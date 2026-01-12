拉麵店雙菜單的遊客屠刀？ 大阪英文貴7成氣炸中國客！

大阪拉麵店雙面菜單玩火：英文價貴7成氣炸遊客，店主火上澆油喊禁中國人入內！

嘿，旅行時最怕當冤大頭，日本大阪一間熱門拉麵店最近就因為這檔子事鬧得沸沸揚揚。店家被爆出「陰陽菜單」，日文版價格親民，切到英文版卻貴了近7成，簡直像在考驗外國客的智商。

這事一曝光，網上炸鍋，有人笑說「有趣體驗」，有人氣得直呼歧視。結果店主不甘示弱，還在社群發文揚言要「禁止中國人進店」，這波操作讓事件從價格爭議升級成國際風波。

這家店叫「富田製麵」，位在大阪難波區，以招牌豚骨拉麵聞名，平日排隊人龍長長的。根據網友分享的照片，一碗特大叉燒拉麵，日文菜單只要1380日圓（約台幣380元），

但英文版跳到2400日圓（約台幣660元），差價高達1000日圓。店家解釋是因為外語服務成本，但網友不買帳，有人挖出店主富田守的X帳號，他曾抱怨中國遊客鬧事，

聲稱90%糾紛來自他們，因此考慮禁入。這發文一出，引來日本國內外批評，連當地媒體如朝日新聞都報導，質疑是否違反反歧視法。

有趣的是，這不是孤例，日本有些餐廳早有類似雙重定價，像是京都某些觀光店對外國客加收「英語菜單費」。但這次事件特別火爆，因為店主直接點名中國人，讓人聯想排外情緒。

網上討論熱烈，有人挺店家「自家店自己決定」，有人嘲「那就別開在觀光區啊」。根據日本觀光廳數據，2024年中國遊客訪日達500萬人次，是重要客源，這禁令一出，恐怕自斷財路。

日本國際觀光振興機構也跳出來提醒，歧視行為會損害國家形象。學者木曾崇在部落格分析，這種定價策略註定失敗，因為中國遊客認漢字，看日文菜單一眼就知差價，感覺被騙更火大。

店主把經營失誤推給顧客，只會讓問題從商業變社會爭議。總之，這拉麵店事件像場鬧劇，價格遊戲玩過頭，搞得大家不開心。希望店家反思，畢竟好吃的拉麵該人人共享。

Japhub小編有話說

哎，這店主操作太猛了，從雙菜單到禁入令，簡直自找麻煩！你遇過類似旅行坑嗎？留言吐槽，我們一起笑看這些奇葩事，記得下次出國多比價喔～

