大阪浪速淀川煙花大會4大觀賞提案！空中庭園展望台/新大阪32樓居酒屋/酒店套房歎香檳

日本旅遊｜浪速淀川煙花大會4大觀賞提案！空中庭園展望台/新大阪32樓居酒屋/酒店套房歎香檳睇煙花

大阪最具代表性的煙花大會之一「浪速淀川煙花大會」，今年因大阪世博的關係特別延至10月18日舉行，秋意濃濃的日子欣賞煙花別有一番風味！Yahoo Travel今次為大家精選煙花大會4大觀賞提案，包括入住套房、梅田藍天大廈空中庭園展望台、新大阪32樓居酒屋等，最平$432就睇到！

有關浪速淀川煙花大會

自1989年起每年8月第2個星期六在淀川舉行，每年都吸引超過45萬人到訪。今年因大阪世博的關係特別延至10月18日舉行，以「笑著、閃耀，在浪速天空勾畫未來藍圖！」為主題，由頂級煙花職人設計五大場景，包括由獲得內閣總理大臣獎的磯谷煙花店領銜的《新》、百發煙花打造彩虹夜空的《進》、呈現時差點火與漸變色彩的《信》、精緻下層演出與彩色藝術煙花場景《心》，以及水中煙花與特製大尺玉震撼收尾的《真》，再完美配合音樂，從Rossini、Elgar的經典交響樂，到YOASOBI、Ado、髭男、King Gnu等人氣日系音樂，帶來視覺與聽覺雙重饗宴！

浪速淀川煙花大會觀賞提案1. 淀川河畔官方觀賞席

想睇到最震撼的煙花畫面，淀川河畔的官方觀賞席絕對是首選，煙花在頭頂上綻放，配上主題音樂，令整個體驗Level Up！官網的觀賞席門票早已售罄，日本二手拍賣網站Mercari湧現大量「黃牛飛」，大家可透過Klook購買非炒價門票，每位$1,186即可進入團體區域，自由揀選位置欣賞壯麗煙花。

2025 第37屆浪速淀川煙花大會門票

價錢：$1,186起

按此經Klook預訂

煙花在頭頂上綻放，配上主題音樂，令整個體驗Level Up！（相片來源：KLOOK）

大家可透過Klook購買非炒價門票，每位$1,186即可進入團體區域，自由揀選位置欣賞壯麗煙花。（相片來源：KLOOK）

浪速淀川煙花大會觀賞提案2. 大阪康萊德酒店 套房歎香檳睇煙花

大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）位於中之島西翼上層，毗鄰大阪中之島美術館、國立國際美術館、大阪市立科學館等，視野十分開闊，每間客房都配有能夠眺望城市街景的落地窗，部份房間能睇到浪速淀川煙花大會！因此酒店於10月18日推出相關住宿套票，價錢為$24,043一晚，入住特大床精緻轉角套房，包一支香檳以及使用酒店內的健身室及泳池，能一邊舉杯香檳，一邊欣賞煙花。此套票需經過酒店官網預訂，預訂時需提供信用卡保證，9月18日以後取消將收取100%取消費用。

大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）

價錢：$24,043起，以2大1細入住計，人均$8,014.3起

按此經官網預訂

大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）位於中之島西翼上層，每間客房都配有能夠眺望城市街景的落地窗，部份房間能睇到浪速淀川煙花大會！（相片來源：conradosaka@IG）

酒店於10月18日推出相關住宿套票，價錢為$24,043一晚，入住特大床精緻轉角套房，包一支香檳以及使用酒店內的健身室及泳池。（相片來源：conradosaka@IG）

大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）

地址：大阪府大阪市北區中之島3-2-4（地圖按此）

交通：大阪Metro四之橋線「肥後橋站」/京阪中之島線「渡辺橋站」直達

浪速淀川煙花大會觀賞提案3. 梅田藍天大廈空中庭園展望台

梅田藍天大廈的空中庭園展望台，位於梅田正中央的絕佳地段，可欣賞到絕美的煙花！展望台將於煙花大會當日特別延長營業，亦提供4種觀賞方案，當中最人氣的「展望台煙花標準門票」可於離地173米的頂樓室外展望層睇煙花，每位8,000日圓（約港幣$432），包40樓Cafe SKY 40的一杯飲品及小食，由即日起至9月9日期間可於官網抽選購票。其他方案則可附有餐飲又或租下整個辦公室，價錢相對較貴由18,000日圓（約港幣$972）至450,000日圓（約港幣$24,300）。

梅田藍天大廈的空中庭園展望台，位於梅田正中央的絕佳地段，可欣賞到絕美的煙花！（相片來源：umeda_skybuilding@IG）

最人氣的「展望台煙花標準門票」可於離地173米的頂樓室外展望層睇煙花。（相片來源：umeda_skybuilding@IG）

梅田藍天大廈空中庭園展望台

地址：大阪市北區大淀中1-1-88（地圖按此）

價錢：煙花標準門票每位8,000日圓（約港幣$432）

煙花標準門票抽選申請日：即日起至2025年9月9日

交通：從JR大阪站步行約7分鐘

網址：按這裡

浪速淀川煙花大會觀賞提案4. 32樓居酒屋 鄰近新大阪站

位於新大阪「APA Hotel Shinosaka eki Tower」32樓的居酒屋「SHIN-OSAKA KIRAKU GAKU」，鄰近新大阪站，距離會場約3km，加上樓高100米，讓大家可以優雅地一邊欣賞煙花與絕美景致，一邊享用以當季食材製成的套餐，入場及離場都不用迫餐飽。餐廳提供多個煙花觀賞套餐，可選向西或向南的梳化座或吧檯座，每位價錢為33,000日圓（港幣$1,782），可吃到前菜、刺身、炸物、燒物、主菜、飯及甜點等，附上120分鐘無限暢飲，預約需透過專用的網站，幫大家睇過暫時仍有空位，要訂趁早！

位於新大阪「APA Hotel Shinosaka eki Tower」32樓的居酒屋「SHIN-OSAKA KIRAKU GAKU」。（相片來源：官網）

餐廳距離會場約3km，加上樓高100米，讓大家可以優雅地欣賞煙花與絕美景致。（相片來源：官網）

每位價錢為33,000日圓（港幣$1,782），可吃到前菜、刺身、炸物、燒物、主菜、飯及甜點等，附上120分鐘無限暢飲。（相片來源：官網）

SHIN-OSAKA KIRAKU GAKU

地址：大阪府大阪市淀川區西中島7-4-20 「APA Hotel Shinosaka eki Tower」32樓（地圖按此）

價錢：每位33,000日圓（港幣$1,782）

交通：大阪Metro御堂筋線新大阪站步行2分鐘

網址：按這裡

第37屆浪速淀川煙花大會

日期：2025年10月18日

時間：7:30pm開始

地點：大阪府大阪市淀川區新北野三丁目附近淀川河床（地圖按此）

網站：按這裡

