日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等

大阪日本環球影城（USJ）每年最令人期待的「Universal Cool Japan」今年再次突破想像！1月30日起，5大超人氣IP將同時進駐園區，包括首次登場的《葬送的芙莉蓮》、經典回歸的《名偵探柯南》、震撼升級的《咒術迴戰》，還有東野圭吾原著《假面飯店系列》與《魔物獵人荒野》。今年最特別之處在於每個體驗都全面進化：柯南推出3大全新設施，包括變身人質的密室逃脫；咒術迴戰4D體驗加入原創劇情「迴轉鐘塔」；假面飯店打造華麗推理舞會；魔物獵人餐廳已率先開幕，營火料理配AR狩獵任務。最令動漫迷期待的應該是芙莉蓮將如何呈現其獨特的奇幻世界觀，答案即將揭曉！

Universal Cool Japan 2026集結5大人氣IP，包括首次登場的《葬送的芙莉蓮》與經典回歸的《名偵探柯南》，1月30日起陸續推出多項全新沉浸式體驗。（圖片來源：USJ）

推理迷必朝聖：《名偵探柯南The World》（1月30日-6月30日）

今年的「名偵探柯南The World」於1月尾展開，更一口氣帶來3項體驗。最受矚目的「真實逃脫遊戲」讓你化身「人質」，在滿佈無人機炸彈的研究所，與柯南、小蘭及世良真肩作戰，限時破解系統阻止爆炸。

除了體感設施，今年還有結合「推理 x 美食 x 音樂」的Mystery Restaurant，讓你一邊品嚐法國料理，一邊欣賞工藤新一與小蘭的現場推理互動。若想追求快感，「故事乘車遊」則帶你坐上鈴木財團的自動駕駛車，與服部的電單車在街道飛馳。讓你不只是旁觀者，而是直接捲入案件現場，腎上腺素瞬間爆發。

密室逃脫讓你成為人質，需要在限時內與柯南團隊合作破解炸彈系統，每個選擇都攸關全員生死，體驗前所未有的緊張感。（圖片來源：USJ）

推理餐廳今年加入現場音樂演出，新一與小蘭將親自登場協助破案，一邊享用法式料理一邊體驗推理樂趣。（圖片來源：USJ）

故事乘車遊讓你與少年偵探團一起經歷自動駕駛車失控危機，服部平次騎機車趕來救援的場面刺激度滿分。（圖片來源：USJ）

全新3D體驗：《咒術迴戰The Real 4-D》（1月30日-8月18日）

同樣將於1月尾登場的《咒術迴戰》推出全新故事「迴轉鐘塔」。你將以輔助監督身分，與虎杖、伏黑釘崎野前往古老洋房調查失蹤事件。最精彩的是，這次會出現年輕時期的五條悟與夏油傑，透過原創3D影像與震動、風效等4D效果，術式戰鬥的衝擊力會直接傳導至座位。就算未看過動畫，也能被那種拳拳到肉的打擊感與爆破效果所震撼。

特效全面升級的4D體驗，術式爆發時座椅震動配合風、水與霧的特效，讓你全身感受戰鬥衝擊，現場感十足。（圖片來源：USJ）

真實互動劇場：東野圭吾《假面飯店系列》（1月30日-6月30日）

喜歡東野圭吾作品的朋友，今年絕對不能錯過。USJ將《假面飯店》的華麗世界搬到現實，打造一場「參加型」推理表演show。舞台設定在「柯迪希亞飯店」的假面舞會，參加者穿梭於威尼斯風格的宴會廳中，突然收到殺人預告。你需要與探員一起抽絲剝繭，找出藏在面具下的犯人。這場體驗更提供正式餐飲套票，一邊享用料理，一邊解決突發事件，體驗如同小說主角般的心理攻防戰。

假面飯店推理舞會讓你成為豪華晚宴賓客，戴著面具享用威尼斯風格套餐同時，需要找出潛藏的殺人犯。（圖片來源：USJ）

獵人專屬饗宴：《魔物獵人荒野》（即日起-5月17日）

《魔物獵人荒野～莫利巴的宴會～》主題餐廳已經搶先開幕，營業至5月17日。餐廳完美還原了森林營地的原始氣息，充滿木造裝飾與營火。提供多款風味濃郁的營火料理，用餐後還能參與AR任務，透過手機掃描園區線索追蹤魔物，完成任務更有限定獎勵，是獵人們補給的最佳據點。

魔物獵人主題餐廳重現緋紅森林營地氛圍，營火、木造裝潢與野外燈光讓你彷彿置身遊戲世界中。（圖片來源：USJ）

莫利巴與艾路會熱情招待每位獵人，份量十足的肉料理以遊戲世界觀為靈感，讓你像獵人一樣補充體力。（圖片來源：USJ）

首度登場：《葬送的芙莉蓮》（日期待定）

今年最讓粉絲期待的新作非《葬送的芙莉蓮》莫屬。隨著動畫第二季於今年1月開播，USJ亦宣佈將於初夏正式推出相關企劃。目前官方對具體內容保持神秘感，但透露將圍繞「旅程」與「情感」展開沉浸式體驗。這部作品以細膩的魔法世界聞名，不少動漫迷預期園區會利用光影效果重現芙莉蓮的奇幻旅程，絕對是今年最大賣點。

《葬送的芙莉蓮》首次登陸USJ，將以「旅程與情感」為主軸打造體驗，配合動畫第二季播出勢必掀起話題。（圖片來源：USJ）

Universal Cool Japan 2026 區域地圖

【名偵探柯南神秘餐廳】Lombard’s Landing 【名偵探柯南The Escape】舞台18 【名偵探柯南 x 故事乘車遊、咒術迴戰 x 故事乘車遊】好萊塢美夢‧乘車遊 【咒術迴戰The Real 4-D】電影4-D劇場 【東野圭吾原著《假面飯店》系列被鎖定的假面舞會】孔雀劇院 【Monster Hunter Wilds餐廳～莫利巴的宴會～】失落的世界餐廳

今年USJ「Universal Cool Japan 2026」集結5大超強IP，由《葬送的芙莉蓮》到《名偵探柯南》，全方位升級現場體驗與臨場感。（圖片來源： USJ）

日本環球影城

地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號 （地圖）

交通：搭乘JR夢咲線（櫻島線）至「環球城站」下車

時間：8:30am-8:30pm（每日營業時間可能有所不同，正確時間請瀏覽官網）

門票價：$447起

網址：按這裏

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

