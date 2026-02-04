大阪賞櫻景點旁10間飯店精選！大阪城公園、造幣局就在附近～

3月下旬到4月上旬就是大阪的櫻花季，想賞櫻不用特地到郊外，在大阪市中心也有知名賞櫻景點，如園區內有約3,000棵櫻花的「大阪城公園」，櫻花樹數量高達約4,800棵的「毛馬櫻之宮公園」，以及光是經過視線一定會被吸引的「造幣局」等景點。而想在大阪市內愜意賞櫻，住在景點附近的飯店就對啦！LIVE JAPAN接下來要介紹從房內的窗戶就能眺望櫻花美景的飯店，看完心動的話記得快快預訂囉！

首圖來源：Booking.com

1. 大阪帝國飯店（步行約10分鍾即可抵達毛馬櫻之宮公園）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

五星級飯店的大阪帝國飯店位在從大阪環狀線櫻之宮站西出口走路5分鐘的距離，在JR大阪站有免費的接駁車（車程約15分鐘）。大阪帝國飯店距離毛馬櫻之宮公園與造幣局很近，從飯店到這兩個景點分別是走路8~10分鐘的距離。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

大阪帝國飯店就位在整排櫻花的大川河畔旁，從景觀房放眼望去能一覽盛開的櫻花美景，在櫻花季時有期間限定的餐點與住宿特別活動。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

飯店的19樓～21樓是特別樓層，客房分別有Suite（高級套房）、Junior Suite（標準套房）、Deluxe（豪華房）、Superior（高級房）等4種房型，提供帝國酒店獨有的高品質享受。7樓～18樓是一般樓層，有Suite（高級套房）、Superior（高級房）、Standard（標準房型）等三種房型，從商務人士到親子旅遊各種族群皆能滿足住宿需求，其中Superior（高級房）可從房內欣賞河堤沿岸的櫻花美景。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「地理位置來說是比較安靜的地方而且景觀的視野很好，搭乘計程車就能到要去的地方，很方便！」、「飯店提供的盥洗用品都很高級，使用上很滿足。」等。

◎提供的語言服務

英文

大阪帝國酒店

Kita-ku Temmabashi 1-8-50, Osaka, Osaka Prefecture

櫻之宮

2. 大阪Riverside飯店（步行約2分鐘即可抵達毛馬櫻之宮公園）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

位在大川東側的大阪Riverside飯店，離JR大阪環狀線櫻之宮站只要走路2分鐘，飯店旁就是毛馬櫻之宮公園，櫻花季時可漫步在櫻花樹下。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

飯店有提供各種房型，如全都是邊間的Semidouble經濟雙人房（1張加大單人床）、空間小巧樣樣俱全的Standard Twin標準雙人房（2張單人床）等，還有空間較寬敞的Superior Twin Room高級雙人房（2張加大單人床），親子一起在加大單人床上入睡也沒問題！也有提供最多四人入住的日式和風房。各種備品與設備的擺放方式簡約明瞭，可按照個人需求選擇喜歡的房型。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

每個房間都是採用席夢思的床墊、40～50英吋的液晶電視、有加濕器功能的空氣清淨機等，基本的盥洗用品等備品皆有提供。早餐在餐廳「Long Table」享用，有提供丹波米的白飯或是現烤的麵包等，可以好好品嚐種類豐富的日式與西式自助式餐點。（用餐時間為07:00～09:30，最後取餐時間為09:00，小學生以上1位1,000日圓）。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「這裡環境清靜而且離車站又近，散步的同時還可以聽著潺潺流水聲與蟲鳴鳥叫聲，房間內乾淨又舒適。」、「房間很乾淨之外，房內的備品或是早餐的種類都很豐富，還有提供停車場，完全解決了停車的問題。」等。

