小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
第一次到大阪旅遊時感到驚訝的5件事
擁有各式美食與豐富娛樂性的大阪是日本代表性的觀光大城，不論日本人或外國人都很喜歡到大阪旅遊。但是可能有些來自國外的旅客第一次造訪大阪時會覺得好像跟當初所想像的有點不同。本篇文章將介紹來自印尼的外國旅客實際到大阪旅遊時，感到驚訝的事情。
※以下針對過去曾到大阪旅遊的外國旅客採訪，個人意見僅供參考。
大阪很多友善又健談的人！
Joshua Davenport / Shutterstock.com
「上次去大阪是為了見住神戶的朋友而順便去大阪與京都旅遊的。覺得關西人很友善又健談。在大阪特別感到驚訝的是街上的人都很開朗。談話時的聲音大，很多人也會大聲的說笑，覺得這部分和東京差很多。」
似乎許多外國人覺得日本人很害羞。但的確日本人通常不太把內心的感情表現在臉上、也比較沉默，所以帶給外國人日本人有點冷漠的印象。但是並不是所有的日本人都很害羞。也有人是表情豐富、健談的。
尤其是大阪人的友善和健談的程度讓外國人驚訝到覺得「真的是日本人嗎？」、「和我認識的日本人完全不同！」。實際上許多外國人也表示大阪人很友善，在路上迷路時，被大阪的婆婆幫助了！或是感覺大阪人比東京人更願意積極地和外國人講話等等。
在大阪意外的有很多人會說英文？
「在商店街逛街時，店員好像跟我說了些日文，但因為我聽不懂日文，只聽懂謝謝的日文。這裡的人語調好像不太一樣，覺得很特別。但意外的商店街的店員有很多人都會說英文，讓我能很放心的購物。」
「我在大阪站看到車站裡有祈禱室。雖然印象中英語等外語在大阪沒有很普遍，但有這樣貼心的設備真是令人驚訝。」
外國人到大阪旅遊時感到驚訝的事情還有一件事就是「大阪腔」。大阪腔的獨特腔調與用語即使是日本人都不一定可以聽懂。所以也難怪外國人會對於大阪腔感到訝異了。
另外，雖然有不少的外國人覺得日本人不會英文，連這次受訪的印尼男性在造訪日本前也是這麼認為的。但是實際到大阪的商店街購物時發現有店員會說英語，溝通上沒有問題。我想這是因為商店街的人經常與外國旅客做生意，所以變得會使用英文交流。還有大阪車站內的祈禱室，其實這是全日本第一個呢！當時也蔚為話題。
其實大阪很早開始就關注外國旅客帶來的觀光效益，並一直在為歡迎外國旅客來日本做準備。除了祈禱室外，「觀光景點網站的多語言對應」和「免費Wi-Fi熱點的安裝」等讓外國旅客可以在大阪輕鬆地享受觀光。
大阪的人好像打扮得很浮誇？
「在大阪會看到在東京很少見到的打扮風格，與東京相比，許多人的穿著更明亮華麗。」
「豹紋和色彩艷麗的衣服」可以說是代表大阪的流行風格。大阪的婆婆們很喜歡華麗風格的服裝。其實連同是日本人都對於大阪婆婆日常穿著老虎臉圖案的黃色上衣搭配紫色褲子、或是紅色裙子等的打扮感到訝異。也難怪外國人會對於大阪的時尚風格嚇一跳了。說大阪是全日本最多穿著華麗的人也不為過。如果你有機會造訪大阪的話也請觀察一下大阪這個獨特的時尚文化。
大阪交通便利，方便前往各個觀光景點
「從大阪出發的話有很多可以一天來回的景點，真是太好了。京都與奈良也很近，很快就可以到。想去關西四處觀光的話只要住在大阪的飯店就好了，移動到各地的交通非常方便。我之前先住在大阪的飯店，後來移動到京都的飯店，覺得一直住大阪就好了幹嘛還住京都，當時很後悔呢。」
大阪是鄰近歷史悠久的京都與奈良等日本代表性的觀光名勝，而且有許多廉價航空也有飛行大阪，對外國旅客來說非常的方便。而且關西國際機場到大阪有電車與巴士等許多交通方式可利用。搭乘JR關空快速的話只要65分鐘就能抵達大阪站了。大阪擁有完善的酒店等住宿設施，可以說是最適合外國旅客作為旅遊關西周遭景點的最佳住宿地。
實際上造訪大阪的外國旅客，亦是從2011年的158萬人上升到2018年的1142萬人，不斷的成長。
大阪有許多站著吃的美食
MACH Photos / Shutterstock.com
「看到大阪的商店街裡有許多販售烤扇貝、炸肉餅等站著吃的攤販感到很訝異。在東京很少看到這樣站著吃的美食，大阪還散發著welcome的氣氛，太有趣了。也有許多外國人在購買這些美食，所以很多都有寫英文。」
說道大阪就不能不提到章魚燒，大阪燒和串炸等受到日本國內外喜愛的知名料理。而且不僅是料理的味道和種類，能輕鬆地站著品嘗也是受到好評的原因之一。正如同接受採訪的印尼男性所說的一樣，的確東京的人比較在意別人的眼光，所以要這樣站著享用食物有點困難。但大阪完全不介意，反而有種輕鬆站著享用美食的氣氛，外國旅客也一定會喜歡的。
