筆下的奇幻世界。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Dior 2026早春飾物超美來襲！「小雛菊系列」春日感爆棚，這6款耳環頸鏈精緻細節藏不住
繼品牌新任創意總監Jonathan Anderson將俏皮的小雛菊元素帶入Dior的時裝世界後，這個充滿朝氣的符號便成為了新的設計焦點！2026早春系列更進一步，推出多款以雛菊為主題的飾物，將柔美浪漫的花卉意象化為可佩戴的精緻工藝，為日常造型注入輕快清新的早春氣息！Yahoo Style HK ・ 1 天前
派對後必看！5招貼士急救疲倦肌膚 去浮腫、消黑眼圈 超高CP值護膚品35折起/MEDIHEAL面膜每片低至$7.8
聖誕節即將到臨，再直落跨年倒數，緊接而來的約會、派對、飯局令肌膚疲倦又欠缺乏活力！加上乾燥且不穩定的天氣影響，皮膚產生的乾紋、暗啞、黑眼圈、粉刺等多種問題統統出現！而接下來又到新年、情人節，大家不想打卡照全被暗黃浮腫、黑眼圈搶佔焦點？Yahoo購物精選了節日後保濕急救、提亮暗黃、緊緻去腫及掃走黑眼圈的5大貼士，再配合簡單保養技巧，一步到位對抗疲倦殘樣！到時日日去party都不用怕！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
首都專線｜「情緒價值」成內地年輕人消費新特點
【Now新聞台】天仍未黑，各位賓客已陸續來到為晚宴做準備。服飾、妝容、髮型，每個細節都不容忽視，悉心打扮都只是為了吃一餐飯。富麗堂皇的大廳，這裡不是拍戲的地方，而是吃晚飯的地方，中國舞、琵琶、古箏、笛，中國樂器齊合奏。服飾妝髮、拍照，餐費加起來人均盛惠過千元，吃的不是山珍海味，而是一份情緒價值。蘇女士：「以這種情緒價值來講，這個價格不貴吧，我覺得是非常合理的，不管怎麼講，我認為這種情緒性的，就是沉浸式的就餐體驗，是非常值得一試的，我很喜歡。因為我覺得人生苦短，我覺得能享受生活的話，那一瞬間我覺得是值得的。」陳女士：「我覺得現在基本上都是為情緒而消費了，吃飯的話大家都會覺得已經很普通，沒甚麼感覺了，沉浸式的會更好一些，體驗感更好一些。」除了看表演和吃飯之外，演員也會突然走出來邀請客人一起互動，投入表演其中。工信部早前稱，中國傳統文化、國潮從小眾潮流躍升為年輕人追捧的主流趨勢，有學者認為是需求升級結果。經濟學者曹和平：「恰好是吃穿住行大體上得到滿足，然後又從吃穿住行這個水平上要向大健康，要向人們的心理意識形態，產業升級換代，消費的升級換代這個方向去過渡，這就是過去所說的消費升級理論，比如說冬雪經濟、節假日長假、金像獎經濟來推動經濟的增長。 」曹和平又認為，未來經濟發展要順應市場需要，包括利用北京獨特的歷史文化背景，支持國潮文化發展。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
深圳火鍋2025〡深圳打邊爐推介10+！潮汕牛肉火鍋任食放題/豪華古城火鍋/鮮宰秦川牛/傳統砂鍋配炭火爐
深圳火鍋2025邊間最吸引？火鍋作為飲食界的長青樹，一年四季不分任何季節都是聚餐首選！深圳的火鍋出名種類多且花款多，即使是每日食一間都肯定有排試！想輕易實現火鍋自由，Yahoo Food精選10+間人氣必食火鍋店，馬上看看內文的深圳火鍋推介！Yahoo Food ・ 20 小時前
2025 暢遊澳洲及紐西蘭攻略：機票酒店 HK$500 優惠、門票買 1 送 1
即刻參加 Trip.com 超級目的地活動，領取暢遊澳洲及紐西蘭專屬優惠 ！由 12 月 8 日至 1 月 4 日，提供 HK$400 機票優惠代碼、酒店九折代碼及半價酒店優惠 。每日 12:30 激搶門票/體驗買 1 送 1，更有機場接送與租車 92 折代碼 。立即查看最新優惠，規劃你嘅夏日大洋洲之旅！Trip.com ・ 1 天前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 14 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 1 天前
東京母子4人與男友死亡案件 女死者曾搬空氣清新機入男友屋
日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者27歲的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。 這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在am730 ・ 1 天前
小儀婚前早已累積財富 「小富婆」曾創業、長揸滙豐、坐擁千萬物業
阮小儀聖誕宣布結婚，引來圈內外關注。翻查資料，她早年已透過置業、創業及長期持有滙豐股票累積財富，為人生下半場鋪好後路。Yahoo財經 ・ 19 小時前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 14 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 17 小時前
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 21 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼
麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！Yahoo Food ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 1 天前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前