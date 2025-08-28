大陸免收「首來族」台胞證費用 7月申辦數增22%

【on.cc東網專訊】為吸引過去從未到過大陸的台灣民眾前往，特別是青年人，大陸早前已宣布自今年7月1日至2027年12月31日免收首次申辦台胞證的證件費。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（27日）表示，7月「首來族」申辦台胞證數量較6月增加22%。

大陸國台辦周三舉行例行記者會，朱鳳蓮在會上回應多個兩岸議題，強調自從為台灣「首來族」免費辦台胞證後，首次請證的數量大幅增加，7月申辦數量與6月相比增加22%，其中45歲以下申請人數占72%；而7月台灣「首來族」入境人數與上一期相較增加33%。

大陸國家移民管理局公布，台灣人首次申請台灣居民來往大陸通行證（台胞證），可享受證件費減免政策，包括5年多次出入境有效台胞證或3個月一次出入境有效台胞證。根據大陸收費標準，在港澳和台灣首次申辦5年期台胞證，每本收費240港元；在大陸申辦一次有效台胞證則收費40元人民幣（約44港元）。

