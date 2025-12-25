大阪酒店｜道頓堀酒店引入世博爆紅「自動洗澡機」！1.5小時沉浸式享受、每位約$900

曾於大阪世博引起熱話的「未來人類洗濯機」，現已正式進駐道頓堀Crystal Hotel III，成為日本首間提供此體驗的酒店。無需抽籤排隊，只要預約入住，即可親身感受這場來自未來的洗浴革命，躺進一個透明太空艙，讓溫水與氣泡自動洗淨全身。想體驗未來的洗澡方式，就要把這間酒店列入行程表中。

道頓堀酒店引入世博爆紅「自動洗澡機」。（官方圖片）

自動洗澡機 透明艙內自動洗淨

這部被暱稱為「自動洗澡機」的裝置，由大阪科技公司Science開發，外形猶如一個透明太空艙。使用者只需躺進艙內，機器便會自動注入溫水，並釋放大量微細氣泡，無需使用肥皂，便能完成全身清潔。在剛過去的關西世博中，這部機器以「15 分鐘全自動洗澡」的嶄新體驗吸引大批參觀者，場場爆滿，成為展覽中的人氣焦點。如今，旅客無需再苦等機會，只要入住道頓堀水晶酒店 III 的指定房型，即可享受這項話題科技。

使用者只需躺進艙內，機器便會自動注入溫水，並釋放大量微細氣泡，在剛過去的關西世博中，成為展覽中的人氣焦點。（官方圖片）

1.5 小時沉浸式體驗 每人約 $900

酒店推出的「未來人類洗濯機體驗服務」以時段形式提供，每次使用時間1.5 小時，費用為 18,000 日圓（約港幣$900），需至少兩人預約，最多可四人共用。每位實際入艙時間約為 20 分鐘，過程包括注水、氣泡包覆、溫水霧及水流搖曳等多重感官刺激，主打「洗淨、療癒、調整」三大效果。要留意是，體驗需透過酒店官網預約，並不接受現場即時報名，建議有興趣的旅客提早安排。

以時段形式提供，每次使用時間1.5 小時，費用為 18,000 日圓（約港幣$900），需至少兩人預約，最多可四人共用。（官方圖片）

道頓堀Crystal Hotel III

地址：大阪市中央區島之內 2-6-13

交通：地下鐵長堀橋站、日本橋站步行約 8 分鐘

未來人類洗濯機體驗服務：兩人成行每人 18,000 日圓

網址：按這裡