結語
看完以上印尼人的感想大家覺得如何呢？大阪是日本數一數二的觀光大城，即使是初次訪問日本的旅客，也能感到滿意。同時大阪也是個獨具特色的城市，或許能改變你原先對於日本的印象，而且大阪人友善又健談，很好交談也是大阪的特色之一。在大阪旅遊能體驗到和東京完全不同的氣氛與文化。還沒到過大阪的話，趕快將大阪排入你的行程吧！
參考資料：
2019年上半期（1～6月）的來阪者數（大阪 外國人觀光客數推移）大阪府：
http://www3.keizaireport.com/jump.php?RID=394585&key=24426
▼你還會有興趣
其他人也在看
東京景點哪個最失望？台人票選冠軍竟是「它」，網友：都被中國人占據了
東京作為亞洲最熱門的旅遊城市之一，每年吸引數百萬台灣遊客造訪，然而並非所有知名景點都能讓人留下美好回憶。近日網路上掀起一波討論熱潮，針對東京最令人失望的觀光景點進行排名投票，結果第１名竟是知名商圈「上食尚玩家 ・ 1 天前
劈腿偷吃只排第2！10大分手原因排行榜，「冠軍」讓關係秒破裂、無法挽回
愛情，總是在最甜蜜的時候讓人深信不疑，曾經以為這份悸動能長久不變，然而現實終究不是浪漫的偶像劇，當生活壓力與日常磨合逐漸浮現，感情也在無聲之中產生裂痕，２人從親密一步步走向疏離，最終只能各奔東西，成為食尚玩家 ・ 32 分鐘前
站在香爐旁邊要幹嘛？東京淺草那些讓觀光客驚訝的好玩新發現
東京・淺草是相當受到觀光客歡迎的一個觀光區，保留了復古街道風景的淺草在日本人眼裡也是特別具有日式風情。淺草的獨特令對於許多曾造訪的外國觀光客相當感動，不過除了正面肯定的印象之外，淺草也有不少特色讓人大開眼界。 這次邀請加拿大、美國及英國人現身說法，談談他們在淺草所感到驚訝、感動的事物，一起來看看淺草這世界級的人氣觀光地在大家眼中又是什麼模樣吧！ （本文內容為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 1 天前
Harrods香檳禮盒疑標錯價？6支只售HK$5！結帳連運費僅HK$245 聖誕派對要入貨
英國名牌百貨 Harrods 推出疑似標錯價優惠，其一款香檳禮盒在售價僅標示 HK$5／6支，Yahoo Food小編親身嘗試下單，以HK$5加HK$240運費，即HK$245入手半打香檳，震驚一眾同事之餘，更有人直呼「買唔買得過已經唔重要，咁平見都未見過」。Yahoo Food ・ 1 小時前
飲茶好去處2025｜12間香港高質飲茶食點心推介！優惠價低至49折/米芝蓮點心$38起/海景飲茶
飲茶食點心是香港人的日常生活，不論你是喜歡新派點心，還是懷舊點心，香港都有各式各樣的餐廳可以選擇，今次Yahoo就集齊米芝蓮級、海景飲茶、傳統點心等等供大家選擇，當中更有不少設有優惠價，趕快約家人好友一同聚會飲茶！Yahoo Food ・ 1 小時前
【OK便利店】5天狂減 雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂 $33/6件（即日起至30/11）
OK便利店推出5天狂減限時優惠，雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂 $33/6件、阿波羅 Monaka/三文治/孖箭可樂檸檬條 $30/4件、珍珍薯片 120克 $13.5/件、DR. YOU PRO 蛋白棒 70克 $18.5/件、魔爪碳酸能量飲料 355毫升 $13.5/件、茶派 500毫升 $8/件、朝日啤酒 500毫升/麒麟一番巨罐裝啤酒 500毫升 $9/件！YAHOO著數 ・ 15 小時前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 17 小時前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單
日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
【話題】男教練過度接觸女跑手身體惹爭議 教練回應：「如果不攙扶選手可能會受傷！」