◎提供的語言服務

英文、韓文、中文

大阪河畔酒店

Miyakojima-ku Nakanocho 5-12-30, Osaka, Osaka Prefecture

櫻之宮

3. 大阪新大谷酒店（步行約3分鐘即可抵達大阪城公園）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

大阪新大谷酒店就位在大阪城公園旁，從JR大阪環狀線大阪城公園站走路3分鐘的地方，距離各線的京橋站走路只要幾分鐘路程，櫻花季時飯店有提供特別住宿方案大受好評，能眺望大阪城公園的頂樓餐廳有提供特別餐點。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

客房以8種高級套房為主打，還有3種雙床雙人房、4種一大床雙人房、單人房等共有525間房間。從房間內的大片落地窗可眺望大阪城，除了春天繽紛的櫻花，還可以欣賞四季變化的優美景色。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

飯店內除了有日式、西式、中式、甜點等的餐廳、咖啡廳、酒吧等15家店，健身房、室外游泳池（夏日限定）、兒童遊戲室等豐富的設施，能在飯店舒適地放鬆享受一下。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「飯店離車站很近，能看到整座大阪城，有豐富的大自然和優美的河景。有高品質的設備，感覺整個人都變得優雅了！」、「從房內望去的景色、整潔優美的室內環境、工作人員親切的應對，不管是哪一個都是100分。」等。

◎提供的語言服務

英文

大阪新大谷酒店

Chuo-ku Shiromi 1-4-1, Osaka, Osaka Prefecture

大阪城公園

4. VIA INN PRIME大阪京橋<水城之湯>（步行約15分鐘可到達大阪城公園）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

從大阪站轉乘到JR環狀線京橋站，再從京橋站西口走路1分鐘的VIA INN PRIME大阪京橋<水城之湯>，是一家三星級的飯店。京橋站周邊有許多餐飲店等店家，雖然地理位置是在交通方便的市區，但離大阪城公園只要走路約15分鐘，大阪城公園是關西屈指可數的賞櫻名勝景點，可到此欣賞櫻花。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

客房分成3種類型的單人房、一大床雙人房、雙床雙人房、無障礙客房等6種房型。採用舒適好眠的床墊與枕頭，也有準備飯店內專用的兩件式浴衣等用品，只為追求最舒適的住宿品質。房間內配置白色書桌、桌上型插座及Wi-fi等設備，環境也很適合商務人士。床頭邊有配置插座以及連接電視液晶螢幕的HDMI線等標準配備，使用上很方便，而且基本的盥洗物品也很完善。另外，飯店內有設大浴場可以好好泡澡放鬆一下，消除旅行中累積的疲勞。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「環境乾淨又整潔令人相當滿意，而且大浴場很寬敞，泡完澡全身感到很輕鬆。另外，可以透過室內螢幕知道目前大浴場內人數的多寡，也可以知道自助洗衣區的使用狀況，有這項配置真的超方便！」、「房間內的書桌很大，各種物品的配置都很方便取用。」等。

◎提供的語言服務

英文（並非24小時及全年提供服務）

Via Inn Prime Osaka Kyobashi

Miyakojima Katamachi 2-2-53, Osaka, Osaka Prefecture

京橋

5. KKR HOTEL OSAKA（步行約20分鐘即可到達大阪城公園）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

前方就是大阪城的KKR HOTEL OSAKA，距離JR森之宮站只要走路10分鐘，地理位置相當方便。KKR HOTEL OSAKA最有名的就是可從飯店直接欣賞大阪城的全景，從客房內的窗戶及餐廳望去的大阪城，白天有藍天的襯映，夜晚有燈光照亮，春天來臨時可欣賞大阪城與櫻花交織的景色。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

客房有單人房、雙床雙人房、無障礙雙床雙人房、兩大床四人房等四種房型，在單人房與雙床雙人房內有配置商務人士專用的辦公桌；無障礙雙床雙人房內的地板無任何高低差，是無障礙空間設計的房型，兩大床四人房充滿高級感兼備的日式風雅。各個房間都能欣賞整個大阪城公園的景色或是一覽大阪市區的街景。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「大阪城與櫻花交織的美景真的令人歎為觀止」、「無論是房間內望去的視野，還是享用早餐的同時欣賞大阪城的景色，都很美！」、「房間內很新很漂亮，工作人員的應對也很親切。」等

