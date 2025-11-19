大陸可簽發一次有效台胞證口岸 明起增至100個

貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
【on.cc東網專訊】大陸公安機關早前懸賞徵集台灣網紅溫子渝、陳柏源違法犯罪線索，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（19日）表示，相關懲治措施只針對「台獨」頑固分子及打手、幫兇，不涉及廣大台灣民眾。她宣布周四（20日）起，大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，首次來大陸的台胞除免收證件費，還可免費暢遊超過3,000個景區。
朱鳳蓮稱，大陸新增可簽發一次有效台胞證的口岸，包括航空口岸56個、水運口岸27個、鐵路公路口岸17個。台胞抵達上述口岸後，只要持有效的台灣地區身份證和出入境證件、辦證照片，便可即場申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需30分鐘。乘坐小三通航線從福建口岸入境的台胞，除可在口岸窗口申請辦證，也可在網上申請辦理。她指出，民進黨當局對赴陸旅遊的禁限措施，根本擋不住兩岸同胞走近走親。陸方將本着「大開放、最便利、更安全」的原則，為台胞來大陸創造便利條件，提供優質服務。
朱鳳蓮又表示，公安機關懸賞徵集溫子渝、陳柏源違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動。懸賞通告中的獎勵措施，由公安機關依據相關法律和規定執行。她強調，「台獨」頑固分子、打手幫兇等極少數人為非作歹、為虎作倀，希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑。
民進黨當局日前稱，將向全台每戶發送全民防衞手冊，增加民眾對包括大陸可能對台軍事行動在內的各種緊急情況的準備，目的是展現「台灣自我防衞決心」。朱鳳蓮指出，民進黨當局處心積慮炮製所謂的手冊，謊話連篇、顛倒黑白，試圖恐嚇裹挾台灣民眾、散播戰爭恐懼，手段卑鄙，居心險惡。至於大陸海軍076兩棲攻擊艦四川號完成首次航行試驗任務，有台灣軍事專家稱其威脅性超過航母。朱鳳蓮回應指，大陸海軍日益強大，必將更有力維護國家主權與領土完整、維護中華民族利益。