日前舉行的仁川國際馬拉松出現了爭議性的一幕！當韓國女跑手李秀敏以國內女子組第一名的成績沖過終點後，其教練金完基立刻走近她，試圖拿毛巾包裹住李秀敏的上半身。然而，就現場畫面所見，李秀敏對於教練的舉動表現...運動筆記 ・ 13 小時前
疑內地行山客昂平高聲喧鬧 留大量垃圾傳惡臭
【on.cc東網專訊】本港行山徑吸引大量市民和旅客遊覽，然而有市民日前到馬鞍山郊野公園昂平時，發現有其他行山客帶大量食品上山開餐後，將食品包裝、膠袋、筷子和紙巾等諸多垃圾直接棄於原地，令草地布滿垃圾，發出陣陣惡臭，該名市民看不過眼，遂代為清理垃圾，但希望其他行山on.cc 東網 ・ 20 小時前
週末快閃廣州攻略！Trip.com 優惠大放送 低至26折歎世界
想快閃廣州？Trip.com 幫你慳到盡！整合廣州至荀酒店、平價機票、高鐵車票、熱門景點門票及旅行團懶人包。即睇最新優惠，週末即興出發食買玩，輕鬆規劃你的廣州之旅！Trip.com ・ 20 小時前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304
Black Friday即將來臨，除了旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，酒店集團優惠也是各位旅人的搶購對象！Marriott公布Cyber Week Sale詳情，會員經Marriott APP預訂指定酒店可享75折優惠，更可儲Marriott Bonvoy會員積分，參與酒店達7千多間，不妨到官網格價。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
深圳人氣玩樂優惠推介：機票回贈$78、機票酒店套票半價、旅遊禮包大放送
想返大陸玩又想慳錢？Trip.com教你精明出發！由深圳起飛，機票即賺$78回贈，逢星期二搶機+酒套票激減$500！即睇內地旅遊全攻略，拎走專享優惠，探索大江南北！Trip.com ・ 1 天前
同程上季多賺23% 用戶新高
同程旅行（0780.HK）昨收市後公布截至9月底止季度業績，收入錄得55.09億元（人民幣．下同），按年升10.4%。當中，核心在線旅遊平台業務收入達46.09億元，餘下9億元是度假業務收入。信報財經新聞 ・ 1 天前
《大行》滙研：中日航線取消對內地航空公司盈利構成直接風險 同程、攜程受惠穩健旅遊需求
近日中國呼籲國民避免前往日本，另據報內地航空公司收到要求，削減日本航班的措施將維持至明年3月底。滙豐研究發表報告指，將對內地航空公司的盈利構成直接風險。自疫情以來，中國至日本航線一直是內地航空公司的高利潤航線，而延長航班削減的措施涵蓋了最具利潤的農曆新年假期。 不過，滙豐研究認為，雖然前往日本的遊客減少，但旅遊需求並未消失，因此旅客傾向更改目的地，當中同程旅行(00780.HK)可受惠於國內旅行需求上升，而攜程-S(09961.HK)則受惠於旅客轉往其他國外目的地。 該行表示，雖然今年第三季季節性表現強勁，但預期三大內地航空股將在第四季重陷虧損，料屆時三企將錄得60億元人民幣虧損。該行看好同程及攜程可受惠於穩健的旅遊需求，重申予國航(00753.HK)、東航(00670.HK)及南航(01055.HK)H股「減持」評級，目標價分別4.3元、2.6元及3.3元。該行予同程「買入」評級，目標價26元；並予攜程(TCOM.US)美股「買入」評級，目標價90美元。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
簡訊：國泰十月客貨運量齊升
國泰航空有限公司（0293.HK）周一公布十月份運營數據，國泰航空及香港快運於上月共接載逾320萬人次旅客，按月增21%；貨運量則超過15萬噸，按月增長12%。 國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，受惠於國慶黃金周及中秋節等多個假期，十月初由內地前往香港及全球各地的休閒出行需求顯著增長。加上香港舉行多個大型展覽，吸引來自多個長途市場的入境旅客。公司在十月的載客率高86%﹐創近年同月新高。 國泰航空於本月開通每日往返長沙的直航服務，以及每周三班往返澳洲阿德萊德的季節航班；而香港快運將於本月下旬，開通每日往返沙巴的航班。 周二國泰開市升0.8%報11.69港元，過去一年股價由低位升40%。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前