◎提供的語言服務

英文

大阪KKR酒店

Chuo-ku Banbacho 2-24, Osaka, Osaka Prefecture

森之宮

6. Hotel the Lutheran（步行約10分鐘即可到達大阪城公園）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

從大阪Metro谷町線中央線谷町四丁目站1-B出口走路1分鐘即可抵達Hotel the Lutheran，飯店就位在大阪城的西南方，距離大阪城公園走路約10分鐘的路程。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

客房有標準單人床、豪華單人房、一大床雙人房、雙床雙人房、三人房、家庭房、無障礙房等各種房型，可按照個人需求選擇適合的房型，無論是加大的床墊、書桌、180x140公分空間寬敞的浴室等，只為了讓住宿遊客能在客房內度過舒適閒暇時光。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「距離觀光景點或是要去的地方都不遠，而且走路就可以到車站、便利商店以及餐飲店，節省很多精力。」、「離大阪城公園很近，附近也有餐飲店、車站跟便利商店超方便的！而且房間環境乾淨整潔。」等。

◎提供的語言服務

英文

路德會酒店

Chuo-ku Tanimachi 3-1-6, Osaka, Osaka Prefecture

谷町四丁目

7.Osaka Marriott Miyako Hotel（步行約15分鐘即可抵達四天王寺）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

「Osaka Marriott Miyako Hotel」是位在高達300公尺超高層複合式的摩天大樓「阿倍野HARUKAS」，是大樓內19樓、20樓、38～55樓以及57樓的高空飯店。從JR天王寺站走路約3分鐘就可到達「 阿倍野HARUKAS」，這座複合式大樓內除了有美食街「阿倍野HARUKAS Dining」與「阿倍野HARUKAS美術館」之外，還有58～60樓的「HARUKAS 300（觀景台）」。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

客房樓層分為三個區塊，有39～49樓Regular Floor，能欣賞高度198公尺的絕美風景；有50～52樓Upper Floor，能眺望高度240公尺以上的景觀視野；有53～55樓Club Floor，從房內的大片落地窗一覽大阪市街景。設有6間Suite房型的客房面積有73～162平方公尺，在寬敞舒適的空間內悠然自在地享受大阪的美景。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

從飯店走路15分鐘的距離就可到「四天王寺」，這是約1400年前聖德太子所建立日本最早的佛教寺院，寺院內的庭園以「極樂淨土庭園」為主，可在院內各處欣賞盛開的櫻花盛景。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「從房內能看到無敵的美景，真的心滿意足。」、「地理位置佳，景色又漂亮，光是房間就很享受了！」等。

◎提供的語言服務

英文、韓文、中文

大阪萬豪酒店

Abeno-ku Abenosuji 1-1-43, Osaka, Osaka Prefecture

大阪阿倍野橋

8. Hotel Bali Tower Osaka Tennoji（步行約15分鐘即可到達四天王寺）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

「Hotel Bali Tower Osaka Tennoji」是位在JR天王寺站北側，從JR天王寺站走路約3分鐘即可抵達，這是一棟從地下1樓到13樓能玩整天的「南洋風娛樂設施」。有房內的床邊設有紗網的峇里島風情房型，可享受非凡的時光。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

飯店內提供各種房型，以重視CP值和最適合商務人士的經濟客房，以及大家首選的豪華客房為主，豪華客房內分別能全景眺望通天閣、阿倍野HARUKAS、生駒山的景色，最高樓層的高級套房、皇家套房有附設岩盤浴。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

