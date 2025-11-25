Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本環球影城2026跨年倒數活動！門票尚餘極少量 無限暢玩26小時、一次睇勻海賊王/萬聖節/夏季夜晚表演秀

日本環球影城一年一度跨年倒數活動，同樣地在今年12月31日至明年1月1日舉辦「NO LIMIT!跨年倒數2026」派對，一定要鎖定除夕夜限定的「跨年倒數特別舞台」，以及4,000發豪華直立型煙火匯演！Yahoo購物專員查看過旅遊平台，Trip.com及Klook暫時尚有少量2026跨年派對入場券，數量有限，加上超級高人氣，手快有手慢冇！

按此經Trip.com購買門票 按此經Klook購買門票

「NO LIMIT!跨年倒數2026」派對 26小時無限暢玩娛樂設施

難得出國倒數慶祝跨年，最緊要當然是熱鬧和好玩！購買了日本環球影城「NO LIMIT!跨年倒數2026」派對門票的遊客，可於12月31日7pm至2026年1月1日9pm期間，26小時無限暢玩整個園內的遊樂設施，編輯推介咚奇剛國度（Donkey Kong Country）、「超級任天堂世界」的「馬力歐賽車：庫巴的挑戰書」、「哈利波特魔法世界」之乘車遊「哈利波特禁忌之旅」，以及世界最長的飛行式雲霄飛車「飛天翼龍」等多項機動設施，相當刺激好玩！

大人小朋友必玩「超級任天堂世界」的「馬力歐賽車：庫巴的挑戰書」。（圖片：USJ）

世界最長的飛行式雲霄飛車「飛天翼龍」。（圖片：USJ）

以大金鋼作主題的咚奇剛國度（Donkey Kong Country）！（圖片：USJ）

除夕夜限定特別版舞會

當然不少得倒數環節！除夕當晚USJ將2025年人氣娛樂表演，會在2025年12月31日7:10pm至2026年1月1日12:15am舉辦「跨年倒數特別舞台」，可以無間斷一次過睇晒海賊王劇場秀、萬聖節、夏季夜晚表演秀！

「跨年倒數特別舞台」可以無間斷一次過睇晒海賊王劇場秀、萬聖節、夏季夜晚表演秀！（官方圖片）

4,000發煙花匯演陪你迎接2026年

今年「NO LIMIT!跨年倒數 2026」活動的最大亮點非「跨年倒數時刻」莫屬！日本環球影城將在整個園區內，包括潟湖邊、格拉梅西公園等，設置約4,000發直立型華麗煙花，並搭配動感十足的音樂及燈光裝置，將氣氛推到最高！如果想在最佳位置觀賞煙花表演，記得提早到霸定靚位！

今年「NO LIMIT!跨年倒數 2026」活動將在整個園區內，包括潟湖邊、格拉梅西公園等，設置約4,000發直立型華麗煙花，慶祝新一年來臨。 （圖片來源：USJ官網）

2026跨年派對入場券

價錢：$838起（產品價格浮動，視乎當日匯率）

適用日期時間：2025年12月31日7pm-2026年1月1日9pm

持此派對入場券的客人在指定時間內可多次進出影城

按此經Klook購買門票 按此經Trip.com購買門票