13:00就可入住飯店，這也是推薦的重點之一。住宿優惠還有包含免費的專屬下午茶（1樓Honey Toast Cafe天王寺店，營業時間為12:00～20:00，可以外帶到房間內，也可以退房後再享用）。另外，飯店內有遊戲娛樂室、飛鏢、KTV包廂等設施。飯店周邊有阿倍野HARUKAS、天王寺公園入口處的天芝廣場（tenshiba）、天王寺動物園等景點，走路15分鐘的距離就可到知名賞櫻景點的四天王寺。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「在大廳櫃台辦理時與進入房間後都充滿期待，可早點入住早點享受這部分真心推薦，床邊四周的紗網很有度假氛圍，真的一級棒！」、「提供許多免費的服務，下午茶也很美味。」等。

◎提供的語言服務

英文、韓文、中文

天王寺巴厘塔度假酒店

Tennoji-ku Hidainn-cho 8-1, Osaka, Osaka Prefecture

天王寺

9. Hotel Noum OSAKA（步行約10分鐘即可到達造幣局）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

Hotel Noum OSAKA位在大河沿岸的北側，從京阪天滿橋站、JR大阪天滿宮站、大阪Metro南森町站走路過去分別是6～11分鐘。飯店前方就是一片優美河景與綠意盎然的公園，從飯店走路約10分鐘就可到達造幣局，造幣局有一條知名的櫻花通道，四月中旬就是賞櫻的最佳時期。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

飯店內共有50間客房，除了有提供單人房、一大床雙人房、雙床雙人房，還有King size床型的景觀房、配置兩大床的四人房。從個人旅行、商務出差、情侶旅遊到親子旅遊，都能輕鬆舒適地擁有私人空間。各個房間內的備品完善，提供的盥洗用品是日本熱銷的保養品品牌「OSAJI」。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

早餐提供含有豐富水果的麥片等7種餐點可以選擇，在明亮的咖啡廳內享受悠閒的早餐時光（早餐時間為07:00～11:00）。另外，飯店內也有準備時尚風的「TOKYOBIKE」出租腳踏車。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「房間環境整潔乾淨，很舒適的住宿體驗。」、「房間跟衛浴都很新很乾淨，讓人還想再來這裡住。」等。

◎提供的語言服務

英文

Hotel Noum OSAKA

Kita-ku Tenma 4-1-18, Osaka, Osaka Prefecture

天滿橋

10. Sakura Garden Hotel（步行約10分鐘即可到達造幣局）

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

Sakura Garden Hotel就位在大川沿岸的東北側，從JR櫻之宮站東口南出口走路約6分鐘的距離。從飯店走路約8分鐘可到兩側種滿成排櫻花樹的毛馬櫻之宮公園；走路約10分鐘可到達有知名櫻花大道的造幣局，都是櫻花季很推薦的賞花景點。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

飯店有提供多種客房，以單人房、加大單人房、一大床雙人房、雙床雙人房為大宗，還有設置了5張床的家庭房，以及有設置寬敞沙發的四人房，寬敞的客房內有設置咖啡機，且每日限定一組住宿客的高級雙床雙人房。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

飯店內的大廳有提供含有酒精飲品等迎賓飲料，還有冰淇淋（需付費），15:00～隔日11:00有咖啡機可免費使用。另外，有設置禮拜堂，伊斯蘭教徒也能安心入住。

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

曾住宿的觀光客感想有：「房間很美，免費的咖啡也很好喝，退房後不僅可以借放行李，還能享用咖啡。」、「整體乾淨整潔，房間又寬敞，工作人員服務很細心周到。」等。

◎提供的語言服務

英文、中文

櫻花花園酒店

Miyakojima-Ku Nakanocho 4-1-23, Osaka, Osaka Prefecture

櫻之宮

這次為大家介紹的飯店都是在賞櫻景點的步行範圍內，到飯店登記入住後，就快快放下行李，外出賞櫻吧。當然如果有看到喜歡的飯店就快快預訂，免得越接近賞櫻季，就要跟越多來自全世界的觀光客搶飯店囉～

※本文為2023年2月的資訊，最新消息請至官網確認

